Installeer Jellyseerr met één-klik installatie.
Beheertool voor mediaverzoeken waarmee gebruikers films en series kunnen ontdekken en aanvragen voor Jellyfin, Emby en Plex.
Kies een VPS-abonnement voor Jellyseerr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jellyseerr kunt bouwen
Jellyseerr is een front-end voor media-aanvragen en -beheer voor zelfgehoste mediaservers, ontworpen om gebruikers een verfijnde manier te bieden om content te ontdekken en aan te vragen zonder directe toegang tot Sonarr of Radarr. Gebruikers bladeren door een uitgebreide catalogus, dienen aanvragen in en ontvangen meldingen wanneer content beschikbaar komt — terwijl beheerders aanvragen goedkeuren en de uitvoering beheren via een overzichtelijk dashboard.
Door Jellyseerr zelf te hosten naast je mediaserver, blijven alle aanvraaggeschiedenis, gebruikersaccounts en integratiegegevens op je eigen VPS. Gebruikers kunnen 24/7 content bekijken en aanvragen vanaf elk apparaat, met single sign-on via hun bestaande Jellyfin-, Emby- of Plex-accounts, wat de ervaring na het inloggen naadloos maakt.
Key features van Jellyseerr
Jellyfin SSO
Gebruikers loggen in met hun bestaande Jellyfin-, Emby- of Plex-gegevens — er is geen aparte accountaanmaak vereist voor uw bestaande mediaservergebruikers.
Sonarr en Radarr Integratie
Goedgekeurde aanvragen worden rechtstreeks naar Sonarr of Radarr gestuurd voor automatische download en toevoeging aan de bibliotheek, zonder handmatige stappen van de beheerder.
Aanvraag goedkeuringsworkflow
Beheerders bekijken openstaande aanvragen vanaf een centraal dashboard en keuren deze met één klik goed of wijzen ze af voordat de uitvoering begint.
Fijnmazige machtigingen
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer met per-gebruiker aanvraagquota en -limieten voorkomt dat één enkele gebruiker downloadwachtrijen overbelast.
Meerkanaalsmeldingen
Breng gebruikers op de hoogte via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover en webhooks wanneer hun aangevraagde inhoud beschikbaar is om te bekijken.
Waarom zou je Jellyseerr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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