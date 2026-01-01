Excalidraw is een elegant virtueel whiteboard dat technisch diagrammen omzet in een creatieve, handgetekende ervaring. In tegenstelling tot rigide, formele diagramtools omarmt Excalidraw de organische, schetsmatige esthetiek van whiteboard-brainstormen, terwijl het digitaal gemak en realtime samenwerking biedt met end-to-end-encryptie voor veilige teamsessies.

Excalidraw zelf hosten op je eigen VPS geeft je team een privé, altijd beschikbare whiteboardingtool waar je diagrammen, architectuurschetsen en brainstormsessies volledig binnen je infrastructuur blijven — geen zorgen over gegevensprivacy, geen abonnementskosten en geen afhankelijkheid van externe diensten.