ওয়েব ও মোবাইলের জন্য স্ব-হোস্টেড টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কোড ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
৪০+ এলএলএম প্রদানকারীদের জন্য টোকেন অপ্টিমাইজেশন সহ এআই এপিআই রাউটিং প্রক্সিসিলেক্ট করুন
Ackee হলো প্রাইভেসি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড Node.js অ্যানালিটিক্স টুল।সিলেক্ট করুন
২০০+ অ্যাপ ইন্টিগ্রেশনযুক্ত ওপেন-সোর্স নো-কোড ওয়ার্কফ্লো অটোমেশনসিলেক্ট করুন
এনভেলপ বাজেটিং সহ গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপসিলেক্ট করুন
১১+ ডেটাবেস সিস্টেম সমর্থনকারী পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র সহ স্ব-হোস্টেড ভ্রমণ ট্র্যাকার এবং ট্রিপ প্ল্যানারসিলেক্ট করুন
AI-এর সাথে ডক্স, হোয়াইটবোর্ড এবং ডেটাবেসকে একত্রিতকারী অল-ইন-ওয়ান ওয়ার্কস্পেস।সিলেক্ট করুন
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryসিলেক্ট করুন
প্রম্পট, মূল্যায়ন এবং এলএলএম পর্যবেক্ষণযোগ্যতার জন্য ওপেন-সোর্স এলএলএমঅপস প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
হাইব্রিড BM25 ভেক্টর এবং গ্রাফ সার্চ সহ এআই কোডিং এজেন্টদের জন্য স্থায়ী মেমরিসিলেক্ট করুন
একটি সাবসোনিক-সামঞ্জস্যপূর্ণ এপিআই সার্ভারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সঙ্গীত লাইব্রেরি স্ট্রিম করুনসিলেক্ট করুন
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র, পরিসংখ্যান এবং বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন সহ ব্যক্তিগত ফ্লাইট জার্নালসিলেক্ট করুন
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম পাবলিশিং এবং মনিটাইজেশনের জন্য ওপেন-সোর্স AI কন্টেন্ট মার্কেটিং এজেন্টসিলেক্ট করুন
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersসিলেক্ট করুন
মনিটরিং অ্যালার্ট একত্রিত করার জন্য ওপেন-সোর্স অ্যালার্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
এক্সটেন্ডেড মার্কডাউন এবং প্রতি-ডকুমেন্ট পারমিশন সুবিধাযুক্ত সেল্ফ-হোস্টেড নলেজ বেসসিলেক্ট করুন
৩০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ডের জন্য সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল তালিকা এবং WebDAV সার্ভারসিলেক্ট করুন
ইউটিউব এবং অন্যান্য সাইট থেকে ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য ওয়েব ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন
Ampache একটি ওয়েব-ভিত্তিক অডিও/ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন এবং মিডিয়া ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
গিট-সমর্থিত পৃষ্ঠা এবং মার্কডাউন সম্পাদনা সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড উইকিসিলেক্ট করুন
AnonUpload হলো ডেটাবেসের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া একটি নিরাপদ অ্যানোনিমাস ফাইল শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন।সিলেক্ট করুন
RAG, এজেন্ট এবং চ্যাটবটগুলির জন্য যেকোনো LLM প্রদানকারীর সাথে একটি সর্বাত্মক এআই অ্যাপ্লিকেশনসিলেক্ট করুন
টিম নলেজ শেয়ারিং এবং কমিউনিটি বিল্ডিং এর জন্য ওপেন-সোর্স প্রশ্ন-উত্তর প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
DORA মেট্রিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম অ্যানালিটিক্সসহ ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
RDP, VNC, SSH, এবং Telnet-এর জন্য ক্লায়েন্টবিহীন ওয়েব-ভিত্তিক রিমোট ডেস্কটপ গেটওয়েসিলেক্ট করুন
অ্যাপাচি লুসিনের উপর নির্মিত এন্টারপ্রাইজ ওপেন-সোর্স সার্চ প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Apache Superset হলো BI-এর জন্য একটি আধুনিক ডেটা এক্সপ্লোরেশন ও ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
AppFlowy হলো একটি AI-পাওয়ার্ড ওপেন-সোর্স ওয়ার্কস্পেস এবং Notion-এর বিকল্পসিলেক্ট করুন
১২০+ পরিষেবাতে পুশ নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য হালকা REST APIসিলেক্ট করুন
অভ্যন্তরীণ টুলস এবং অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
মোবাইল, ডেস্কটপ এবং ওয়েব অ্যাপের জন্য গোপনীয়তা-প্রথম SDK অ্যানালিটিক্সসিলেক্ট করুন
গ্রাফ, ডকুমেন্ট এবং কী-ভ্যালু ডেটার জন্য নেটিভ মাল্টি-মডেল ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
গ্রাফ, ডকুমেন্ট, কি-ভ্যালু এবং টাইম সিরিজ ডেটার জন্য মাল্টি-মডেল ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ইন্টারনেট আর্কাইভিং সমাধান ওয়েব পৃষ্ঠা এবং মিডিয়া সংরক্ষণের জন্যসিলেক্ট করুন
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsসিলেক্ট করুন
গো ব্যাকএন্ড এবং এম্বেডযোগ্য জেএস উইজেট সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড মন্তব্য সিস্টেমসিলেক্ট করুন
AstrBot হলো একটি ওপেন-সোর্স মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম AI চ্যাটবট ফ্রেমওয়ার্কসিলেক্ট করুন
বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড অডিওবুক এবং পডকাস্ট সার্ভারসিলেক্ট করুন
নমনীয়তা এবং বহুমুখিতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি ওপেন সোর্স পরিচয় প্রদানকারীসিলেক্ট করুন
সামাজিক লগইন, এমএফএ এবং আরবিএসি সহ মুক্ত উৎস স্ব-হোস্টেড প্রমাণীকরণ সার্ভারসিলেক্ট করুন
পোস্টগ্রেএসকিউএল অটোমেশনের জন্য ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড ডেটাবেস-এজ-এ-সার্ভিস প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
টরেন্ট এবং ইউজনেটের জন্য রিয়েল-টাইম আইআরসি মনিটরিং সহ আধুনিক ডাউনলোড অটোমেশন টুলসিলেক্ট করুন
অ্যাপস সংযোগ এবং ওয়ার্কফ্লো স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ওপেন-সোর্স জ্যাপিয়ারের বিকল্পসিলেক্ট করুন
বেবি ট্র্যাকিং অ্যাপ যা বাবা-মাকে দৈনন্দিন কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য নিরীক্ষণে সহায়তা করেসিলেক্ট করুন
রেস্টিক ব্যাকআপের জন্য ওয়েব ইউআই, সময়সূচী, এনক্রিপশন এবং ফাইল-স্তরের পুনরুদ্ধার সহসিলেক্ট করুন
ক্যালেন্ডার এবং পরিচিতিগুলির জন্য স্ব-হোস্টেড CalDAV এবং CardDAV সার্ভারসিলেক্ট করুন
সেলফ-হোস্টেড ককটেল রেসিপি ম্যানেজার এবং হোম বার ইনভেন্টরি ট্র্যাকারসিলেক্ট করুন
দলগুলির জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড ডেটাবেস এবং এয়ারটেবল বিকল্পসিলেক্ট করুন
Sonarr এবং Radarr-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় সাবটাইটেল ব্যবস্থাপনা এবং ডাউনলোড সহচরসিলেক্ট করুন
দৈনিক চেক-ইন এবং ধারাবাহিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ একটি ন্যূনতম স্ব-হোস্টেড অভ্যাস ট্র্যাকারসিলেক্ট করুন
