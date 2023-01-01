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সব অ্যাপ
Hermes Agent

Hermes Agent

বিল্ট-ইন লার্নিং লুপ এবং মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিংযুক্ত সেলফ-ইম্প্রুভিং AI এজেন্ট

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n8n

n8n

ভিজ্যুয়াল নোড-ভিত্তিক ইন্টারফেস সহ ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম

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OpenClaw

OpenClaw

(পূর্বে Moltbot/Clawdbot নামে পরিচিত) মাল্টি-চ্যানেল ম্যাসেজিং সাপোর্টসহ ব্যক্তিগত এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট

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Paperclip

Paperclip

Paperclip স্বায়ত্তশাসিত দলগুলির জন্য একটি AI/ML অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম

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2FAuth

2FAuth

ওয়েব ও মোবাইলের জন্য স্ব-হোস্টেড টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড ম্যানেজার

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9router

9router

৪০+ এলএলএম প্রদানকারীদের জন্য টোকেন অপ্টিমাইজেশন সহ এআই এপিআই রাউটিং প্রক্সি

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Ackee

Ackee

Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।

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Activepieces

Activepieces

২০০+ অ্যাপ ইন্টিগ্রেশনযুক্ত ওপেন-সোর্স নো-কোড ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন

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Actual Budget

Actual Budget

এনভেলপ বাজেটিং সহ গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপ

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Adminer

Adminer

১১+ ডেটাবেস সিস্টেম সমর্থনকারী পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা ইন্টারফেস

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AdventureLog

AdventureLog

ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র সহ স্ব-হোস্টেড ভ্রমণ ট্র্যাকার এবং ট্রিপ প্ল্যানার

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AFFiNE

AFFiNE

AI-এর সাথে ডক্স, হোয়াইটবোর্ড এবং ডেটাবেসকে একত্রিতকারী অল-ইন-ওয়ান ওয়ার্কস্পেস।

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

প্রম্পট, মূল্যায়ন এবং এলএলএম পর্যবেক্ষণযোগ্যতার জন্য ওপেন-সোর্স এলএলএমঅপস প্ল্যাটফর্ম

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agentmemory

agentmemory

হাইব্রিড BM25 ভেক্টর এবং গ্রাফ সার্চ সহ এআই কোডিং এজেন্টদের জন্য স্থায়ী মেমরি

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

একটি সাবসোনিক-সামঞ্জস্যপূর্ণ এপিআই সার্ভারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সঙ্গীত লাইব্রেরি স্ট্রিম করুন

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AirTrail

AirTrail

ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, পরিসংখ্যান এবং বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন সহ ব্যক্তিগত ফ্লাইট জার্নাল

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AiToEarn

AiToEarn

মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম পাবলিশিং এবং মনিটাইজেশনের জন্য ওপেন-সোর্স AI কন্টেন্ট মার্কেটিং এজেন্ট

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

মনিটরিং অ্যালার্ট একত্রিত করার জন্য ওপেন-সোর্স অ্যালার্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

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Alexandrie

Alexandrie

এক্সটেন্ডেড মার্কডাউন এবং প্রতি-ডকুমেন্ট পারমিশন সুবিধাযুক্ত সেল্ফ-হোস্টেড নলেজ বেস

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AList

AList

৩০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ডের জন্য সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল তালিকা এবং WebDAV সার্ভার

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AllTube

AllTube

ইউটিউব এবং অন্যান্য সাইট থেকে ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য ওয়েব ইন্টারফেস

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Ampache

Ampache

Ampache একটি ওয়েব-ভিত্তিক অডিও/ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন এবং মিডিয়া ম্যানেজার

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

গিট-সমর্থিত পৃষ্ঠা এবং মার্কডাউন সম্পাদনা সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড উইকি

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload হলো ডেটাবেসের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া একটি নিরাপদ অ্যানোনিমাস ফাইল শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন।

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AnythingLLM

AnythingLLM

RAG, এজেন্ট এবং চ্যাটবটগুলির জন্য যেকোনো LLM প্রদানকারীর সাথে একটি সর্বাত্মক এআই অ্যাপ্লিকেশন

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Apache Answer

Apache Answer

টিম নলেজ শেয়ারিং এবং কমিউনিটি বিল্ডিং এর জন্য ওপেন-সোর্স প্রশ্ন-উত্তর প্ল্যাটফর্ম

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Apache DevLake

Apache DevLake

DORA মেট্রিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম অ্যানালিটিক্সসহ ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

RDP, VNC, SSH, এবং Telnet-এর জন্য ক্লায়েন্টবিহীন ওয়েব-ভিত্তিক রিমোট ডেস্কটপ গেটওয়ে

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Apache Solr

Apache Solr

অ্যাপাচি লুসিনের উপর নির্মিত এন্টারপ্রাইজ ওপেন-সোর্স সার্চ প্ল্যাটফর্ম

সিলেক্ট করুন
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset হলো BI-এর জন্য একটি আধুনিক ডেটা এক্সপ্লোরেশন ও ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্ল্যাটফর্ম

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy হলো একটি AI-পাওয়ার্ড ওপেন-সোর্স ওয়ার্কস্পেস এবং Notion-এর বিকল্প

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Apprise API

Apprise API

১২০+ পরিষেবাতে পুশ নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য হালকা REST API

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Appsmith

Appsmith

অভ্যন্তরীণ টুলস এবং অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম

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Aptabase

Aptabase

মোবাইল, ডেস্কটপ এবং ওয়েব অ্যাপের জন্য গোপনীয়তা-প্রথম SDK অ্যানালিটিক্স

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ArangoDB

ArangoDB

গ্রাফ, ডকুমেন্ট এবং কী-ভ্যালু ডেটার জন্য নেটিভ মাল্টি-মডেল ডেটাবেস

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ArcadeDB

ArcadeDB

গ্রাফ, ডকুমেন্ট, কি-ভ্যালু এবং টাইম সিরিজ ডেটার জন্য মাল্টি-মডেল ডেটাবেস

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ArchiveBox

ArchiveBox

স্ব-হোস্টেড ইন্টারনেট আর্কাইভিং সমাধান ওয়েব পৃষ্ঠা এবং মিডিয়া সংরক্ষণের জন্য

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

গো ব্যাকএন্ড এবং এম্বেডযোগ্য জেএস উইজেট সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড মন্তব্য সিস্টেম

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AstrBot

AstrBot

AstrBot হলো একটি ওপেন-সোর্স মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম AI চ্যাটবট ফ্রেমওয়ার্ক

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড অডিওবুক এবং পডকাস্ট সার্ভার

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Authentik

Authentik

নমনীয়তা এবং বহুমুখিতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি ওপেন সোর্স পরিচয় প্রদানকারী

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Authorizer

Authorizer

সামাজিক লগইন, এমএফএ এবং আরবিএসি সহ মুক্ত উৎস স্ব-হোস্টেড প্রমাণীকরণ সার্ভার

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Autobase

Autobase

পোস্টগ্রেএসকিউএল অটোমেশনের জন্য ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড ডেটাবেস-এজ-এ-সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম

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autobrr

autobrr

টরেন্ট এবং ইউজনেটের জন্য রিয়েল-টাইম আইআরসি মনিটরিং সহ আধুনিক ডাউনলোড অটোমেশন টুল

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Automatisch

Automatisch

অ্যাপস সংযোগ এবং ওয়ার্কফ্লো স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ওপেন-সোর্স জ্যাপিয়ারের বিকল্প

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Baby Buddy

Baby Buddy

বেবি ট্র্যাকিং অ্যাপ যা বাবা-মাকে দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য নিরীক্ষণে সহায়তা করে

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Backrest

Backrest

রেস্টিক ব্যাকআপের জন্য ওয়েব ইউআই, সময়সূচী, এনক্রিপশন এবং ফাইল-স্তরের পুনরুদ্ধার সহ

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Baikal

Baikal

ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতিগুলির জন্য স্ব-হোস্টেড CalDAV এবং CardDAV সার্ভার

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Bar Assistant

Bar Assistant

সেলফ-হোস্টেড ককটেল রেসিপি ম্যানেজার এবং হোম বার ইনভেন্টরি ট্র্যাকার

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Baserow

Baserow

দলগুলির জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড ডেটাবেস এবং এয়ারটেবল বিকল্প

