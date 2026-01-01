Installeer Errbit met één-klik installatie.
Zelf-gehoste Airbrake-compatibele foutenvanger voor Ruby-, Rails-, Python-, JavaScript- en PHP-applicaties.
Kies een VPS-abonnement voor Errbit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Errbit kunt bouwen
Errbit is een open-source foutentracker, ontworpen als een directe vervanging voor de Airbrake API. Elke Airbrake-compatibele notifier — inclusief de officiële gem voor Ruby en Rails, airbrake-js voor de browser en Node, en communitybibliotheken voor Python, PHP en meer — kan naar je Errbit-instantie wijzen in plaats van naar een SaaS-eindpunt en onmiddellijk beginnen met het streamen van uitzonderingen, backtraces en verzoekcontext naar een uniform dashboard.
Door Errbit zelf te hosten op een VPS houd je volledige stack traces, gebruikersgegevens en parameterdumps onder je eigen controle, in plaats van gevoelige productiedata aan een externe dienst te overhandigen. Errbit groepeert dubbele meldingen in één foutrecord, ondersteunt meldingsregels per app en integreert met GitHub, GitLab en andere issue trackers, zodat bugs rechtstreeks vanuit de productie in je bestaande workflow terechtkomen.
Key features van Errbit
Airbrake API compatibel
Richt elke bestaande Airbrake-notifier op Errbit zonder codewijzigingen — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP en communitybibliotheken werken allemaal direct.
Slimme foutgroepering
Configureerbare fingerprinting dedupliceert identieke uitzonderingen over implementaties, omgevingen en instanties heen, zodat u zich richt op hoofdoorzaken in plaats van herhaalde ruis.
Meerdere-app-isolatie
Volg fouten van vele services in één Errbit-instantie, met omgevingen per app, watchers, meldingdrempels en toegangscontroles.
Probleemtracker-integratie
Maak GitHub-, GitLab-, Bitbucket-, Jira-, Pivotal-, Redmine- en Trac-problemen rechtstreeks vanuit een Errbit-fout om productiefouten zichtbaar te houden in uw bestaande workflow.
OAuth en LDAP-aanmelding
Authenticeer gebruikers via GitHub, Google of LDAP en maak accounts aan vanuit uw GitHub-organisatie zonder een aparte identiteitsopslag te beheren.
E-mail- en webhookmeldingen
Breng volgers per e-mail op de hoogte bij configureerbare gebeurtenisdrempels en push meldingen naar Slack, HipChat, Campfire, of aangepaste webhooks voor chat-georiënteerde teams.
Waarom zou je Errbit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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