গোপনীয়তা-প্রথম ব্রাউজার-ভিত্তিক পিডিএফ টুলকিট যা পিডিএফ মার্জ, বিভক্ত, রূপান্তর এবং সম্পাদনা করার জন্য।সিলেক্ট করুন
ডকার পরিসংখ্যান এবং সতর্কতা সহ হালকা ওজনের সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Beszel সার্ভার মনিটরিং সিস্টেমের জন্য লাইটওয়েট মনিটরিং এজেন্টসিলেক্ট করুন
ফাইল সিঙ্ক এবং CalDAV/CardDAV সমর্থন সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজসিলেক্ট করুন
বুদ্ধিমান রিপোর্টিং এবং বহু-মুদ্রা সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড আর্থিক হিসাবরক্ষণ প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ওয়েব প্লেয়ার এবং মোবাইল অ্যাপস সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভারসিলেক্ট করুন
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteসিলেক্ট করুন
Markdown সাপোর্ট এবং টাস্ক ম্যানেজমেন্টসহ AI-পাওয়ার্ড নোট-টেকিং এবং মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ব্লুস্কাই বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক নেটওয়ার্কের জন্য ব্যক্তিগত ডেটা সার্ভারসিলেক্ট করুন
ব্রাউজারে ফুল-স্ট্যাক অ্যাপ তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড এআই কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্টসিলেক্ট করুন
ইবুক এবং অডিওবুক সংগ্রহ ব্যবস্থাপক, Readarr-এর একটি কমিউনিটি পুনরুজ্জীবনসিলেক্ট করুন
বই, অধ্যায়, পৃষ্ঠা এবং অনুসন্ধান সহ দলগুলির জন্য একটি কাঠামোগত স্ব-হোস্টেড উইকিসিলেক্ট করুন
যেকোনো পাবলিক টেলিগ্রাম চ্যানেলকে RSS সহ একটি SEO-বান্ধব মাইক্রোব্লগে পরিণত করুনসিলেক্ট করুন
ওয়েব স্ক্র্যাপিং এবং অটোমেশনের জন্য একটি পরিষেবা হিসাবে হেডলেস ক্রোম ব্রাউজারসিলেক্ট করুন
ব্যক্তিগত আর্থিক বাজেট অ্যাপ, ব্যয় ট্র্যাকিং এবং আর্থিক পরিকল্পনার জন্যসিলেক্ট করুন
কয়েক মিনিটের মধ্যে বিজনেস অ্যাপ ওওয়ার্কফ্লো তৈরির জন্য লো-কোড প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
অ্যাপ্লিকেশন পর্যবেক্ষণের জন্য স্ব-হোস্টেড ত্রুটি ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
স্বয়ংক্রিয় বিল্ড এবং ডিপ্লয়মেন্টের জন্য স্ব-হোস্টেড CI/CD ফ্রেমওয়ার্কসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স ডেটাবেস স্কিমা পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং ডেভঅপস প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স লো-কোড API ইন্টিগ্রেশন এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং সার্চ সহ স্ব-হোস্টেড কোড স্নিপেট ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsসিলেক্ট করুন
Calibre-Web হলো একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার ইবুক লাইব্রেরি ব্রাউজ করা, পড়া এবং ম্যানেজ করার জন্য।সিলেক্ট করুন
গোপনীয়তা-প্রথম প্রুফ-অফ-ওয়ার্ক ক্যাপচা বিকল্প, শূন্য ট্র্যাকিং সহসিলেক্ট করুন
SSO, OAuth 2.0, OIDC এবং SAML সাপোর্ট সহ ওপেন-সোর্স IAM প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
অ্যানালিটিক্স এবং সোশ্যাল ফিচারসহ ওপেন-সোর্স পডকাস্ট হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম।সিলেক্ট করুন
সেন্ট্রিফিউগো হল লাইভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি স্কেলেবল রিয়েল-টাইম মেসেজিং সার্ভারসিলেক্ট করুন
ভিজ্যুয়াল নির্বাচন ও নোটিফিকেশনসহ ওয়েবসাইটের পরিবর্তন সনাক্তকরণ ও মনিটরিং টুলসিলেক্ট করুন
এআই ডিডিএল এক্সপোর্ট এবং স্কিমা ভিজ্যুয়ালাইজেশন সহ ওপেন-সোর্স ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটরসিলেক্ট করুন
লোকাল ডেটা স্টোরেজ এবং কনভারসেশন ম্যানেজমেন্টসহ প্রাইভেসি-ফোকাসড ChatGPT ওয়েব ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন
পাবলিক স্ট্যাটাস পেজ সহ ফুল-স্ট্যাক আপটাইম এবং অবকাঠামো পর্যবেক্ষণসিলেক্ট করুন
ওপেন সোর্স সার্ভার মনিটরিং এবং আপটাইম ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশনসিলেক্ট করুন
স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার এবং সতর্কীকরণ সহ অবকাঠামো ও অ্যাপ্লিকেশন পর্যবেক্ষণসিলেক্ট করুন
শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক সহ ফাইল আপলোড এবং শেয়ার করার জন্য স্ব-হোস্টেড ফাইল ভল্টসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স স্ল্যাক বট এবং ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন সহ কর্মচারী অনবোর্ডিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
AI অ্যাপ্লিকেশন এবং সিম্যান্টিক সার্চের জন্য ওপেন-সোর্স এম্বেডিং ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
গুটেনবার্গ ব্লক এডিটরবিহীন ওয়ার্ডপ্রেস ফর্ক, স্থিতিশীলতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ।সিলেক্ট করুন
মিলিসেকেন্ড কোয়েরি ল্যাটেন্সি সহ রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্সের জন্য কলামার ওল্যাপ ডেটাবেস।সিলেক্ট করুন
ব্যাপক ডেটা ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা টুলসিলেক্ট করুন
পোর্ট ওপেন করা ছাড়াই সুরক্ষিত রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য Cloudflare Tunnel ড্যামনসিলেক্ট করুন
ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং শেয়ারিং ক্ষমতা সহ স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
কন্টেন্ট ব্যবস্থাপনা এবং এপিআই-এর জন্য হালকা হেডলেস সিএমএস প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
যেকোনো ডিভাইস থেকে রিমোট ডেভলপমেন্টের জন্য ব্রাউজারে চলমান VS Codeসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ সরবরাহের জন্য ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ডকুমেন্টেশন এবং নোট নেওয়ার জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর।সিলেক্ট করুন
সহযোগী ডকুমেন্ট সম্পাদনার জন্য স্ব-হোস্টেড ব্রাউজার-ভিত্তিক অফিস স্যুটসিলেক্ট করুন
কীবোর্ড শর্টকাট এবং মোবাইল অ্যাপ সহ স্ব-হোস্টেড গুগল রিডার-অনুপ্রাণিত আরএসএস রিডার।সিলেক্ট করুন
১০০০+ ফরম্যাট সমর্থনকারী স্ব-হোস্টেড অনলাইন ফাইল কনভার্টারসিলেক্ট করুন
আধুনিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য ওপেন-সোর্স রিঅ্যাক্টিভ ডেটাবেস প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
হালকা ওজনের পিএইচপি ওপিডিএস এবং এইচটিএমএল সার্ভার যা একটি ক্যালিব্রে ইবুক লাইব্রেরি মোবাইল পাঠক এবং ব্রাউজারগুলির কাছে প্রকাশ করেসিলেক্ট করুন
সার্ভার, আপটাইম এবং নেটওয়ার্ক অবকাঠামো পরিচালনার জন্য স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
মোবাইল, ওয়েব এবং ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য গোপনীয়তা-প্রথম পণ্য বিশ্লেষণসিলেক্ট করুন
এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য এলএলএম-এর জন্য প্রস্তুত আউটপুট সহ ওপেন-সোর্স ওয়েব ক্রলারসিলেক্ট করুন
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceসিলেক্ট করুন
২৭টি রিয়েল-টাইম গ্লোবাল ডেটা সোর্সকে একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ডে একত্রিত করার OSINT প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteসিলেক্ট করুন
জিরো-নলেজ স্টোরেজ সহ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড সহযোগী অফিস স্যুটসিলেক্ট করুন
এনক্রিপশন, এনকোডিং, কম্প্রেশন এবং ডেটা বিশ্লেষণ কার্যক্রমের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক টুলসিলেক্ট করুন
ক্রন জবস এবং টাস্ক পাইপলাইন পরিচালনার জন্য ওয়েব UI সহ একটি DAG-ভিত্তিক ওয়ার্কফ্লো শিডিউলারসিলেক্ট করুন
ফেস রিকগনিশন এবং অবজেক্ট ডিটেকশন সহ স্ব-হোস্টেড ফটো ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
রিয়েল-টাইম CPU, RAM, স্টোরেজ, এবং নেটওয়ার্ক পরিসংখ্যান সহ ন্যূনতম সার্ভার ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
উইজেট, থিম এবং স্ট্যাটাস-চেকিং সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেবল পার্সোনাল ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন এবং টপিক-ভিত্তিক থ্রেডসহ সেলফ-হোস্টেড ফেডারেটেড মেসেঞ্জারসিলেক্ট করুন
Databasus হলো PostgreSQL, MySQL এবং MongoDB-এর জন্য একটি ডেটাবেস ব্যাকআপ টুলসিলেক্ট করুন
যেকোনো ডেটাবেস অন্বেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য এআই-চালিত এসকিউএল চ্যাট ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন
হিটম্যাপস এবং ভ্রমণ পরিসংখ্যান সহ সেল্ফ-হোস্টেড অবস্থান ইতিহাস ট্র্যাকারসিলেক্ট করুন
DB Browser for SQLite হলো SQLite ডেটাবেস ফাইল তৈরি, ডিজাইন এবং এডিট করার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল টুল।সিলেক্ট করুন
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportসিলেক্ট করুন
ডেনো ডিপ্লয়ের জন্য ডেনোল্যান্ড কী-ভ্যালু ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
RAG, এজেন্ট এবং ওয়ার্কফ্লো সহ এলএলএম অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
হেডলেস সিএমএস যা ডাইনামিক এপিআই এবং অ্যাডমিন অ্যাপ সহ ডেটাবেসগুলিকে ঘিরে রাখেসিলেক্ট করুন
স্বয়ংক্রিয় বহু-চ্যানেল মেসেজিং-এর জন্য মুক্ত-উৎস গ্রাহক সম্পৃক্ততা প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ইমেজ আপডেট হলে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য Docker Image Update Notifierসিলেক্ট করুন
নির্দেশিত সাক্ষাৎকার এবং স্বয়ংক্রিয় নথি তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স বিশেষজ্ঞ সিস্টেমসিলেক্ট করুন
কন্টেইনার ইমেজ স্টোর এবং ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য প্রাইভেট Docker রেজিস্ট্রি।সিলেক্ট করুন
ডকজি একটি আকর্ষণীয়, ব্যবহার করা সহজ, এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্ব-হোস্টেড ডকার কম্পোজ স্ট্যাক ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
রিয়েল-টাইম সম্পাদনা সহ সহযোগী উইকি এবং ডকুমেন্টেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ওসিআর, এনএলপি নিষ্কাশন এবং পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান সহ স্ব-হোস্টেড নথি সংগঠকসিলেক্ট করুন
ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট সাইনিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ই-স্বাক্ষর সক্ষমতা সহ মুক্ত-উৎস নথি স্বাক্ষর প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
মিনিটের মধ্যে AI ভয়েস এজেন্ট তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স নো-কোড প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
নথিপত্র এবং জ্ঞানভাণ্ডারের জন্য হালকা ওজনের ফাইল-ভিত্তিক উইকি প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ব্যবসায়িক কার্যক্রম ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স ইআরপি/সিআরএম প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ডোমেইন নেম পোর্টফোলিও ম্যানেজ এবং মনিটর করার জন্য ইউনিফাইড প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesসিলেক্ট করুন
অ্যালবাম আর্ট, লিরিক্স এবং মেটাডেটা সহ ইউটিউব থেকে স্পটিফাই মিউজিক ডাউনলোড করুনসিলেক্ট করুন
ডকার কন্টেইনার লগ রিয়েল-টাইমে দেখার জন্য হালকা ওয়েব ইউআইসিলেক্ট করুন
আধুনিক হার্ডওয়্যারের জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিস-সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন-মেমরি ডেটা স্টোরসিলেক্ট করুন
ফ্লোচার্ট, UML, এবং নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের জন্য বিনামূল্যে মুক্ত-উৎস ডায়াগ্রামিং টুলসিলেক্ট করুন
SQL এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট সহ ব্রাউজার-ভিত্তিক ডেটাবেস ডায়াগ্রাম এডিটরসিলেক্ট করুন
ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের জন্য দারুণ পাওয়ারফুল ফ্রি সেল্ফ-হোস্টেড Drizzle Studioসিলেক্ট করুন
ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি এবং ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স CMSসিলেক্ট করুন
ডোমেইনে IP অ্যাড্রেস ম্যাপ করার জন্য বিনামূল্যের ডায়নামিক DNS সার্ভিসসিলেক্ট করুন
DumbDo একটি অবিশ্বাস্যভাবে সহজ, স্ব-হোস্টেড করণীয় তালিকা যা শুধু কাজ করে।সিলেক্ট করুন
ক্লাউড স্টোরেজ এবং রিমোট সার্ভার সাপোর্ট করা এনক্রিপ্টেড ব্যাকআপ সমাধানসিলেক্ট করুন
ব্যবসা এবং পেশাদারদের জন্য বিনামূল্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং সিস্টেমসিলেক্ট করুন
IoT এবং মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লাইটওয়েট MQTT ব্রোকারসিলেক্ট করুন
PostgreSQL-এর ওপর তৈরি নেক্সট-জেনারেশন গ্রাফ-রিলেশনাল ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
Apache Lucene-এর উপর নির্মিত বিতরণ করা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ ইঞ্জিনসিলেক্ট করুন
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন এবং ক্রস-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং সহ সুরক্ষিত ম্যাট্রিক্স ক্লায়েন্টসিলেক্ট করুন
আইম্যাপ এবং এসএমটিপি-কে রেস্ট এন্ডপয়েন্টগুলির সাথে সংযুক্ত করার জন্য স্ব-হোস্টেড ইমেল এপিআই প্রক্সিসিলেক্ট করুন
Personal media server with automatic streaming and device conversionসিলেক্ট করুন
Emby এবং Jellyfin মিডিয়া সার্ভারের জন্য স্ট্যাটিস্টিক্স ও অ্যানালিটিক্স টুলসিলেক্ট করুন
