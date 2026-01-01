Linkding is een gestroomlijnde, zelf-gehoste bladwijzerbeheerder, gebouwd voor snelheid en eenvoud. Het extraheert automatisch paginatitels en beschrijvingen wanneer u een link opslaat, ondersteunt hiërarchische tagging en biedt krachtige full-text zoekfunctionaliteit over uw hele verzameling. De opgeruimde interface houdt de focus op uw bladwijzers in plaats van op de tool zelf.

Linkding zelf hosten op uw eigen VPS houdt uw browsegedrag en onderzoeksinteresses volledig privé, zonder advertenties, zonder tracking en zonder toegang van derden. Eén enkele lichtgewicht container met SQLite-opslag betekent minimaal resourcegebruik en eenvoudig onderhoud.