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Bazarr

Bazarr

Sonarr এবং Radarr-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় সাবটাইটেল ব্যবস্থাপনা এবং ডাউনলোড সহচর

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BeaverHabits

BeaverHabits

দৈনিক চেক-ইন এবং ধারাবাহিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি ন্যূনতম স্ব-হোস্টেড অভ্যাস ট্র্যাকার

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BentoPDF

BentoPDF

গোপনীয়তা-প্রথম ব্রাউজার-ভিত্তিক পিডিএফ টুলকিট যা পিডিএফ মার্জ, বিভক্ত, রূপান্তর এবং সম্পাদনা করার জন্য।

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Beszel

Beszel

ডকার পরিসংখ্যান এবং সতর্কতা সহ হালকা ওজনের সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম

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Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel সার্ভার মনিটরিং সিস্টেমের জন্য লাইটওয়েট মনিটরিং এজেন্ট

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bewCloud

bewCloud

ফাইল সিঙ্ক এবং CalDAV/CardDAV সমর্থন সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ

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Bigcapital

Bigcapital

বুদ্ধিমান রিপোর্টিং এবং বহু-মুদ্রা সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড আর্থিক হিসাবরক্ষণ প্ল্যাটফর্ম

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Black Candy

Black Candy

ওয়েব প্লেয়ার এবং মোবাইল অ্যাপস সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Markdown সাপোর্ট এবং টাস্ক ম্যানেজমেন্টসহ AI-পাওয়ার্ড নোট-টেকিং এবং মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

ব্লুস্কাই বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক নেটওয়ার্কের জন্য ব্যক্তিগত ডেটা সার্ভার

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bolt.diy

bolt.diy

ব্রাউজারে ফুল-স্ট্যাক অ্যাপ তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড এআই কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

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Bookshelf

Bookshelf

ইবুক এবং অডিওবুক সংগ্রহ ব্যবস্থাপক, Readarr-এর একটি কমিউনিটি পুনরুজ্জীবন

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BookStack

BookStack

বই, অধ্যায়, পৃষ্ঠা এবং অনুসন্ধান সহ দলগুলির জন্য একটি কাঠামোগত স্ব-হোস্টেড উইকি

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

যেকোনো পাবলিক টেলিগ্রাম চ্যানেলকে RSS সহ একটি SEO-বান্ধব মাইক্রোব্লগে পরিণত করুন

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Browserless

Browserless

ওয়েব স্ক্র্যাপিং এবং অটোমেশনের জন্য একটি পরিষেবা হিসাবে হেডলেস ক্রোম ব্রাউজার

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Budge

Budge

ব্যক্তিগত আর্থিক বাজেট অ্যাপ, ব্যয় ট্র্যাকিং এবং আর্থিক পরিকল্পনার জন্য

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Budibase

Budibase

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিজনেস অ্যাপ ওওয়ার্কফ্লো তৈরির জন্য লো-কোড প্ল্যাটফর্ম

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BugSink

BugSink

অ্যাপ্লিকেশন পর্যবেক্ষণের জন্য স্ব-হোস্টেড ত্রুটি ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম

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Buildbot

Buildbot

স্বয়ংক্রিয় বিল্ড এবং ডিপ্লয়মেন্টের জন্য স্ব-হোস্টেড CI/CD ফ্রেমওয়ার্ক

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Bytebase

Bytebase

ওপেন-সোর্স ডেটাবেস স্কিমা পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং ডেভঅপস প্ল্যাটফর্ম

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ByteChef

ByteChef

ওপেন-সোর্স লো-কোড API ইন্টিগ্রেশন এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম

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ByteStash

ByteStash

সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং সার্চ সহ স্ব-হোস্টেড কোড স্নিপেট ম্যানেজার

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web হলো একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার ইবুক লাইব্রেরি ব্রাউজ করা, পড়া এবং ম্যানেজ করার জন্য।

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Cap

Cap

গোপনীয়তা-প্রথম প্রুফ-অফ-ওয়ার্ক ক্যাপচা বিকল্প, শূন্য ট্র্যাকিং সহ

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Casdoor

Casdoor

SSO, OAuth 2.0, OIDC এবং SAML সাপোর্ট সহ ওপেন-সোর্স IAM প্ল্যাটফর্ম

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Castopod

Castopod

অ্যানালিটিক্স এবং সোশ্যাল ফিচারসহ ওপেন-সোর্স পডকাস্ট হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম।

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Centrifugo

Centrifugo

সেন্ট্রিফিউগো হল লাইভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি স্কেলেবল রিয়েল-টাইম মেসেজিং সার্ভার

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changedetection.io

changedetection.io

ভিজ্যুয়াল নির্বাচন ও নোটিফিকেশনসহ ওয়েবসাইটের পরিবর্তন সনাক্তকরণ ও মনিটরিং টুল

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ChartDB

ChartDB

এআই ডিডিএল এক্সপোর্ট এবং স্কিমা ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ ওপেন-সোর্স ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটর

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Chatpad AI

Chatpad AI

লোকাল ডেটা স্টোরেজ এবং কনভারসেশন ম্যানেজমেন্টসহ প্রাইভেসি-ফোকাসড ChatGPT ওয়েব ইন্টারফেস

সিলেক্ট করুন
Checkcle

Checkcle

পাবলিক স্ট্যাটাস পেজ সহ ফুল-স্ট্যাক আপটাইম এবং অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ

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Checkmate

Checkmate

ওপেন সোর্স সার্ভার মনিটরিং এবং আপটাইম ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন

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Checkmk

Checkmk

স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার এবং সতর্কীকরণ সহ অবকাঠামো ও অ্যাপ্লিকেশন পর্যবেক্ষণ

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Chibisafe

Chibisafe

শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক সহ ফাইল আপলোড এবং শেয়ার করার জন্য স্ব-হোস্টেড ফাইল ভল্ট

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

ওপেন-সোর্স স্ল্যাক বট এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন সহ কর্মচারী অনবোর্ডিং প্ল্যাটফর্ম

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Chroma

Chroma

AI অ্যাপ্লিকেশন এবং সিম্যান্টিক সার্চের জন্য ওপেন-সোর্স এম্বেডিং ডেটাবেস

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ClassicPress

ClassicPress

গুটেনবার্গ ব্লক এডিটরবিহীন ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ক, স্থিতিশীলতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

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ClickHouse

ClickHouse

মিলিসেকেন্ড কোয়েরি ল্যাটেন্সি সহ রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্সের জন্য কলামার ওল্যাপ ডেটাবেস।

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CloudBeaver

CloudBeaver

ব্যাপক ডেটা ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা টুল

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Cloudflared

Cloudflared

পোর্ট ওপেন করা ছাড়াই সুরক্ষিত রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য Cloudflare Tunnel ড্যামন

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Cloudreve

Cloudreve

ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং শেয়ারিং ক্ষমতা সহ স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

কন্টেন্ট ব্যবস্থাপনা এবং এপিআই-এর জন্য হালকা হেডলেস সিএমএস প্ল্যাটফর্ম

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Code-Server

Code-Server

যেকোনো ডিভাইস থেকে রিমোট ডেভলপমেন্টের জন্য ব্রাউজারে চলমান VS Code

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Coder

Coder

স্ব-হোস্টেড ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ সরবরাহের জন্য ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম

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CodiMD

CodiMD

ডকুমেন্টেশন এবং নোট নেওয়ার জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর।

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Collabora Online

Collabora Online

সহযোগী ডকুমেন্ট সম্পাদনার জন্য স্ব-হোস্টেড ব্রাউজার-ভিত্তিক অফিস স্যুট

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CommaFeed

CommaFeed

কীবোর্ড শর্টকাট এবং মোবাইল অ্যাপ সহ স্ব-হোস্টেড গুগল রিডার-অনুপ্রাণিত আরএসএস রিডার।

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ConvertX

ConvertX

১০০০+ ফরম্যাট সমর্থনকারী স্ব-হোস্টেড অনলাইন ফাইল কনভার্টার

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Convex

Convex

আধুনিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য ওপেন-সোর্স রিঅ্যাক্টিভ ডেটাবেস প্ল্যাটফর্ম

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COPS

COPS

হালকা ওজনের পিএইচপি ওপিডিএস এবং এইচটিএমএল সার্ভার যা একটি ক্যালিব্রে ইবুক লাইব্রেরি মোবাইল পাঠক এবং ব্রাউজারগুলির কাছে প্রকাশ করে

