Emby is een uitgebreide persoonlijke mediapserver die uw gehele mediacollectie – films, tv-series, muziek en foto's – samenbrengt in één uniform platform. Het converteert en streamt automatisch inhoud naar elk apparaat, met realtime transcodering die zorgt voor een soepele weergave, ongeacht de mogelijkheden van de client of de netwerkomstandigheden.

Emby hosten op uw eigen VPS geeft u 24/7 beschikbaarheid, upload snelheden van enterprise-kwaliteit voor streamen op afstand, en dedicated transcodeerbronnen voor meerdere gelijktijdige kijkers. Uw mediabibliotheek en metadata blijven volledig onder uw controle, zonder abonnementsniveaus die de weergave of opslag beperken.