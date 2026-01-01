Implementeer RAGflow met één-klik installatie.
Productieklare RAG-engine met diepgaande documentanalyse, ophalen van kennisgrafieken en ondersteuning voor meerdere LLM's.
Kies een VPS-abonnement voor RAGflow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RAGflow kunt bouwen
RAGflow is een productieklare retrieval-augmented generation engine gebouwd rond diepgaand documentbegrip. In tegenstelling tot basis RAG-implementaties die documenten als platte tekst behandelen, voert RAGflow lay-outbewuste parsing uit van PDF's, spreadsheets, presentaties en afbeeldingen om de betekenis van tabellen, figuren en gestructureerde inhoud te behouden vóór indexering.
Door RAGflow zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw documenten privé en krijgt u volledige controle over de LLM-providers, chunking-strategieën en retrieval-pipelines. De ingebouwde kennisgraaf en GraphRAG-backends ontgrendelen cross-document redenering die platte vectorzoekopdrachten niet kunnen evenaren.
Key features van RAGflow
Diepe documentanalyse
Lay-outbewuste extractie verwerkt PDF's, Word-bestanden, spreadsheets en gescande afbeeldingen — waarbij tabellen, figuren en de structuur die platte-tekstparsers vernietigen, behouden blijven.
Ophalen van kennisgrafieken
Ingebouwde GraphRAG en kennisgraafindexering maken documentoverschrijdende redenering en relatievragen mogelijk die verder gaan dan wat platte vectorzoekopdrachten ondersteunen.
Multi-LLM ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google en meer dan 20 andere providers zonder uw documenten opnieuw te indexeren.
Flexibele chunkingstrategieën
Kies uit Algemene, V&A, Handmatige, Tabel- en Papier-chunkingmodi om de structuur van elk documenttype af te stemmen op een optimale ophaalnauwkeurigheid.
Toegangscontrole voor meerdere gebruikers
Machtigingen op basis van rollen stellen teams in staat om kennisbanken te delen, terwijl gevoelige documentcollecties beperkt blijven tot geautoriseerde gebruikers.
REST API en SDK
Een volledige REST API en officiële Python SDK laten je RAGflow insluiten in je eigen applicaties en documentinnamepijplijnen automatiseren.
Waarom zou je RAGflow op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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