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CoreControl

CoreControl

সার্ভার, আপটাইম এবং নেটওয়ার্ক অবকাঠামো পরিচালনার জন্য স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড

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Countly

Countly

মোবাইল, ওয়েব এবং ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য গোপনীয়তা-প্রথম পণ্য বিশ্লেষণ

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Crawl4AI

Crawl4AI

এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এলএলএম-এর জন্য প্রস্তুত আউটপুট সহ ওপেন-সোর্স ওয়েব ক্রলার

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

২৭টি রিয়েল-টাইম গ্লোবাল ডেটা সোর্সকে একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করার OSINT প্ল্যাটফর্ম

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

জিরো-নলেজ স্টোরেজ সহ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড সহযোগী অফিস স্যুট

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CyberChef

CyberChef

এনক্রিপশন, এনকোডিং, কম্প্রেশন এবং ডেটা বিশ্লেষণ কার্যক্রমের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক টুল

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Dagu

Dagu

ক্রন জবস এবং টাস্ক পাইপলাইন পরিচালনার জন্য ওয়েব UI সহ একটি DAG-ভিত্তিক ওয়ার্কফ্লো শিডিউলার

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Damselfly

Damselfly

ফেস রিকগনিশন এবং অবজেক্ট ডিটেকশন সহ স্ব-হোস্টেড ফটো ম্যানেজার

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dashdot

dashdot

রিয়েল-টাইম CPU, RAM, স্টোরেজ, এবং নেটওয়ার্ক পরিসংখ্যান সহ ন্যূনতম সার্ভার ড্যাশবোর্ড

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Dashy

Dashy

উইজেট, থিম এবং স্ট্যাটাস-চেকিং সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেবল পার্সোনাল ড্যাশবোর্ড

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Databag

Databag

এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন এবং টপিক-ভিত্তিক থ্রেডসহ সেলফ-হোস্টেড ফেডারেটেড মেসেঞ্জার

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Databasus

Databasus

Databasus হলো PostgreSQL, MySQL এবং MongoDB-এর জন্য একটি ডেটাবেস ব্যাকআপ টুল

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Dataline

Dataline

যেকোনো ডেটাবেস অন্বেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য এআই-চালিত এসকিউএল চ্যাট ইন্টারফেস

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Dawarich

Dawarich

হিটম্যাপস এবং ভ্রমণ পরিসংখ্যান সহ সেল্ফ-হোস্টেড অবস্থান ইতিহাস ট্র্যাকার

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite হলো SQLite ডেটাবেস ফাইল তৈরি, ডিজাইন এবং এডিট করার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল টুল।

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

ডেনো ডিপ্লয়ের জন্য ডেনোল্যান্ড কী-ভ্যালু ডেটাবেস

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Dify

Dify

RAG, এজেন্ট এবং ওয়ার্কফ্লো সহ এলএলএম অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম

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Directus

Directus

হেডলেস সিএমএস যা ডাইনামিক এপিআই এবং অ্যাডমিন অ্যাপ সহ ডেটাবেসগুলিকে ঘিরে রাখে

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Dittofeed

Dittofeed

স্বয়ংক্রিয় বহু-চ্যানেল মেসেজিং-এর জন্য মুক্ত-উৎস গ্রাহক সম্পৃক্ততা প্ল্যাটফর্ম

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Diun

Diun

ইমেজ আপডেট হলে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য Docker Image Update Notifier

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docassemble

docassemble

নির্দেশিত সাক্ষাৎকার এবং স্বয়ংক্রিয় নথি তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স বিশেষজ্ঞ সিস্টেম

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Docker Registry

Docker Registry

কন্টেইনার ইমেজ স্টোর এবং ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য প্রাইভেট Docker রেজিস্ট্রি।

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Dockge

Dockge

ডকজি একটি আকর্ষণীয়, ব্যবহার করা সহজ, এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্ব-হোস্টেড ডকার কম্পোজ স্ট্যাক ম্যানেজার

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Docmost

Docmost

রিয়েল-টাইম সম্পাদনা সহ সহযোগী উইকি এবং ডকুমেন্টেশন প্ল্যাটফর্ম

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Docspell

Docspell

ওসিআর, এনএলপি নিষ্কাশন এবং পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ স্ব-হোস্টেড নথি সংগঠক

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Documenso

Documenso

ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট সাইনিং প্ল্যাটফর্ম

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DocuSeal

DocuSeal

ই-স্বাক্ষর সক্ষমতা সহ মুক্ত-উৎস নথি স্বাক্ষর প্ল্যাটফর্ম

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Dograh

Dograh

মিনিটের মধ্যে AI ভয়েস এজেন্ট তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্ম

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DokuWiki

DokuWiki

নথিপত্র এবং জ্ঞানভাণ্ডারের জন্য হালকা ওজনের ফাইল-ভিত্তিক উইকি প্ল্যাটফর্ম

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Dolibarr

Dolibarr

ব্যবসায়িক কার্যক্রম ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স ইআরপি/সিআরএম প্ল্যাটফর্ম

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Domain Locker

Domain Locker

ডোমেইন নেম পোর্টফোলিও ম্যানেজ এবং মনিটর করার জন্য ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্ম

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

অ্যালবাম আর্ট, লিরিক্স এবং মেটাডেটা সহ ইউটিউব থেকে স্পটিফাই মিউজিক ডাউনলোড করুন

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Dozzle

Dozzle

ডকার কন্টেইনার লগ রিয়েল-টাইমে দেখার জন্য হালকা ওয়েব ইউআই

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Dragonfly

Dragonfly

আধুনিক হার্ডওয়্যারের জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিস-সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন-মেমরি ডেটা স্টোর

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draw.io

draw.io

ফ্লোচার্ট, UML, এবং নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের জন্য বিনামূল্যে মুক্ত-উৎস ডায়াগ্রামিং টুল

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drawDB

drawDB

SQL এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট সহ ব্রাউজার-ভিত্তিক ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটর

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের জন্য দারুণ পাওয়ারফুল ফ্রি সেল্ফ-হোস্টেড Drizzle Studio

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Drupal

Drupal

ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি এবং ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স CMS

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DuckDNS

DuckDNS

ডোমেইনে IP অ্যাড্রেস ম্যাপ করার জন্য বিনামূল্যের ডায়নামিক DNS সার্ভিস

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DumbDo

DumbDo

DumbDo একটি অবিশ্বাস্যভাবে সহজ, স্ব-হোস্টেড করণীয় তালিকা যা শুধু কাজ করে।

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Duplicati

Duplicati

ক্লাউড স্টোরেজ এবং রিমোট সার্ভার সাপোর্ট করা এনক্রিপ্টেড ব্যাকআপ সমাধান

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

ব্যবসা এবং পেশাদারদের জন্য বিনামূল্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং সিস্টেম

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

IoT এবং মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লাইটওয়েট MQTT ব্রোকার

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EdgeDB

EdgeDB

PostgreSQL-এর ওপর তৈরি নেক্সট-জেনারেশন গ্রাফ-রিলেশনাল ডেটাবেস

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Elasticsearch

Elasticsearch

Apache Lucene-এর উপর নির্মিত বিতরণ করা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ ইঞ্জিন

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Element

Element

এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন এবং ক্রস-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং সহ সুরক্ষিত ম্যাট্রিক্স ক্লায়েন্ট

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EmailEngine

EmailEngine

আইম্যাপ এবং এসএমটিপি-কে রেস্ট এন্ডপয়েন্টগুলির সাথে সংযুক্ত করার জন্য স্ব-হোস্টেড ইমেল এপিআই প্রক্সি

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

সিলেক্ট করুন
EmbyStat

EmbyStat

Emby এবং Jellyfin মিডিয়া সার্ভারের জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স ও অ্যানালিটিক্স টুল

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Enclosed

Enclosed

ব্যক্তিগত এবং সুরক্ষিত এনক্রিপ্ট করা নোট পাঠানোর জন্য একটি মিনিমালিস্টিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন

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ErsatzTV

ErsatzTV

স্ব-হোস্টেড আইপিটিভি সার্ভার যা আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে লাইভ চ্যানেল তৈরি করে

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Erugo

Erugo

পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং মেয়াদ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।