ব্যক্তিগত এবং সুরক্ষিত এনক্রিপ্ট করা নোট পাঠানোর জন্য একটি মিনিমালিস্টিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড আইপিটিভি সার্ভার যা আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে লাইভ চ্যানেল তৈরি করেসিলেক্ট করুন
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং মেয়াদ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।সিলেক্ট করুন
YAML ব্যবহার করে ESP8266/ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলো কন্ট্রোল করার সিস্টেমসিলেক্ট করুন
পরিচিতি, চুক্তি এবং গ্রাহক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স সিআরএমসিলেক্ট করুন
সরাসরি সম্পাদনা এবং সংস্করণ ইতিহাস সহ রিয়েল-টাইম সহযোগী ডকুমেন্ট এডিটরসিলেক্ট করুন
Node.js, React, GraphQL, এবং PostgreSQL-এর উপর নির্মিত আধুনিক ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
চ্যাটবট, অটোমেশন এবং মেসেজিং ইন্টিগ্রেশনের জন্য ওপেন-সোর্স হোয়াটসঅ্যাপ এপিআইসিলেক্ট করুন
মেসেজিং অটোমেশনের জন্য Go-তে তৈরি একটি হাই-পারফরম্যান্স WhatsApp API গেটওয়েসিলেক্ট করুন
হাতে আঁকা ডায়াগ্রাম স্কেচিং এবং সহযোগিতামূলক ব্রেনস্টর্মিংয়ের জন্য ভার্চুয়াল হোয়াইটবোর্ডসিলেক্ট করুন
ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ব্যয় ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশনসিলেক্ট করুন
হালকা স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত খরচ ট্র্যাকার ড্যাশবোর্ড এবং CSV আমদানি সহসিলেক্ট করুন
লিসেনব্রেইনজ সুপারিশগুলিকে আপনার মিউজিক লাইব্রেরিতে প্লেলিস্টে পরিণত করেসিলেক্ট করুন
মোবাইল PWA এবং রসিদ স্ক্যানিং সহ হালকা ব্যক্তিগত আর্থিক ট্র্যাকারসিলেক্ট করুন
সিকিউরিটি টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স ভালনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড ব্যবস্থাপকসিলেক্ট করুন
ইউজার ফিডব্যাক কালেক্ট এবং ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স ফিডব্যাক প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
আপনার সার্ভারে ফাইল ব্রাউজ, আপলোড এবং পরিচালনার জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ফাইল ম্যানেজার।সিলেক্ট করুন
আইপিএফএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীভূত পিয়ার-টু-পিয়ার ফাইল শেয়ারিংসিলেক্ট করুন
অটোমেটেড মিডিয়া ফাইল প্রসেসর যা ফাইলের সাইজ ৯০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়সিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড বহু-ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজার, ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ এবং কোনো ডেটাবেস নেইসিলেক্ট করুন
FTP, SFTP, S3, WebDAV, এবং ২০+ স্টোরেজ ব্যাকএন্ডের জন্য স্ব-হোস্টেড ফাইল ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
ওয়েব ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেসসহ একটি সাধারণ WireGuard VPN সার্ভারসিলেক্ট করুন
পেশাদার স্ব-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক এবং বাজেট ব্যবস্থাপকসিলেক্ট করুন
ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য সেলফ-হোস্টেড Firefox ব্রাউজারসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগ ও রিমোট কনফিগ সার্ভিস সহ এ/বি টেস্টিংসিলেক্ট করুন
আপনার হোমল্যাবের জন্য সেল্ফ-হোস্টেড স্টার্টপেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
ওয়েব স্ক্র্যাপ করার সময় Cloudflare প্রটেকশন বাইপাস করার প্রক্সি সার্ভারসিলেক্ট করুন
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesসিলেক্ট করুন
ডেটাবেস-বিহীন মার্কডাউন নোট-নেওয়ার অ্যাপ উইকিলিঙ্ক এবং সম্পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধান সহসিলেক্ট করুন
osquery দ্বারা চালিত ওপেন-সোর্স ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট এবং এন্ডপয়েন্ট সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
RSS, টরেন্ট এবং ইউজনেটের থেকে মিডিয়া ডাউনলোড করার জন্য YAML-চালিত অটোমেশন টুলসিলেক্ট করুন
গিট ইন্টিগ্রেশন সহ স্ব-হোস্টেড ফিচার ফ্ল্যাগ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
LLM অর্কেস্ট্রেশন ফ্লো এবং AI এজেন্ট তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড টুলসিলেক্ট করুন
Kanban বোর্ড, টেবিল এবং ক্যালেন্ডার ভিউ সহ ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলসিলেক্ট করুন
ওয়েব ইন্টারফেস এবং সহযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্য সহ স্ব-হোস্টেড হালকা ওজনের গিট পরিষেবাসিলেক্ট করুন
REST API সহ মুক্ত উৎস ফর্ম নির্মাতা এবং ডেটা ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ইন-অ্যাপ, লিঙ্ক, ওয়েবসাইট, এবং ইমেল ফিডব্যাক এর জন্য ওপেন-সোর্স সার্ভে প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
পরিকাঠামো ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক আইসোমেট্রিক ডায়াগ্রামিং টুলসিলেক্ট করুন
মানচিত্র এবং ডাইস সহ অনলাইন আরপিজি ক্যাম্পেইনের জন্য স্ব-হোস্টেড ভার্চুয়াল টেবিলটপসিলেক্ট করুন
ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজাইনের জন্য ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য প্যারামেট্রিক 3D CAD মডেলারসিলেক্ট করুন
লাইটওয়েট ওপেন-সোর্স হেল্প ডেস্ক এবং শেয়ারড ইনবক্স সিস্টেমসিলেক্ট করুন
আপনার ফিডগুলো ম্যানেজ করতে এবং পড়ার জন্য সেল্ফ-হোস্টেড RSS ফিড এগ্রিগেটরসিলেক্ট করুন
ডেভেলপার-কেন্দ্রিক স্ট্যাটাস পেজ, মাল্টি-প্রোটোকল আপটাইম মনিটরিং এবং অ্যালার্টিং সহসিলেক্ট করুন
এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ওয়েব-ভিত্তিক কোড পর্যালোচনা সিস্টেম যা গিট-এর উপর নির্মিতসিলেক্ট করুন
Ghost হলো পেশাদার পাবলিশিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
বিনিয়োগ পোর্টফোলিও ট্র্যাকিংয়ের জন্য ওপেন-সোর্স সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারসিলেক্ট করুন
ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য পেশাদার ইমেজ এডিটর এবং গ্রাফিক ডিজাইন টুলসিলেক্ট করুন
Gitea হল একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স গিট হোস্টিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
AI-পাওয়ার্ড কোড অ্যানালাইসিসের জন্য Git থেকে LLM-ফ্রেন্ডলি টেক্সট কনভার্টার।সিলেক্ট করুন
Git রিপোজিটরি ম্যানেজমেন্ট এবং CI/CD-এর জন্য GitLab হলো একটি কমপ্লিট DevOps প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড যা আপনার সমস্ত ফিডকে এক জায়গায় রাখেসিলেক্ট করুন
Glances হলো ওয়েব ইন্টারফেসযুক্ত একটি ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম মনিটরিং টুলসিলেক্ট করুন
