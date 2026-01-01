Installeer evcc met één-klik installatie.
Zon-geoptimaliseerde EV-laadcontroller en thuisenergiebeheerder voor honderden wallboxen, omvormers en voertuigen.
Kies een VPS-abonnement voor evcc
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met evcc kunt bouwen
evcc is een open-source EV-laadcontroller en thuisenergiebeheersysteem dat prioriteit geeft aan het opladen van uw elektrische voertuig met zelfgeproduceerde zonne-energie in plaats van netstroom. Het maakt verbinding met honderden wallboxen, zonne-omvormers, batterijopslagsystemen, slimme meters en voertuig-API's om het opladen te coördineren op basis van live PV-overschot, dynamische elektriciteitstarieven en de laadstatus van de batterij.
Door evcc zelf te hosten op uw eigen VPS blijven apparaatreferenties, laadgeschiedenis en automatiseringslogica volledig onder uw controle, worden afhankelijkheden van cloudservices van leveranciers verwijderd en wordt ervoor gezorgd dat uw laadstrategieën betrouwbaar blijven werken wanneer de zon schijnt.
Key features van evcc
Zonne-overschot opladen
Laadt uw EV in realtime op met overtollige fotovoltaïsche energie, waardoor het eigen verbruik wordt gemaximaliseerd en de import uit het net wordt geminimaliseerd.
Ondersteuning voor dynamische tarieven
Plant het opladen in tijdens de goedkoopste uren van dynamische elektriciteitstarieven zoals Tibber, aWATTar en Octopus.
Honderden apparaten
Integreert met laders, meters, omvormers en voertuigen van ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei en nog veel meer.
Browsergebaseerde installatie
Configureer laadpalen, voertuigen, meters en laadpunten via een begeleide web-interface zonder handmatig YAML-bestanden te bewerken.
Thuisbatterij-bewust
Coördineert het opladen van elektrische voertuigen met de laadstatus van de thuisbatterij, zodat uw thuisbatterij niet wordt leeggetrokken om de auto van stroom te voorzien.
REST en MQTT API's
Biedt een volledige REST- en MQTT-API voor Home Assistant, openHAB, Node-RED en aangepaste automatiseringen.
Waarom zou je evcc op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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