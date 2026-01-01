Errbit is een open-source foutentracker, ontworpen als een directe vervanging voor de Airbrake API. Elke Airbrake-compatibele notifier — inclusief de officiële gem voor Ruby en Rails, airbrake-js voor de browser en Node, en communitybibliotheken voor Python, PHP en meer — kan naar je Errbit-instantie wijzen in plaats van naar een SaaS-eindpunt en onmiddellijk beginnen met het streamen van uitzonderingen, backtraces en verzoekcontext naar een uniform dashboard.

Door Errbit zelf te hosten op een VPS houd je volledige stack traces, gebruikersgegevens en parameterdumps onder je eigen controle, in plaats van gevoelige productiedata aan een externe dienst te overhandigen. Errbit groepeert dubbele meldingen in één foutrecord, ondersteunt meldingsregels per app en integreert met GitHub, GitLab en andere issue trackers, zodat bugs rechtstreeks vanuit de productie in je bestaande workflow terechtkomen.