Implementeer Excalidraw met één-klik installatie.
Open-source virtueel whiteboard voor het maken van diagrammen in handgetekende stijl, wireframes en gezamenlijke schetsen.
Kies een VPS-abonnement voor Excalidraw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Excalidraw kunt bouwen
Excalidraw is een elegant virtueel whiteboard dat technisch diagrammen omzet in een creatieve, handgetekende ervaring. In tegenstelling tot rigide, formele diagramtools omarmt Excalidraw de organische, schetsmatige esthetiek van whiteboard-brainstormen, terwijl het digitaal gemak en realtime samenwerking biedt met end-to-end-encryptie voor veilige teamsessies.
Excalidraw zelf hosten op je eigen VPS geeft je team een privé, altijd beschikbare whiteboardingtool waar je diagrammen, architectuurschetsen en brainstormsessies volledig binnen je infrastructuur blijven — geen zorgen over gegevensprivacy, geen abonnementskosten en geen afhankelijkheid van externe diensten.
Key features van Excalidraw
Handgetekende esthetiek
Geeft diagrammen weer met een organische, schetsmatige stijl die de drempel voor het maken van visuals verlaagt en complexe ideeën toegankelijker maakt.
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd schetsen op hetzelfde canvas, waarbij end-to-end-encryptie sessies privé en veilig houdt.
Oneindig canvas
Onbeperkte tekenruimte stelt teams in staat diagrammen vrij uit te breiden zonder te herstructureren — ideaal voor grote architectuurdiagrammen en brainstormsessies.
Flexibele export
Exporteer diagrammen als PNG, SVG of deelbare links, waardoor het eenvoudig wordt om visuals in documentatie, presentaties en ontwerptools in te sluiten.
Offline-gereed PWA
Werkt als een Progressive Web App met local-first opslag, zodat diagrammen toegankelijk blijven, zelfs zonder een actieve internetverbinding.
Waarom zou je Excalidraw op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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