Sentry-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ত্রুটি ট্র্যাকিং এবং কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
আইটি অপারেশনের জন্য মুক্ত উৎস আইটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং হেল্প ডেস্ক সফটওয়্যারসিলেক্ট করুন
গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে ওয়েব অ্যানালিটিক্স, কুকিজ বা ব্যক্তিগত ডেটা ট্র্যাকিং ছাড়াইসিলেক্ট করুন
ভ্যালু স্ট্রিম ম্যাপিং এবং পাইপলাইন মডেলিং সহ নিরবচ্ছিন্ন ডেলিভারি সার্ভারসিলেক্ট করুন
Gogs হলো ঝামেলামুক্ত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি সেলফ-হোস্টেড গিট সার্ভিস।সিলেক্ট করুন
মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্ক এবং S3 সমর্থন সহ স্ব-হোস্টেড ফাইল-শেয়ারিং সার্ভারসিলেক্ট করুন
গো-তে লেখা হালকা ওজনের স্ব-হোস্ট করা সাবসোনিক সঙ্গীত স্ট্রিমিং সার্ভারসিলেক্ট করুন
ডকার-চালিত স্টেটলেস এপিআই নির্বিঘ্ন পিডিএফ রূপান্তর এবং তৈরির জন্যসিলেক্ট করুন
একটি সহজ REST API সহ সেলফ-হোস্টেড পুশ নোটিফিকেশন সার্ভারসিলেক্ট করুন
মাল্টি-ডিভাইস মেসেজিং অটোমেশনের জন্য WhatsApp REST API এবং ওয়েব ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন
মেট্রিক্স ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং মনিটরিং এর জন্য ওপেন-সোর্স অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
পারিবারিক বৃক্ষ তৈরি ও ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্ব-হোস্টেড বংশানুক্রমিক প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
আধুনিক ফ্ল্যাট-ফাইল CMS, যার কোনো ডেটাবেজ প্রয়োজন হয় না, শুধু ফাইল এবং ফোল্ডার হলেই চলেসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড বই সংগ্রহ ব্যবস্থাপক বিল্ট-ইন রিডার এবং ডিভাইস সিঙ্ক সহসিলেক্ট করুন
অটো মেটাডেটা এক্সট্র্যাকশন এবং ফুল-টেক্সট সার্চসহ একটি সেলফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
ডেটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স স্প্রেডশীট-ডেটাবেস হাইব্রিডসিলেক্ট করুন
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগিং ও এ/বি টেস্টিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
গ্যামিফায়েড টাস্ক ম্যানেজার যা প্রোডাক্টিভিটিকে একটি RPG অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত করেসিলেক্ট করুন
আধুনিক ওপেন-সোর্স সিএমএস, প্লাগইন মার্কেটপ্লেস এবং ব্লক-ভিত্তিক এডিটর সহসিলেক্ট করুন
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsসিলেক্ট করুন
যেকোনো ডেটাবেসের উপর তাৎক্ষণিক এপিআই সহ ওপেন সোর্স গ্রাফকিউএল ইঞ্জিনসিলেক্ট করুন
ওয়্যারগার্ড মেশ নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য স্ব-হোস্টেড টেইলস্কেল-সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সার্ভারসিলেক্ট করুন
মুক্ত উৎস ক্রন জব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক মনিটরিং তাৎক্ষণিক সতর্কতা সহসিলেক্ট করুন
টিম ডকুমেন্টেশনের জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ মার্কডাউন এডিটর।সিলেক্ট করুন
আপনার ওয়েব সার্ভিসগুলি সংগঠিত ও অ্যাক্সেস করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
বিল্ট-ইন লার্নিং লুপ এবং মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিংযুক্ত সেলফ-ইম্প্রুভিং AI এজেন্টসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড হার্মিস এআই এজেন্ট এবং ওয়েব চ্যাট ইউআই একটি ডকার ডিপ্লয়মেন্টে একত্রিত।সিলেক্ট করুন
হার্মিস এআই এজেন্টের জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব ইউআই কমান্ড সেন্টারসিলেক্ট করুন
কন্ডিশনাল লজিক এবং অ্যানালিটিক্স সহ ওপেন-সোর্স কথোপকথনমূলক ফর্ম বিল্ডারসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং টিকিটিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
আপনার সমস্ত পরিষেবা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
স্মার্ট ডিভাইস কন্ট্রোল করার জন্য ওপেন-সোর্স হোম অটোমেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
বাড়ির ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি ইনভেন্টরি এবং অর্গানাইজেশন সিস্টেমসিলেক্ট করুন
প্লাগইন ব্যবহার করে নন-অ্যাপল স্মার্ট হোম ডিভাইসগুলোর জন্য HomeKit ব্রিজসিলেক্ট করুন
Docker ইন্টিগ্রেশন সহ একটি আধুনিক এবং কাস্টমাইজেবল অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড।সিলেক্ট করুন
আপনার সমস্ত সার্ভার পরিষেবাগুলি সংগঠিত করার জন্য একটি সহজ স্ব-হোস্টেড স্ট্যাটিক ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsসিলেক্ট করুন
Open-source API development and testing platform for developers and teamsসিলেক্ট করুন
যত্নের রুটিন এবং বাগানের সংগঠন ট্র্যাক করার জন্য সেলফ-হোস্টেড প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমসিলেক্ট করুন
মনিটরিং এজেন্ট তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড অটোমেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Go দিয়ে তৈরি লাইটনিং-ফাস্ট স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটরসিলেক্ট করুন
টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং ইন্ট্রানেট প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
আকার পরিবর্তন, ক্রপ এবং ফরম্যাট রূপান্তরের জন্য দ্রুত তাৎক্ষণিক চিত্র প্রক্রিয়াকরণ সার্ভারসিলেক্ট করুন
Immich একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স স্ব-হোস্টেড ছবি এবং ভিডিও ব্যবস্থাপনার সমাধানসিলেক্ট করুন
টিম এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার জুড়ে env ভেরিয়েবল এবং API কী (keys) সিঙ্ক করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজার।সিলেক্ট করুন
Flux কোয়েরি এবং ইন্টিগ্রেটেড ওয়েব UI-সহ ইউনিফাইড টাইম সিরিজ প্ল্যাটফর্ম।সিলেক্ট করুন
ইলাস্ট্রেশন এবং SVG ডিজাইনের জন্য ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য ভেক্টর গ্রাফিক্স এডিটরসিলেক্ট করুন
এআই এজেন্টদের জন্য অথ, ডেটাবেস এবং স্টোরেজ সহ ওপেন সোর্স ব্যাকএন্ড প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ইঞ্জিনিয়ারিং টিমগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স যন্ত্রাংশের ইনভেন্টরি এবং BOM ম্যানেজমেন্টসিলেক্ট করুন
গোপনীয়তা-বান্ধব ইউটিউবের বিকল্প ফ্রন্ট-এন্ড, যা বিজ্ঞাপন বা ট্র্যাকিংমুক্ত।সিলেক্ট করুন
ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট টিমগুলোর জন্য মিনিমালিস্ট সেল্ফ-হোস্টেড ইনভয়েসিং সিস্টেমসিলেক্ট করুন
ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট ব্যবসার জন্য ওপেন-সোর্স ইনভয়েসিং এবং বিলিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