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ESPHome

ESPHome

YAML ব্যবহার করে ESP8266/ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো কন্ট্রোল করার সিস্টেম

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EspoCRM

EspoCRM

পরিচিতি, চুক্তি এবং গ্রাহক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স সিআরএম

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Etherpad

Etherpad

সরাসরি সম্পাদনা এবং সংস্করণ ইতিহাস সহ রিয়েল-টাইম সহযোগী ডকুমেন্ট এডিটর

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EverShop

EverShop

Node.js, React, GraphQL, এবং PostgreSQL-এর উপর নির্মিত আধুনিক ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম

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Evolution API

Evolution API

চ্যাটবট, অটোমেশন এবং মেসেজিং ইন্টিগ্রেশনের জন্য ওপেন-সোর্স হোয়াটসঅ্যাপ এপিআই

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Evolution Go

Evolution Go

মেসেজিং অটোমেশনের জন্য Go-তে তৈরি একটি হাই-পারফরম্যান্স WhatsApp API গেটওয়ে

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Excalidraw

Excalidraw

হাতে আঁকা ডায়াগ্রাম স্কেচিং এবং সহযোগিতামূলক ব্রেনস্টর্মিংয়ের জন্য ভার্চুয়াল হোয়াইটবোর্ড

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Expensave

Expensave

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ব্যয় ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশন

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

হালকা স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত খরচ ট্র্যাকার ড্যাশবোর্ড এবং CSV আমদানি সহ

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Explo

Explo

লিসেনব্রেইনজ সুপারিশগুলিকে আপনার মিউজিক লাইব্রেরিতে প্লেলিস্টে পরিণত করে

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

মোবাইল PWA এবং রসিদ স্ক্যানিং সহ হালকা ব্যক্তিগত আর্থিক ট্র্যাকার

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Faraday

Faraday

সিকিউরিটি টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স ভালনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

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Fasten Health

Fasten Health

স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড ব্যবস্থাপক

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Fider

Fider

ইউজার ফিডব্যাক কালেক্ট এবং ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স ফিডব্যাক প্ল্যাটফর্ম

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File Browser

File Browser

আপনার সার্ভারে ফাইল ব্রাউজ, আপলোড এবং পরিচালনার জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ফাইল ম্যানেজার।

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File Drop

File Drop

আইপিএফএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীভূত পিয়ার-টু-পিয়ার ফাইল শেয়ারিং

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FileFlows

FileFlows

অটোমেটেড মিডিয়া ফাইল প্রসেসর যা ফাইলের সাইজ ৯০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়

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FileGator

FileGator

স্ব-হোস্টেড বহু-ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজার, ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ এবং কোনো ডেটাবেস নেই

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Filestash

Filestash

FTP, SFTP, S3, WebDAV, এবং ২০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ডের জন্য স্ব-হোস্টেড ফাইল ম্যানেজার

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Firefly

Firefly

ওয়েব ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেসসহ একটি সাধারণ WireGuard VPN সার্ভার

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Firefly III

Firefly III

পেশাদার স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক এবং বাজেট ব্যবস্থাপক

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Firefox

Firefox

ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য সেলফ-হোস্টেড Firefox ব্রাউজার

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Flagsmith

Flagsmith

ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগ ও রিমোট কনফিগ সার্ভিস সহ এ/বি টেস্টিং

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Flame

Flame

আপনার হোমল্যাবের জন্য সেল্ফ-হোস্টেড স্টার্টপেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড

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FlareSolverr

FlareSolverr

ওয়েব স্ক্র্যাপ করার সময় Cloudflare প্রটেকশন বাইপাস করার প্রক্সি সার্ভার

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

ডেটাবেস-বিহীন মার্কডাউন নোট-নেওয়ার অ্যাপ উইকিলিঙ্ক এবং সম্পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধান সহ

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Fleet

Fleet

osquery দ্বারা চালিত ওপেন-সোর্স ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট এবং এন্ডপয়েন্ট সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম

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FlexGet

FlexGet

RSS, টরেন্ট এবং ইউজনেটের থেকে মিডিয়া ডাউনলোড করার জন্য YAML-চালিত অটোমেশন টুল

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Flipt

Flipt

গিট ইন্টিগ্রেশন সহ স্ব-হোস্টেড ফিচার ফ্ল্যাগ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

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Flowise

Flowise

LLM অর্কেস্ট্রেশন ফ্লো এবং AI এজেন্ট তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড টুল

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Focalboard

Focalboard

Kanban বোর্ড, টেবিল এবং ক্যালেন্ডার ভিউ সহ ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল

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Forgejo

Forgejo

ওয়েব ইন্টারফেস এবং সহযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্য সহ স্ব-হোস্টেড হালকা ওজনের গিট পরিষেবা

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Form.io

Form.io

REST API সহ মুক্ত উৎস ফর্ম নির্মাতা এবং ডেটা ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম

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Formbricks

Formbricks

ইন-অ্যাপ, লিঙ্ক, ওয়েবসাইট, এবং ইমেল ফিডব্যাক এর জন্য ওপেন-সোর্স সার্ভে প্ল্যাটফর্ম

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FossFLOW

FossFLOW

পরিকাঠামো ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক আইসোমেট্রিক ডায়াগ্রামিং টুল

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Foundry VTT

Foundry VTT

মানচিত্র এবং ডাইস সহ অনলাইন আরপিজি ক্যাম্পেইনের জন্য স্ব-হোস্টেড ভার্চুয়াল টেবিলটপ

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FreeCAD

FreeCAD

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজাইনের জন্য ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য প্যারামেট্রিক 3D CAD মডেলার

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FreeScout

FreeScout

লাইটওয়েট ওপেন-সোর্স হেল্প ডেস্ক এবং শেয়ারড ইনবক্স সিস্টেম

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FreshRSS

FreshRSS

আপনার ফিডগুলো ম্যানেজ করতে এবং পড়ার জন্য সেল্ফ-হোস্টেড RSS ফিড এগ্রিগেটর

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Gatus

Gatus

ডেভেলপার-কেন্দ্রিক স্ট্যাটাস পেজ, মাল্টি-প্রোটোকল আপটাইম মনিটরিং এবং অ্যালার্টিং সহ

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Gerrit

Gerrit

এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ওয়েব-ভিত্তিক কোড পর্যালোচনা সিস্টেম যা গিট-এর উপর নির্মিত

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Ghost

Ghost

Ghost হলো পেশাদার পাবলিশিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম

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Ghostfolio

Ghostfolio

বিনিয়োগ পোর্টফোলিও ট্র্যাকিংয়ের জন্য ওপেন-সোর্স সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

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GIMP

GIMP

ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য পেশাদার ইমেজ এডিটর এবং গ্রাফিক ডিজাইন টুল

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Gitea

Gitea

Gitea হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স গিট হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম

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GitIngest

GitIngest

AI-পাওয়ার্ড কোড অ্যানালাইসিসের জন্য Git থেকে LLM-ফ্রেন্ডলি টেক্সট কনভার্টার।

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GitLab

GitLab

Git রিপোজিটরি ম্যানেজমেন্ট এবং CI/CD-এর জন্য GitLab হলো একটি কমপ্লিট DevOps প্ল্যাটফর্ম

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Glance

Glance

স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড যা আপনার সমস্ত ফিডকে এক জায়গায় রাখে

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Glances

Glances

Glances হলো ওয়েব ইন্টারফেসযুক্ত একটি ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম মনিটরিং টুল

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ত্রুটি ট্র্যাকিং এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম

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GLPI

GLPI

আইটি অপারেশনের জন্য মুক্ত উৎস আইটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং হেল্প ডেস্ক সফটওয়্যার

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GoatCounter

GoatCounter

গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে ওয়েব অ্যানালিটিক্স, কুকিজ বা ব্যক্তিগত ডেটা ট্র্যাকিং ছাড়াই

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GoCD

GoCD

ভ্যালু স্ট্রিম ম্যাপিং এবং পাইপলাইন মডেলিং সহ নিরবচ্ছিন্ন ডেলিভারি সার্ভার

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Gogs

Gogs

Gogs হলো ঝামেলামুক্ত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি সেলফ-হোস্টেড গিট সার্ভিস।

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Gokapi

Gokapi

মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক এবং S3 সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল-শেয়ারিং সার্ভার

