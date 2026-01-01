RAGflow is een productieklare retrieval-augmented generation engine gebouwd rond diepgaand documentbegrip. In tegenstelling tot basis RAG-implementaties die documenten als platte tekst behandelen, voert RAGflow lay-outbewuste parsing uit van PDF's, spreadsheets, presentaties en afbeeldingen om de betekenis van tabellen, figuren en gestructureerde inhoud te behouden vóór indexering.

Door RAGflow zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw documenten privé en krijgt u volledige controle over de LLM-providers, chunking-strategieën en retrieval-pipelines. De ingebouwde kennisgraaf en GraphRAG-backends ontgrendelen cross-document redenering die platte vectorzoekopdrachten niet kunnen evenaren.