প্রাক্কলন, ব্যয় এবং অর্থপ্রদান পোর্টাল সহ ওপেন-সোর্স চালান প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ব্লগ এবং স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের জন্য হালকা ওজনের, স্ব-হোস্টেড ডিসকাস বিকল্পসিলেক্ট করুন
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsসিলেক্ট করুন
এমএসপি-দের জন্য আইটি ডকুমেন্টেশন, টিকিট এবং বিলিং সহ ওপেন-সোর্স পিএসএ প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
আইটি পরিষেবা এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য ওপেন-সোর্স ITSM প্ল্যাটফর্ম এবং CMDBসিলেক্ট করুন
Sonarr, Radarr এবং অন্যান্য অটোমেশন টুলের জন্য কোয়েরি অনুবাদকারী টরেন্ট ট্র্যাকার প্রক্সি।সিলেক্ট করুন
Jaeger হল মাইক্রোসার্ভিসেস মনিটরিংয়ের জন্য একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং সিস্টেম।সিলেক্ট করুন
আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি অর্গানাইজ এবং স্ট্রিম করার জন্য বিনামূল্যে ও ওপেন-সোর্স মিডিয়া সার্ভারসিলেক্ট করুন
অ্যাপ্রুভাল ওয়ার্কফ্লোসহ Jellyfin, Emby এবং Plex-এর জন্য মিডিয়া রিকোয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টুলসিলেক্ট করুন
জেনকিন্স হল CI/CD পাইপলাইনের জন্য একটি ওপেন-সোর্স অটোমেশন সার্ভার।সিলেক্ট করুন
স্ক্রিন শেয়ারিং এবং রেকর্ডিং সহ স্ব-হোস্টেড ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ওপেন-সোর্স গ্রাহক ডেটা প্ল্যাটফর্ম এবং ইভেন্ট স্ট্রিমিং পাইপলাইনসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড চাকরি খোঁজার পাইপলাইন যা বোর্ডগুলি অনুসন্ধান করে এবং সিভি কাস্টমাইজ করেসিলেক্ট করুন
ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য ওপেন-সোর্স CMSসিলেক্ট করুন
জোপলিন নোট-টেকিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্ব-হোস্টেড সিঙ্ক্রোনাইজেশন সার্ভারসিলেক্ট করুন
Markdown এবং কানবান বোর্ডসহ হালকা নোট-টেকিং ও চেকলিস্ট অ্যাপ।সিলেক্ট করুন
এইচটিএমএল টেমপ্লেট থেকে পিডিএফ, এক্সেল এবং ডকএক্স তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড রিপোর্ট সার্ভারসিলেক্ট করুন
SSH, RDP, এবং ডেটাবেস সেশনের জন্য কেন্দ্রীভূত বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত অ্যাক্সেস গেটওয়েসিলেক্ট করুন
লাইভ কোড, ডেটা অ্যানালাইসিস এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পরিবেশসিলেক্ট করুন
JupyterLab হল নোটবুক এবং কোডের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট।সিলেক্ট করুন
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স কানবান বোর্ড এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল, একটি ট্রেলো বিকল্পসিলেক্ট করুন
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareসিলেক্ট করুন
কানবান বোর্ড এবং গিটহাব ইন্টিগ্রেশন সহ ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড কমিক বুক ম্যানেজার স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোডিং এবং সুবিন্যস্তকরণের জন্যসিলেক্ট করুন
Karakeep হলো এআই-চালিত ট্যাগিং এবং সার্চ সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজার।সিলেক্ট করুন
কমিকস, মাঙ্গা এবং ইবুকের জন্য সেল্ফ-হোস্টেড ডিজিটাল লাইব্রেরিসিলেক্ট করুন
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর এবং SMTP ডেলিভারি সহ স্ব-হোস্টেড নিউজলেটার প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ঘটনা ব্যবস্থাপনা সহ মুক্ত উৎস স্ট্যাটাস পেজ এবং আপটাইম পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ডেটা পাইপলাইন এবং অটোমেশনের জন্য ওপেন-সোর্স ওয়ার্কফ্লো অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
SSO, OAuth2 এবং SAML সহ ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্টসিলেক্ট করুন
আপনার নথি এবং ওয়েবের সাথে চ্যাট করার জন্য ওপেন-সোর্স এআই সহকারীসিলেক্ট করুন
ইলাস্টিকসার্চের জন্য ড্যাশবোর্ড এবং সার্চ সহ মুক্ত-উৎস ভিজ্যুয়ালাইজেশন ইউআইসিলেক্ট করুন
SaaS এবং মার্কেটপ্লেসগুলোর জন্য ওপেন-সোর্স সাবস্ক্রিপশন বিলিং এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ফ্রিল্যান্সার, এজেন্সি এবং টিমের জন্য সেলফ-হোস্টেড টাইম ট্র্যাকিংসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ভাগ করা মুদি তালিকা, রেসিপি ম্যানেজার এবং খাবার পরিকল্পনাকারীসিলেক্ট করুন
বই, গেম, ভিনাইল এবং আরও অনেক কিছু ক্যাটালগ করার জন্য স্ব-হোস্টেড সংগ্রহ ব্যবস্থাপকসিলেক্ট করুন
রিয়েল-টাইম মেট্রিক্স সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড সার্ভার মনিটরিং ড্যাশবোর্ডসিলেক্ট করুন
কমিকস, মাঙ্গা, ম্যাগাজিন এবং ইবুকের জন্য OPDS এবং সিঙ্ক সাপোর্ট সহ সেল্ফ-হোস্টেড মিডিয়া সার্ভারসিলেক্ট করুন
হাইব্রিড এবং মাল্টি-ক্লাউড পরিবেশের জন্য নির্মিত ক্লাউড-নেটিভ এপিআই গেটওয়েসিলেক্ট করুন
মুক্ত-উৎস ডকুমেন্ট প্রশ্নোত্তর চ্যাটবট, মাল্টি-এলএলএম সমর্থন এবং ওসিআর সহসিলেক্ট করুন
সমন্বিত ডায়াগ্রাম-অ্যাস-কোড এপিআই যা এইচটিটিপি-এর মাধ্যমে ৩০টির বেশি ডায়াগ্রামের ধরন রেন্ডার করেসিলেক্ট করুন
কাস্টম ডোমেইন, অ্যানালিটিক্স এবং REST API সহ একটি আধুনিক সেল্ফ-হোস্টেড URL শর্টেনার।সিলেক্ট করুন
মেশিন লার্নিং প্রোজেক্টের জন্য ওপেন-সোর্স ডেটা লেবেলিং এবং অ্যানোটেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স মিটারিং এবং ব্যবহার-ভিত্তিক বিলিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Langflow হলো LLM অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য একটি ভিজ্যুয়াল AI ওয়ার্কফ্লো বিল্ডারসিলেক্ট করুন
পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ওপেন-সোর্স LLM ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
২৫+ ভাষার জন্য মুক্ত উৎস ব্যাকরণ, শৈলী এবং বানান পরীক্ষকসিলেক্ট করুন
ইবুক এবং অডিওবুক ডাউনলোডের জন্য সেলফ-হোস্টেড অটোমেশন, লেখক ট্র্যাকিং সহসিলেক্ট করুন
নন-প্রজেক্ট ম্যানেজারদের জন্য ডিজাইন করা ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ফোরামের জন্য ফেডারেটেড লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
LibreChat হল একটি এআই চ্যাট ইন্টারফেস যা বহু-প্রদানকারী LLM ব্যবহারের জন্য RAG সমর্থন সহ।সিলেক্ট করুন
অমনিচ্যানেল টিকিটিং, লাইভ চ্যাট এবং SLA ব্যবস্থাপনা সহ ওপেন-সোর্স হেল্পডেস্কসিলেক্ট করুন
মুখ শনাক্তকরণ এবং এআই-চালিত অনুসন্ধান সহ স্ব-হোস্টেড ছবি ব্যবস্থাপনাসিলেক্ট করুন
অন্তর্নির্মিত ফলাফল ডেটাবেস সহ স্ব-হোস্টেড HTML5 ইন্টারনেট স্পিড টেস্ট সার্ভারসিলেক্ট করুন
বিনামূল্যে এবং ওপেন-সোর্স মেশিন ট্রান্সলেশন এপিআই যা সম্পূর্ণরূপে স্ব-হোস্টেডসিলেক্ট করুন