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Gonic

Gonic

গো-তে লেখা হালকা ওজনের স্ব-হোস্ট করা সাবসোনিক সঙ্গীত স্ট্রিমিং সার্ভার

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Gotenberg

Gotenberg

ডকার-চালিত স্টেটলেস এপিআই নির্বিঘ্ন পিডিএফ রূপান্তর এবং তৈরির জন্য

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Gotify

Gotify

একটি সহজ REST API সহ সেলফ-হোস্টেড পুশ নোটিফিকেশন সার্ভার

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GoWA

GoWA

মাল্টি-ডিভাইস মেসেজিং অটোমেশনের জন্য WhatsApp REST API এবং ওয়েব ইন্টারফেস

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Grafana

Grafana

মেট্রিক্স ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং মনিটরিং এর জন্য ওপেন-সোর্স অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম

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Gramps Web

Gramps Web

পারিবারিক বৃক্ষ তৈরি ও ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্ব-হোস্টেড বংশানুক্রমিক প্ল্যাটফর্ম

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Grav

Grav

আধুনিক ফ্ল্যাট-ফাইল CMS, যার কোনো ডেটাবেজ প্রয়োজন হয় না, শুধু ফাইল এবং ফোল্ডার হলেই চলে

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Grimmory

Grimmory

স্ব-হোস্টেড বই সংগ্রহ ব্যবস্থাপক বিল্ট-ইন রিডার এবং ডিভাইস সিঙ্ক সহ

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Grimoire

Grimoire

অটো মেটাডেটা এক্সট্র্যাকশন এবং ফুল-টেক্সট সার্চসহ একটি সেলফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার

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Grist

Grist

ডেটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স স্প্রেডশীট-ডেটাবেস হাইব্রিড

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগিং ও এ/বি টেস্টিং প্ল্যাটফর্ম

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Habitica

Habitica

গ্যামিফায়েড টাস্ক ম্যানেজার যা প্রোডাক্টিভিটিকে একটি RPG অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত করে

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Halo

Halo

আধুনিক ওপেন-সোর্স সিএমএস, প্লাগইন মার্কেটপ্লেস এবং ব্লক-ভিত্তিক এডিটর সহ

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

যেকোনো ডেটাবেসের উপর তাৎক্ষণিক এপিআই সহ ওপেন সোর্স গ্রাফকিউএল ইঞ্জিন

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Headscale

Headscale

ওয়্যারগার্ড মেশ নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য স্ব-হোস্টেড টেইলস্কেল-সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সার্ভার

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Healthchecks

Healthchecks

মুক্ত উৎস ক্রন জব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক মনিটরিং তাৎক্ষণিক সতর্কতা সহ

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HedgeDoc

HedgeDoc

টিম ডকুমেন্টেশনের জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর।

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Heimdall

Heimdall

আপনার ওয়েব সার্ভিসগুলি সংগঠিত ও অ্যাক্সেস করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড

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Hermes Agent

Hermes Agent

বিল্ট-ইন লার্নিং লুপ এবং মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিংযুক্ত সেলফ-ইম্প্রুভিং AI এজেন্ট

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

স্ব-হোস্টেড হার্মিস এআই এজেন্ট এবং ওয়েব চ্যাট ইউআই একটি ডকার ডিপ্লয়মেন্টে একত্রিত।

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

হার্মিস এআই এজেন্টের জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব ইউআই কমান্ড সেন্টার

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HeyForm

HeyForm

কন্ডিশনাল লজিক এবং অ্যানালিটিক্স সহ ওপেন-সোর্স কথোপকথনমূলক ফর্ম বিল্ডার

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Hi.Events

Hi.Events

ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং টিকিটিং প্ল্যাটফর্ম

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Homarr

Homarr

আপনার সমস্ত পরিষেবা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড

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Home Assistant

Home Assistant

স্মার্ট ডিভাইস কন্ট্রোল করার জন্য ওপেন-সোর্স হোম অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম

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Homebox

Homebox

বাড়ির ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি ইনভেন্টরি এবং অর্গানাইজেশন সিস্টেম

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Homebridge

Homebridge

প্লাগইন ব্যবহার করে নন-অ্যাপল স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলোর জন্য HomeKit ব্রিজ

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Homepage

Homepage

Docker ইন্টিগ্রেশন সহ একটি আধুনিক এবং কাস্টমাইজেবল অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড।

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Homer

Homer

আপনার সমস্ত সার্ভার পরিষেবাগুলি সংগঠিত করার জন্য একটি সহজ স্ব-হোস্টেড স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ড

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

যত্নের রুটিন এবং বাগানের সংগঠন ট্র্যাক করার জন্য সেলফ-হোস্টেড প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

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Huginn

Huginn

মনিটরিং এজেন্ট তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম

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Hugo

Hugo

Go দিয়ে তৈরি লাইটনিং-ফাস্ট স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটর

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HumHub

HumHub

টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং ইন্ট্রানেট প্ল্যাটফর্ম

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imgproxy

imgproxy

আকার পরিবর্তন, ক্রপ এবং ফরম্যাট রূপান্তরের জন্য দ্রুত তাৎক্ষণিক চিত্র প্রক্রিয়াকরণ সার্ভার

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Immich

Immich

Immich একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স স্ব-হোস্টেড ছবি এবং ভিডিও ব্যবস্থাপনার সমাধান

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Infisical

Infisical

টিম এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার জুড়ে env ভেরিয়েবল এবং API কী (keys) সিঙ্ক করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজার।

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Flux কোয়েরি এবং ইন্টিগ্রেটেড ওয়েব UI-সহ ইউনিফাইড টাইম সিরিজ প্ল্যাটফর্ম।

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Inkscape

Inkscape

ইলাস্ট্রেশন এবং SVG ডিজাইনের জন্য ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য ভেক্টর গ্রাফিক্স এডিটর

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InsForge

InsForge

এআই এজেন্টদের জন্য অথ, ডেটাবেস এবং স্টোরেজ সহ ওপেন সোর্স ব্যাকএন্ড প্ল্যাটফর্ম

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InvenTree

InvenTree

ইঞ্জিনিয়ারিং টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স যন্ত্রাংশের ইনভেন্টরি এবং BOM ম্যানেজমেন্ট

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Invidious

Invidious

গোপনীয়তা-বান্ধব ইউটিউবের বিকল্প ফ্রন্ট-এন্ড, যা বিজ্ঞাপন বা ট্র্যাকিংমুক্ত।

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Invio

Invio

ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট টিমগুলোর জন্য মিনিমালিস্ট সেল্ফ-হোস্টেড ইনভয়েসিং সিস্টেম

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট ব্যবসার জন্য ওপেন-সোর্স ইনভয়েসিং এবং বিলিং প্ল্যাটফর্ম

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

প্রাক্কলন, ব্যয় এবং অর্থপ্রদান পোর্টাল সহ ওপেন-সোর্স চালান প্ল্যাটফর্ম

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Isso

Isso

ব্লগ এবং স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের জন্য হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড ডিসকাস বিকল্প

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

এমএসপি-দের জন্য আইটি ডকুমেন্টেশন, টিকিট এবং বিলিং সহ ওপেন-সোর্স পিএসএ প্ল্যাটফর্ম

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iTop

iTop

আইটি পরিষেবা এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য ওপেন-সোর্স ITSM প্ল্যাটফর্ম এবং CMDB

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Jackett

Jackett

Sonarr, Radarr এবং অন্যান্য অটোমেশন টুলের জন্য কোয়েরি অনুবাদকারী টরেন্ট ট্র্যাকার প্রক্সি।

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Jaeger

Jaeger

Jaeger হল মাইক্রোসার্ভিসেস মনিটরিংয়ের জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং সিস্টেম।

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Jellyfin

Jellyfin

আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি অর্গানাইজ এবং স্ট্রিম করার জন্য বিনামূল্যে ও ওপেন-সোর্স মিডিয়া সার্ভার

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Jellyseerr

Jellyseerr

অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লোসহ Jellyfin, Emby এবং Plex-এর জন্য মিডিয়া রিকোয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টুল

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Jenkins

Jenkins

জেনকিন্স হল CI/CD পাইপলাইনের জন্য একটি ওপেন-সোর্স অটোমেশন সার্ভার।

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

স্ক্রিন শেয়ারিং এবং রেকর্ডিং সহ স্ব-হোস্টেড ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম

