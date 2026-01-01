evcc is een open-source EV-laadcontroller en thuisenergiebeheersysteem dat prioriteit geeft aan het opladen van uw elektrische voertuig met zelfgeproduceerde zonne-energie in plaats van netstroom. Het maakt verbinding met honderden wallboxen, zonne-omvormers, batterijopslagsystemen, slimme meters en voertuig-API's om het opladen te coördineren op basis van live PV-overschot, dynamische elektriciteitstarieven en de laadstatus van de batterij.

Door evcc zelf te hosten op uw eigen VPS blijven apparaatreferenties, laadgeschiedenis en automatiseringslogica volledig onder uw controle, worden afhankelijkheden van cloudservices van leveranciers verwijderd en wordt ervoor gezorgd dat uw laadstrategieën betrouwbaar blijven werken wanneer de zon schijnt.