Usenet এবং টরেন্টের জন্য অটোমেটেড মিউজিক কালেকশন ম্যানেজার ও অর্গানাইজারসিলেক্ট করুন
ডেটা এক্সপ্লোরেশন এবং ড্যাশবোর্ডের জন্য dbt-কে কেন্দ্র করে তৈরি ওপেন-সোর্স বিআই প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
প্রশ্নাবলী তৈরি ও পরিচালনার জন্য পেশাদার অনলাইন সার্ভে প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Linkding হলো একটি মিনিমাল, দ্রুতগতির এবং সেলফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
ব্র্যান্ডেড লিংক-ইন-বায়ো পেজগুলির জন্য স্ব-হোস্টেড লিংকট্রি বিকল্পসিলেক্ট করুন
Linkwarden হলো ফুল-পেজ আর্কাইভিং সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড বুকমার্ক ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সেলফ-হোস্টেড নিউজলেটার এবং মেইলিং লিস্ট ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
LiteLLM হল OpenAI ফরম্যাট ব্যবহার করে ১০০+ LLM কল করার জন্য একটি AI গেটওয়ে।সিলেক্ট করুন
ডেটা সায়েন্স, এমএল এবং রিয়েল-টাইম সহযোগিতার জন্য ওপেন-সোর্স এলিক্সির নোটবুকসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড অ্যাপগুলির জন্য একটি সরলীকৃত LDAP ব্যাকএন্ড সরবরাহকারী হালকা প্রমাণীকরণ সার্ভারসিলেক্ট করুন
Subsonic API সহ একটি হালকা ওজনের সেলফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।সিলেক্ট করুন
একাধিক এলএলএম প্রদানকারীকে সমর্থনকারী আধুনিক ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট ফ্রেমওয়ার্কসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড এআই গভীর গবেষণা সহকারী যা ক্লাউড এলএলএম প্রদানকারী দ্বারা চালিতসিলেক্ট করুন
স্থানীয় এআই মডেল অনুমানের জন্য স্ব-হোস্টেড ওপেনএআই-সামঞ্জস্যপূর্ণ এপিআই সার্ভারসিলেক্ট করুন
একটি রিয়েল-টাইম ওয়েব ইউআই সহ পাইথন-ভিত্তিক বিতরণকৃত লোড টেস্টিং টুলসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড গোপনীয়তা-প্রথম জ্ঞানভান্ডার এবং ব্লক-ভিত্তিক আউটলাইনারসিলেক্ট করুন
Logto হল OAuth এবং OIDC সাপোর্ট সহ একটি ব্যাপক পরিচয় এবং প্রমাণীকরণ প্ল্যাটফর্ম।সিলেক্ট করুন
ব্যাপক যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমসিলেক্ট করুন
অ্যালবাম সংগঠন, EXIF ব্রাউজিং এবং সুনির্দিষ্ট শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ সহ একটি স্ব-হোস্টেড ছবি ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
Mage AI হলো ETL ওয়ার্কফ্লো তৈরি ও ম্যানেজ করার জন্য একটি ডেটা পাইপলাইন টুলসিলেক্ট করুন
আইএমএপি সিঙ্ক, পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান এবং রপ্তানি সহ স্ব-হোস্টেড ইমেল আর্কাইভসিলেক্ট করুন
ডেভেলপারদের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক ইনবক্স সহ ওপেন-সোর্স SMTP ইমেল টেস্টিং টুলসিলেক্ট করুন
ব্যক্তিগত শোনার চার্ট সহ স্ব-হোস্টেড মিউজিক স্ক্রোবল ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
MySQL প্রোটোকলের মাধ্যমে ফুল-টেক্সট এবং ভেক্টর সার্চ সহ ওপেন-সোর্স সার্চ ইঞ্জিনসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেস সার্ভার এবং MySQL-এর ড্রপ-ইন রিপ্লেসমেন্টসিলেক্ট করুন
এসকিউএল সমর্থন এবং পুনরুৎপাদনযোগ্য কার্যনির্বাহ সহ মুক্ত-উৎস প্রতিক্রিয়াশীল পাইথন নোটবুকসিলেক্ট করুন
পরিষ্কার, বিজ্ঞাপন-মুক্ত পড়ার জন্য বুদ্ধিমান ক্যাশিং সহ স্ব-হোস্টেড নিবন্ধ প্রক্সিসিলেক্ট করুন
অ্যাক্টিভিটিপাব স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে একটি স্ব-হোস্টেড ফেডারেটেড মাইক্রোব্লগিং সার্ভার।সিলেক্ট করুন
পোস্টগ্রেএসকিউএল ডেটাবেস অন্বেষণ ও সম্পাদনার জন্য স্প্রেডশীট-সদৃশ ওয়েব ইন্টারফেসসিলেক্ট করুন
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা এবং প্রাইভেসি সুবিধাযুক্ত শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
বিকেন্দ্রীভূত, এনক্রিপ্টেড যোগাযোগের জন্য ওপেন-সোর্স ম্যাট্রিক্স হোমসার্ভারসিলেক্ট করুন
মেসেজিং, ফাইল শেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন সুবিধাযুক্ত ওপেন-সোর্স টিম কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ইমেল ক্যাম্পেইন, লিড স্কোরিং এবং জার্নির জন্য ওপেন-সোর্স মার্কেটিং অটোমেশনসিলেক্ট করুন
MaxKB হলো এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড AI নলেজ বেস এজেন্ট তৈরির একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।সিলেক্ট করুন
OCR, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং ওয়ার্কফ্লো সহ ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্টসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স পার্সোনাল ফাইন্যান্স এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনসিলেক্ট করুন
ব্রাউজার-ভিত্তিক ছবি অপ্টিমাইজার, ফরম্যাট রূপান্তর এবং EXIF স্ট্রিপিং সহসিলেক্ট করুন
Mealie হলো মিল প্ল্যানিং এবং শপিং লিস্টের সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড রেসিপি ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
টিভি শো-এর জন্য স্বয়ংক্রিয় ভিডিও লাইব্রেরি ম্যানেজার, প্লেক্স এবং জেলিফিন সমর্থন সহসিলেক্ট করুন
আধুনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিদ্যুত-দ্রুত অনুসন্ধান ইঞ্জিনসিলেক্ট করুন
সংযুক্ত ডেটার উপর রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্সের জন্য ইন-মেমরি গ্রাফ ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
Memos হলো একটি লাইটওয়েট এবং প্রাইভেসি-ফার্স্ট নোট-টেকিং অ্যাপ্লিকেশন।সিলেক্ট করুন
ডেস্কটপ, সার্ভার এবং IoT ডিভাইসের জন্য স্ব-হোস্টেড দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও অ্যানালিটিক্স-এর জন্য ওপেন-সোর্স বিজনেস ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
24/7 ফরেক্স এবং CFD ট্রেডিংয়ের জন্য ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য মেটাট্রেডার 5 ট্রেডিং টার্মিনালসিলেক্ট করুন
MeTube হলো YouTube এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ভিডিও ডাউনলোডার।সিলেক্ট করুন
Rust-এ তৈরি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড পেস্টবিন, ফাইল শেয়ারার এবং ইউআরএল শর্টনার।সিলেক্ট করুন
AI অ্যাপ্লিকেশন এবং সিমিলারিটি সার্চের জন্য নির্মিত ওপেন-সোর্স ভেক্টর ডেটাবেস।সিলেক্ট করুন
এন্টারপ্রাইজ ডেটা থেকে মেশিন লার্নিং মডেল তৈরির একটি AI প্ল্যাটফর্ম হলো MindsDBসিলেক্ট করুন
কাস্টম স্টাইল এবং ব্যাচ এক্সপোর্ট সহ স্ব-হোস্টেড কিউআর কোড জেনারেটরসিলেক্ট করুন
একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেস সহ ন্যূনতম এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আরএসএস ফিড রিডারসিলেক্ট করুন