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Jitsu

Jitsu

ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ওপেন-সোর্স গ্রাহক ডেটা প্ল্যাটফর্ম এবং ইভেন্ট স্ট্রিমিং পাইপলাইন

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JobOps

JobOps

স্ব-হোস্টেড চাকরি খোঁজার পাইপলাইন যা বোর্ডগুলি অনুসন্ধান করে এবং সিভি কাস্টমাইজ করে

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Joomla

Joomla

ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য ওপেন-সোর্স CMS

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Joplin Server

Joplin Server

জোপলিন নোট-টেকিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্ব-হোস্টেড সিঙ্ক্রোনাইজেশন সার্ভার

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Jotty

Jotty

Markdown এবং কানবান বোর্ডসহ হালকা নোট-টেকিং ও চেকলিস্ট অ্যাপ।

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jsreport

jsreport

এইচটিএমএল টেমপ্লেট থেকে পিডিএফ, এক্সেল এবং ডকএক্স তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড রিপোর্ট সার্ভার

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JumpServer

JumpServer

SSH, RDP, এবং ডেটাবেস সেশনের জন্য কেন্দ্রীভূত বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত অ্যাক্সেস গেটওয়ে

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

লাইভ কোড, ডেটা অ্যানালাইসিস এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পরিবেশ

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab হল নোটবুক এবং কোডের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট।

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

ওপেন-সোর্স কানবান বোর্ড এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল, একটি ট্রেলো বিকল্প

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

কানবান বোর্ড এবং গিটহাব ইন্টিগ্রেশন সহ ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট

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Kapowarr

Kapowarr

স্ব-হোস্টেড কমিক বুক ম্যানেজার স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোডিং এবং সুবিন্যস্তকরণের জন্য

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Karakeep

Karakeep

Karakeep হলো এআই-চালিত ট্যাগিং এবং সার্চ সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার।

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Kavita

Kavita

কমিকস, মাঙ্গা এবং ইবুকের জন্য সেল্ফ-হোস্টেড ডিজিটাল লাইব্রেরি

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Keila

Keila

ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর এবং SMTP ডেলিভারি সহ স্ব-হোস্টেড নিউজলেটার প্ল্যাটফর্ম

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Kener

Kener

ঘটনা ব্যবস্থাপনা সহ মুক্ত উৎস স্ট্যাটাস পেজ এবং আপটাইম পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম

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Kestra

Kestra

ডেটা পাইপলাইন এবং অটোমেশনের জন্য ওপেন-সোর্স ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম

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Keycloak

Keycloak

SSO, OAuth2 এবং SAML সহ ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট

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Khoj

Khoj

আপনার নথি এবং ওয়েবের সাথে চ্যাট করার জন্য ওপেন-সোর্স এআই সহকারী

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Kibana

Kibana

ইলাস্টিকসার্চের জন্য ড্যাশবোর্ড এবং সার্চ সহ মুক্ত-উৎস ভিজ্যুয়ালাইজেশন ইউআই

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Kill Bill

Kill Bill

SaaS এবং মার্কেটপ্লেসগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স সাবস্ক্রিপশন বিলিং এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

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Kimai

Kimai

ফ্রিল্যান্সার, এজেন্সি এবং টিমের জন্য সেলফ-হোস্টেড টাইম ট্র্যাকিং

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KitchenOwl

KitchenOwl

স্ব-হোস্টেড ভাগ করা মুদি তালিকা, রেসিপি ম্যানেজার এবং খাবার পরিকল্পনাকারী

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Koillection

Koillection

বই, গেম, ভিনাইল এবং আরও অনেক কিছু ক্যাটালগ করার জন্য স্ব-হোস্টেড সংগ্রহ ব্যবস্থাপক

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Komari

Komari

রিয়েল-টাইম মেট্রিক্স সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড সার্ভার মনিটরিং ড্যাশবোর্ড

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Komga

Komga

কমিকস, মাঙ্গা, ম্যাগাজিন এবং ইবুকের জন্য OPDS এবং সিঙ্ক সাপোর্ট সহ সেল্ফ-হোস্টেড মিডিয়া সার্ভার

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Kong

Kong

হাইব্রিড এবং মাল্টি-ক্লাউড পরিবেশের জন্য নির্মিত ক্লাউড-নেটিভ এপিআই গেটওয়ে

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Kotaemon

Kotaemon

মুক্ত-উৎস ডকুমেন্ট প্রশ্নোত্তর চ্যাটবট, মাল্টি-এলএলএম সমর্থন এবং ওসিআর সহ

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Kroki

Kroki

সমন্বিত ডায়াগ্রাম-অ্যাস-কোড এপিআই যা এইচটিটিপি-এর মাধ্যমে ৩০টির বেশি ডায়াগ্রামের ধরন রেন্ডার করে

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Kutt

Kutt

কাস্টম ডোমেইন, অ্যানালিটিক্স এবং REST API সহ একটি আধুনিক সেল্ফ-হোস্টেড URL শর্টেনার।

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Label Studio

Label Studio

মেশিন লার্নিং প্রোজেক্টের জন্য ওপেন-সোর্স ডেটা লেবেলিং এবং অ্যানোটেশন প্ল্যাটফর্ম

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Lago

Lago

ওপেন-সোর্স মিটারিং এবং ব্যবহার-ভিত্তিক বিলিং প্ল্যাটফর্ম

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Langflow

Langflow

Langflow হলো LLM অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল AI ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার

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Langfuse

Langfuse

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ওপেন-সোর্স LLM ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম

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LanguageTool

LanguageTool

২৫+ ভাষার জন্য মুক্ত উৎস ব্যাকরণ, শৈলী এবং বানান পরীক্ষক

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

ইবুক এবং অডিওবুক ডাউনলোডের জন্য সেলফ-হোস্টেড অটোমেশন, লেখক ট্র্যাকিং সহ

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Leantime

Leantime

নন-প্রজেক্ট ম্যানেজারদের জন্য ডিজাইন করা ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

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Lemmy

Lemmy

স্ব-হোস্টেড ফোরামের জন্য ফেডারেটেড লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্ম

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LibreChat

LibreChat

LibreChat হল একটি এআই চ্যাট ইন্টারফেস যা বহু-প্রদানকারী LLM ব্যবহারের জন্য RAG সমর্থন সহ।

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LibreDesk

LibreDesk

অমনিচ্যানেল টিকিটিং, লাইভ চ্যাট এবং SLA ব্যবস্থাপনা সহ ওপেন-সোর্স হেল্পডেস্ক

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LibrePhotos

LibrePhotos

মুখ শনাক্তকরণ এবং এআই-চালিত অনুসন্ধান সহ স্ব-হোস্টেড ছবি ব্যবস্থাপনা

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LibreSpeed

LibreSpeed

অন্তর্নির্মিত ফলাফল ডেটাবেস সহ স্ব-হোস্টেড HTML5 ইন্টারনেট স্পিড টেস্ট সার্ভার

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LibreTranslate

LibreTranslate

বিনামূল্যে এবং ওপেন-সোর্স মেশিন ট্রান্সলেশন এপিআই যা সম্পূর্ণরূপে স্ব-হোস্টেড

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Lidarr

Lidarr

Usenet এবং টরেন্টের জন্য অটোমেটেড মিউজিক কালেকশন ম্যানেজার ও অর্গানাইজার

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Lightdash

Lightdash

ডেটা এক্সপ্লোরেশন এবং ড্যাশবোর্ডের জন্য dbt-কে কেন্দ্র করে তৈরি ওপেন-সোর্স বিআই প্ল্যাটফর্ম

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LimeSurvey

LimeSurvey

প্রশ্নাবলী তৈরি ও পরিচালনার জন্য পেশাদার অনলাইন সার্ভে প্ল্যাটফর্ম

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Linkding

Linkding

Linkding হলো একটি মিনিমাল, দ্রুতগতির এবং সেলফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার

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LinkStack

LinkStack

ব্র্যান্ডেড লিংক-ইন-বায়ো পেজগুলির জন্য স্ব-হোস্টেড লিংকট্রি বিকল্প

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden হলো ফুল-পেজ আর্কাইভিং সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার

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Listmonk

Listmonk

উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সেলফ-হোস্টেড নিউজলেটার এবং মেইলিং লিস্ট ম্যানেজার

