Emby implementeren met één klik installatie.
Persoonlijke mediaserver die uw video's, muziek en foto's organiseert en streamt naar elk apparaat, waar u ook bent.
Kies een VPS-abonnement voor Emby
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Emby kunt bouwen
Emby is een uitgebreide persoonlijke mediapserver die uw gehele mediacollectie – films, tv-series, muziek en foto's – samenbrengt in één uniform platform. Het converteert en streamt automatisch inhoud naar elk apparaat, met realtime transcodering die zorgt voor een soepele weergave, ongeacht de mogelijkheden van de client of de netwerkomstandigheden.
Emby hosten op uw eigen VPS geeft u 24/7 beschikbaarheid, upload snelheden van enterprise-kwaliteit voor streamen op afstand, en dedicated transcodeerbronnen voor meerdere gelijktijdige kijkers. Uw mediabibliotheek en metadata blijven volledig onder uw controle, zonder abonnementsniveaus die de weergave of opslag beperken.
Key features van Emby
Automatische transcodering
Realtime video- en audioconversie zorgt voor een vloeiende weergave op elk apparaat, ongeacht het oorspronkelijke bestandsformaat of de mogelijkheden van de client.
Live tv en DVR
Stem af op live televisie en plan opnames met een ingebouwde DVR, ter vervanging van traditionele kabelabonnementen door een zelfbeheerde oplossing.
Mobiele synchronisatie
Download media naar smartphones en tablets voor offline weergave, zodat content toegankelijk blijft, zelfs zonder internetverbinding.
Ouderlijk toezicht
Stel inhoudsbeperkingen en kijkschema's per gebruiker in om veilige, leeftijdsadequate mediaomgevingen te creëren voor elk gezinslid.
Ondersteuning voor meerdere bibliotheken
Organiseer films, tv, muziek en foto's in afzonderlijke bibliotheken met uitgebreide metadata, artwork en beoordelingen die automatisch worden opgehaald.
Waarom zou je Emby op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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