মাল্টি-এজেন্ট সোয়ার্ম ইন্টেলিজেন্স সিমুলেশন চালিত AI প্রেডিকশন ইঞ্জিনসিলেক্ট করুন
সীমাহীন রুম এবং স্ক্রিন শেয়ারিং সহ স্ব-হোস্টেড P2P ভিডিও কনফারেন্সিংসিলেক্ট করুন
ডেটাবেস ব্রাউজ করা, সম্পাদনা করা এবং পরিচালনা করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক MongoDB অ্যাডমিন UIসিলেক্ট করুন
JSON-এর মতো ডকুমেন্ট স্টোরেজ সুবিধাসহ ডকুমেন্ট-ওরিয়েন্টেড NoSQL ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
আপনার জীবন নথিভুক্ত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা সিস্টেমসিলেক্ট করুন
গভীর মনোযোগ এবং বিশ্রামের জন্য উৎপাদনশীলতার সরঞ্জাম সহ অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ডস্কেপ মিক্সারসিলেক্ট করুন
বিশ্বব্যাপী ৪৮৯ মিলিয়নেরও বেশি ইউজারের আস্থাশীল ওপেন-সোর্স লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমসিলেক্ট করুন
জেনারেটিভ উত্তর এবং উৎস উদ্ধৃতি সহ মুক্ত-উৎস এআই সার্চ ইঞ্জিনসিলেক্ট করুন
নেটিভ iOS এবং Android অ্যাপস সহ একটি হালকা ওজনের সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।সিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড স্বয়ংক্রিয় কমিক বই ডাউনলোডার এবং লাইব্রেরি ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
ওয়েব এবং অ্যাপ ওয়ার্কলোডের জন্য দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
ভিজ্যুয়াল নোড-ভিত্তিক ইন্টারফেস সহ ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স OAuth এবং API ইন্টিগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম ৩০০+ পরিষেবার জন্যসিলেক্ট করুন
পাব/সাব, রিকোয়েস্ট-রিপ্লাই এবং জেটস্ট্রিম সহ ক্লাউড-নেটিভ মেসেজিং সিস্টেমসিলেক্ট করুন
Navidrome হলো ওয়েব এবং মোবাইল স্ট্রিমিং সুবিধাযুক্ত একটি সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক সার্ভার।সিলেক্ট করুন
যৌথ ওয়েব ব্রাউজিং এবং স্ট্রিমিংয়ের জন্য সেল্ফ-হোস্টেড ভার্চুয়াল ব্রাউজারসিলেক্ট করুন
সংযুক্ত ডেটার জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উন্মুক্ত-উৎস গ্রাফ ডেটাবেসসিলেক্ট করুন
SSO এবং গ্র্যানুলার অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সুবিধাসহ সুরক্ষিত WireGuard-বেসড মেশ VPN ক্লায়েন্টসিলেক্ট করুন
আইপিএএম, ডিসিআইএম, এবং ডকুমেন্টেশনের জন্য মুক্ত-উৎস নেটওয়ার্ক অবকাঠামো মডেলিংসিলেক্ট করুন
800+ ইন্টিগ্রেশন সহ রিয়েল-টাইম অবকাঠামো মনিটরিং এজেন্টসিলেক্ট করুন
New API হলো একাধিক প্রোভাইডারের জন্য একটি LLM গেটওয়ে এবং AI অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।সিলেক্ট করুন
Nextcloud একটি শক্তিশালী সেলফ-হোস্টেড প্রোডাক্টিভিটি প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
SSH, VNC, এবং RDP সংযোগের জন্য ব্রাউজার-ভিত্তিক সার্ভার ব্যবস্থাপনাসিলেক্ট করুন
Maven, npm, Docker, এবং PyPI-এর জন্য সর্বজনীন আর্টিফ্যাক্ট রিপোজিটরি ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
NocoBase হলো অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি ফ্লেক্সিবল নো-কোড/লো-কোড প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স এয়ারটেবলের বিকল্প যা ডেটাবেসকে স্মার্ট স্প্রেডশীটে পরিণত করেসিলেক্ট করুন
IoT ডিভাইস, API এবং অনলাইন পরিষেবাগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি লো-কোড ভিজ্যুয়াল টুলসিলেক্ট করুন
কমিউনিটি ফোরাম তৈরির জন্য NodeBB হলো একটি আধুনিক, রিয়েল-টাইম ডিসকাশন প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
সোশ্যাল মিডিয়া ইম্পোর্ট এবং পারিবারিক সিঙ্ক সহ স্ব-হোস্টেড রেসিপি ম্যানেজারসিলেক্ট করুন
গ্রাফ ভিউ এবং এআই ইন্টিগ্রেশন সুবিধাযুক্ত সেল্ফ-হোস্টেড মার্কডাউন নলেজ বেসসিলেক্ট করুন
স্ব-হোস্টেড ইমেইল মার্কেটিং এবং ট্রানজ্যাকশনাল ইমেইল প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
ইমেল, এসএমএস এবং পুশ ডেলিভারির জন্য ওপেন-সোর্স বিজ্ঞপ্তি পরিকাঠামোসিলেক্ট করুন
সাধারণ HTTP অনুরোধের মাধ্যমে সতর্কতা পাঠানোর জন্য স্ব-হোস্টেড পুশ নোটিফিকেশন সার্ভারসিলেক্ট করুন
PAR2 মেরামত এবং ওয়েব ইউআই সহ একটি দক্ষ C++ ইউজনেটের বাইনারি ডাউনলোডারসিলেক্ট করুন
ইউজনেটের মেটা-সার্চ অ্যাগ্রিগেটর যা একটি নিউজন্যাব এপিআই-এর মাধ্যমে ইনডেক্সারগুলিকে একত্রিত করেসিলেক্ট করুন
নমনীয় ওয়েবসাইট এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য Laravel-ভিত্তিক PHP CMSসিলেক্ট করুন
ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং ই-কমার্সের জন্য ওপেন-সোর্স ERP এবং CRM প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
চ্যাট, এজেন্ট, গভীর গবেষণা এবং স্থায়ী মেমরি সহ স্ব-হোস্টেড এআই ওয়ার্কস্পেসসিলেক্ট করুন
পূর্বনির্ধারিত শেল কমান্ড নিরাপদে চালানোর জন্য স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইউআইসিলেক্ট করুন
এআই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি সাধারণ এপিআই ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে বৃহৎ ভাষার মডেল চালানসিলেক্ট করুন
অটো-ফুলফিলমেন্ট সহ Plex, Emby এবং Jellyfin-এর জন্য স্ব-হোস্টেড রিকোয়েস্ট সিস্টেমসিলেক্ট করুন
OmniTools হলো প্রতিদিনের কাজের জন্য ৮০+ ইউটিলিটি সমৃদ্ধ একটি অল-ইন-ওয়ান ওয়েব টুলকিট।সিলেক্ট করুন
OneDev হলো বিল্ট-ইন CI/CD এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টসহ একটি সেলফ-হোস্টেড Git সার্ভারসিলেক্ট করুন
একবার দেখার লিঙ্কের মাধ্যমে স্ব-ধ্বংসকারী গোপনীয়তা শেয়ার করুনসিলেক্ট করুন
এমএস অফিস-সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগী সম্পাদনা সহ স্ব-হোস্টেড অনলাইন অফিস স্যুটসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট এবং এন্টারপ্রাইজ সার্চ প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিটি এলএলএম-এর সাথে কাজ করেসিলেক্ট করুন
উন্মুক্ত-উৎস একাডেমিক জার্নাল ব্যবস্থাপনা এবং উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রকাশনা প্ল্যাটফর্মসিলেক্ট করুন
একটি ওয়ার্কস্পেসে লেখালেখি, গবেষণা এবং জ্ঞান সংগঠনের জন্য AI-নেটিভ নোটবুক অ্যাপসিলেক্ট করুন
RAG ক্ষমতা সহ একাধিক LLM প্রদানকারীকে সমর্থনকারী স্ব-হোস্টেড এআই চ্যাট ইন্টারফেস।সিলেক্ট করুন
সংবেদনশীল ক্রেডেনশিয়াল সংরক্ষণ এবং অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সিক্রেটস ম্যানেজার।সিলেক্ট করুন
(পূর্বে Moltbot/Clawdbot নামে পরিচিত) মাল্টি-চ্যানেল ম্যাসেজিং সাপোর্টসহ ব্যক্তিগত এআই অ্যাসিস্ট্যান্টসিলেক্ট করুন
ওপেন-সোর্স ফাইল সিঙ্ক এবং কোলাবোরেশন বিল্ট-ইন আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট সহসিলেক্ট করুন