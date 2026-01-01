Installeer Linkding met één-klik installatie.
Minimale, zelf gehoste bladwijzerbeheerder met tag-gebaseerde organisatie en full-text zoekfunctie.
Kies een VPS-abonnement voor Linkding
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Linkding kunt bouwen
Linkding is een gestroomlijnde, zelf-gehoste bladwijzerbeheerder, gebouwd voor snelheid en eenvoud. Het extraheert automatisch paginatitels en beschrijvingen wanneer u een link opslaat, ondersteunt hiërarchische tagging en biedt krachtige full-text zoekfunctionaliteit over uw hele verzameling. De opgeruimde interface houdt de focus op uw bladwijzers in plaats van op de tool zelf.
Linkding zelf hosten op uw eigen VPS houdt uw browsegedrag en onderzoeksinteresses volledig privé, zonder advertenties, zonder tracking en zonder toegang van derden. Eén enkele lichtgewicht container met SQLite-opslag betekent minimaal resourcegebruik en eenvoudig onderhoud.
Key features van Linkding
Op tags gebaseerde organisatie
Organiseer bladwijzers met hiërarchische tags en automatische aanvulling om opgeslagen links snel te categoriseren en terug te vinden.
Full-text zoeken
Zoek in bladwijzertitels, beschrijvingen en gearchiveerde paginacontent om precies te vinden wat je hebt opgeslagen.
Automatische archivering
Archiveer volledige paginamomentopnamen op het moment van opslaan, zodat opgeslagen inhoud toegankelijk blijft, zelfs wanneer originele URL's verdwijnen.
Browserextensies
Sla pagina's rechtstreeks vanuit uw browser op in Linkding met speciale extensies voor Chrome en Firefox.
REST API Toegang
Automatiseer bladwijzerbeheer en integreer met andere tools via een schone REST API.
Waarom zou je Linkding op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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