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM হল OpenAI ফরম্যাট ব্যবহার করে ১০০+ LLM কল করার জন্য একটি AI গেটওয়ে।

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Livebook

Livebook

ডেটা সায়েন্স, এমএল এবং রিয়েল-টাইম সহযোগিতার জন্য ওপেন-সোর্স এলিক্সির নোটবুক

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LLDAP

LLDAP

স্ব-হোস্টেড অ্যাপগুলির জন্য একটি সরলীকৃত LDAP ব্যাকএন্ড সরবরাহকারী হালকা প্রমাণীকরণ সার্ভার

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LMS

LMS

Subsonic API সহ একটি হালকা ওজনের সেলফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।

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LobeChat

LobeChat

একাধিক এলএলএম প্রদানকারীকে সমর্থনকারী আধুনিক ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট ফ্রেমওয়ার্ক

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Local Deep Research

Local Deep Research

স্ব-হোস্টেড এআই গভীর গবেষণা সহকারী যা ক্লাউড এলএলএম প্রদানকারী দ্বারা চালিত

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LocalAI

LocalAI

স্থানীয় এআই মডেল অনুমানের জন্য স্ব-হোস্টেড ওপেনএআই-সামঞ্জস্যপূর্ণ এপিআই সার্ভার

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Locust

Locust

একটি রিয়েল-টাইম ওয়েব ইউআই সহ পাইথন-ভিত্তিক বিতরণকৃত লোড টেস্টিং টুল

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Logseq

Logseq

স্ব-হোস্টেড গোপনীয়তা-প্রথম জ্ঞানভান্ডার এবং ব্লক-ভিত্তিক আউটলাইনার

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Logto

Logto

Logto হল OAuth এবং OIDC সাপোর্ট সহ একটি ব্যাপক পরিচয় এবং প্রমাণীকরণ প্ল্যাটফর্ম।

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LubeLogger

LubeLogger

ব্যাপক যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

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Lychee

Lychee

অ্যালবাম সংগঠন, EXIF ব্রাউজিং এবং সুনির্দিষ্ট শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ সহ একটি স্ব-হোস্টেড ছবি ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম

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Mage AI

Mage AI

Mage AI হলো ETL ওয়ার্কফ্লো তৈরি ও ম্যানেজ করার জন্য একটি ডেটা পাইপলাইন টুল

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

আইএমএপি সিঙ্ক, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং রপ্তানি সহ স্ব-হোস্টেড ইমেল আর্কাইভ

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Mailpit

Mailpit

ডেভেলপারদের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক ইনবক্স সহ ওপেন-সোর্স SMTP ইমেল টেস্টিং টুল

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Maloja

Maloja

ব্যক্তিগত শোনার চার্ট সহ স্ব-হোস্টেড মিউজিক স্ক্রোবল ডেটাবেস

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Manticore Search

Manticore Search

MySQL প্রোটোকলের মাধ্যমে ফুল-টেক্সট এবং ভেক্টর সার্চ সহ ওপেন-সোর্স সার্চ ইঞ্জিন

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MariaDB

MariaDB

ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেস সার্ভার এবং MySQL-এর ড্রপ-ইন রিপ্লেসমেন্ট

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Marimo

Marimo

এসকিউএল সমর্থন এবং পুনরুৎপাদনযোগ্য কার্যনির্বাহ সহ মুক্ত-উৎস প্রতিক্রিয়াশীল পাইথন নোটবুক

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Marreta

Marreta

পরিষ্কার, বিজ্ঞাপন-মুক্ত পড়ার জন্য বুদ্ধিমান ক্যাশিং সহ স্ব-হোস্টেড নিবন্ধ প্রক্সি

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Mastodon

Mastodon

অ্যাক্টিভিটিপাব স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে একটি স্ব-হোস্টেড ফেডারেটেড মাইক্রোব্লগিং সার্ভার।

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Mathesar

Mathesar

পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেস অন্বেষণ ও সম্পাদনার জন্য স্প্রেডশীট-সদৃশ ওয়েব ইন্টারফেস

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Matomo

Matomo

সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা এবং প্রাইভেসি সুবিধাযুক্ত শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

বিকেন্দ্রীভূত, এনক্রিপ্টেড যোগাযোগের জন্য ওপেন-সোর্স ম্যাট্রিক্স হোমসার্ভার

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Mattermost

Mattermost

মেসেজিং, ফাইল শেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন সুবিধাযুক্ত ওপেন-সোর্স টিম কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম

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Mautic

Mautic

ইমেল ক্যাম্পেইন, লিড স্কোরিং এবং জার্নির জন্য ওপেন-সোর্স মার্কেটিং অটোমেশন

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MaxKB

MaxKB

MaxKB হলো এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড AI নলেজ বেস এজেন্ট তৈরির একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

OCR, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং ওয়ার্কফ্লো সহ ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট

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Maybe

Maybe

ওপেন-সোর্স পার্সোনাল ফাইন্যান্স এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন

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Mazanoke

Mazanoke

ব্রাউজার-ভিত্তিক ছবি অপ্টিমাইজার, ফরম্যাট রূপান্তর এবং EXIF স্ট্রিপিং সহ

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Mealie

Mealie

Mealie হলো মিল প্ল্যানিং এবং শপিং লিস্টের সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড রেসিপি ম্যানেজার

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Medusa

Medusa

টিভি শো-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ভিডিও লাইব্রেরি ম্যানেজার, প্লেক্স এবং জেলিফিন সমর্থন সহ

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Meilisearch

Meilisearch

আধুনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিদ্যুত-দ্রুত অনুসন্ধান ইঞ্জিন

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Memgraph

Memgraph

সংযুক্ত ডেটার উপর রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্সের জন্য ইন-মেমরি গ্রাফ ডেটাবেস

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Memos

Memos

Memos হলো একটি লাইটওয়েট এবং প্রাইভেসি-ফার্স্ট নোট-টেকিং অ্যাপ্লিকেশন।

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MeshCentral

MeshCentral

ডেস্কটপ, সার্ভার এবং IoT ডিভাইসের জন্য স্ব-হোস্টেড দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম

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Metabase

Metabase

ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও অ্যানালিটিক্স-এর জন্য ওপেন-সোর্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

24/7 ফরেক্স এবং CFD ট্রেডিংয়ের জন্য ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য মেটাট্রেডার 5 ট্রেডিং টার্মিনাল

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MeTube

MeTube

MeTube হলো YouTube এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ভিডিও ডাউনলোডার।

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MicroBin

MicroBin

Rust-এ তৈরি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড পেস্টবিন, ফাইল শেয়ারার এবং ইউআরএল শর্টনার।

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Milvus

Milvus

AI অ্যাপ্লিকেশন এবং সিমিলারিটি সার্চের জন্য নির্মিত ওপেন-সোর্স ভেক্টর ডেটাবেস।

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MindsDB

MindsDB

এন্টারপ্রাইজ ডেটা থেকে মেশিন লার্নিং মডেল তৈরির একটি AI প্ল্যাটফর্ম হলো MindsDB

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Mini QR

Mini QR

কাস্টম স্টাইল এবং ব্যাচ এক্সপোর্ট সহ স্ব-হোস্টেড কিউআর কোড জেনারেটর

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Miniflux

Miniflux

একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেস সহ ন্যূনতম এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আরএসএস ফিড রিডার

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MiroFish

MiroFish

মাল্টি-এজেন্ট সোয়ার্ম ইন্টেলিজেন্স সিমুলেশন চালিত AI প্রেডিকশন ইঞ্জিন

সিলেক্ট করুন
MiroTalk

MiroTalk

সীমাহীন রুম এবং স্ক্রিন শেয়ারিং সহ স্ব-হোস্টেড P2P ভিডিও কনফারেন্সিং

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Mongo Express

Mongo Express

ডেটাবেস ব্রাউজ করা, সম্পাদনা করা এবং পরিচালনা করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক MongoDB অ্যাডমিন UI

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MongoDB 4

MongoDB 4

JSON-এর মতো ডকুমেন্ট স্টোরেজ সুবিধাসহ ডকুমেন্ট-ওরিয়েন্টেড NoSQL ডেটাবেস

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Monica

Monica

আপনার জীবন নথিভুক্ত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

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Moodist

Moodist

গভীর মনোযোগ এবং বিশ্রামের জন্য উৎপাদনশীলতার সরঞ্জাম সহ অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ডস্কেপ মিক্সার

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Moodle

Moodle

বিশ্বব্যাপী ৪৮৯ মিলিয়নেরও বেশি ইউজারের আস্থাশীল ওপেন-সোর্স লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

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Morphic

Morphic

জেনারেটিভ উত্তর এবং উৎস উদ্ধৃতি সহ মুক্ত-উৎস এআই সার্চ ইঞ্জিন

সিলেক্ট করুন
mStream

mStream

নেটিভ iOS এবং Android অ্যাপস সহ একটি হালকা ওজনের সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।

সিলেক্ট করুন
Mylar3

Mylar3

স্ব-হোস্টেড স্বয়ংক্রিয় কমিক বই ডাউনলোডার এবং লাইব্রেরি ম্যানেজার

সিলেক্ট করুন
MySQL

MySQL

ওয়েব এবং অ্যাপ ওয়ার্কলোডের জন্য দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেস

সিলেক্ট করুন
n8n

n8n

ভিজ্যুয়াল নোড-ভিত্তিক ইন্টারফেস সহ ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম

সিলেক্ট করুন
Nango

Nango

ওপেন-সোর্স OAuth এবং API ইন্টিগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম ৩০০+ পরিষেবার জন্য

সিলেক্ট করুন
NATS

NATS

পাব/সাব, রিকোয়েস্ট-রিপ্লাই এবং জেটস্ট্রিম সহ ক্লাউড-নেটিভ মেসেজিং সিস্টেম

সিলেক্ট করুন
Navidrome

Navidrome

Navidrome হলো ওয়েব এবং মোবাইল স্ট্রিমিং সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক সার্ভার।

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Neko

Neko

যৌথ ওয়েব ব্রাউজিং এবং স্ট্রিমিংয়ের জন্য সেল্ফ-হোস্টেড ভার্চুয়াল ব্রাউজার

সিলেক্ট করুন
Neo4j

Neo4j

সংযুক্ত ডেটার জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উন্মুক্ত-উৎস গ্রাফ ডেটাবেস

সিলেক্ট করুন
NetBird Client

NetBird Client

SSO এবং গ্র্যানুলার অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সুবিধাসহ সুরক্ষিত WireGuard-বেসড মেশ VPN ক্লায়েন্ট

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NetBox

NetBox

আইপিএএম, ডিসিআইএম, এবং ডকুমেন্টেশনের জন্য মুক্ত-উৎস নেটওয়ার্ক অবকাঠামো মডেলিং

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Netdata

Netdata

800+ ইন্টিগ্রেশন সহ রিয়েল-টাইম অবকাঠামো মনিটরিং এজেন্ট

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New API

New API

New API হলো একাধিক প্রোভাইডারের জন্য একটি LLM গেটওয়ে এবং AI অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

সিলেক্ট করুন
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud একটি শক্তিশালী সেলফ-হোস্টেড প্রোডাক্টিভিটি প্ল্যাটফর্ম

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Nexterm

Nexterm

SSH, VNC, এবং RDP সংযোগের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক সার্ভার ব্যবস্থাপনা

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Maven, npm, Docker, এবং PyPI-এর জন্য সর্বজনীন আর্টিফ্যাক্ট রিপোজিটরি ম্যানেজার

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NocoBase

NocoBase

NocoBase হলো অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি ফ্লেক্সিবল নো-কোড/লো-কোড প্ল্যাটফর্ম

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NocoDB

NocoDB

ওপেন-সোর্স এয়ারটেবলের বিকল্প যা ডেটাবেসকে স্মার্ট স্প্রেডশীটে পরিণত করে

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Node-RED

Node-RED

IoT ডিভাইস, API এবং অনলাইন পরিষেবাগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি লো-কোড ভিজ্যুয়াল টুল

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NodeBB

NodeBB

কমিউনিটি ফোরাম তৈরির জন্য NodeBB হলো একটি আধুনিক, রিয়েল-টাইম ডিসকাশন প্ল্যাটফর্ম

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Norish

Norish

সোশ্যাল মিডিয়া ইম্পোর্ট এবং পারিবারিক সিঙ্ক সহ স্ব-হোস্টেড রেসিপি ম্যানেজার

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

গ্রাফ ভিউ এবং এআই ইন্টিগ্রেশন সুবিধাযুক্ত সেল্ফ-হোস্টেড মার্কডাউন নলেজ বেস

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Notifuse

Notifuse

স্ব-হোস্টেড ইমেইল মার্কেটিং এবং ট্রানজ্যাকশনাল ইমেইল প্ল্যাটফর্ম

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Novu

Novu

ইমেল, এসএমএস এবং পুশ ডেলিভারির জন্য ওপেন-সোর্স বিজ্ঞপ্তি পরিকাঠামো

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ntfy

ntfy

সাধারণ HTTP অনুরোধের মাধ্যমে সতর্কতা পাঠানোর জন্য স্ব-হোস্টেড পুশ নোটিফিকেশন সার্ভার

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NZBGet

NZBGet

PAR2 মেরামত এবং ওয়েব ইউআই সহ একটি দক্ষ C++ ইউজনেটের বাইনারি ডাউনলোডার

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NZBHydra2

NZBHydra2

ইউজনেটের মেটা-সার্চ অ্যাগ্রিগেটর যা একটি নিউজন্যাব এপিআই-এর মাধ্যমে ইনডেক্সারগুলিকে একত্রিত করে

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October CMS

October CMS

নমনীয় ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য Laravel-ভিত্তিক PHP CMS

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Odoo

Odoo

ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং ই-কমার্সের জন্য ওপেন-সোর্স ERP এবং CRM প্ল্যাটফর্ম

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Odysseus

Odysseus

চ্যাট, এজেন্ট, গভীর গবেষণা এবং স্থায়ী মেমরি সহ স্ব-হোস্টেড এআই ওয়ার্কস্পেস

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OliveTin

OliveTin

পূর্বনির্ধারিত শেল কমান্ড নিরাপদে চালানোর জন্য স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইউআই

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Ollama

Ollama

এআই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি সাধারণ এপিআই ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে বৃহৎ ভাষার মডেল চালান

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Ombi

Ombi

অটো-ফুলফিলমেন্ট সহ Plex, Emby এবং Jellyfin-এর জন্য স্ব-হোস্টেড রিকোয়েস্ট সিস্টেম

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OmniTools

OmniTools

OmniTools হলো প্রতিদিনের কাজের জন্য ৮০+ ইউটিলিটি সমৃদ্ধ একটি অল-ইন-ওয়ান ওয়েব টুলকিট।

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OneDev

OneDev

OneDev হলো বিল্ট-ইন CI/CD এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টসহ একটি সেলফ-হোস্টেড Git সার্ভার

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

একবার দেখার লিঙ্কের মাধ্যমে স্ব-ধ্বংসকারী গোপনীয়তা শেয়ার করুন

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

এমএস অফিস-সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগী সম্পাদনা সহ স্ব-হোস্টেড অনলাইন অফিস স্যুট

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Onyx

Onyx

ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট এবং এন্টারপ্রাইজ সার্চ প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিটি এলএলএম-এর সাথে কাজ করে

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

উন্মুক্ত-উৎস একাডেমিক জার্নাল ব্যবস্থাপনা এবং উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রকাশনা প্ল্যাটফর্ম

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Open Notebook

Open Notebook

একটি ওয়ার্কস্পেসে লেখালেখি, গবেষণা এবং জ্ঞান সংগঠনের জন্য AI-নেটিভ নোটবুক অ্যাপ

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Open WebUI

Open WebUI

RAG ক্ষমতা সহ একাধিক LLM প্রদানকারীকে সমর্থনকারী স্ব-হোস্টেড এআই চ্যাট ইন্টারফেস।

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OpenBao

OpenBao

সংবেদনশীল ক্রেডেনশিয়াল সংরক্ষণ এবং অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজার।

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OpenClaw

OpenClaw

(পূর্বে Moltbot/Clawdbot নামে পরিচিত) মাল্টি-চ্যানেল ম্যাসেজিং সাপোর্টসহ ব্যক্তিগত এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট

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OpenCloud

OpenCloud

ওপেন-সোর্স ফাইল সিঙ্ক এবং কোলাবোরেশন বিল্ট-ইন আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট সহ

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