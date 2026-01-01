এক ক্লিকে FUXA স্থাপন করুন।
রিয়েল-টাইম প্রক্রিয়া ভিজ্যুয়ালাইজেশন ডিজাইন এবং শিল্প ডিভাইসের সাথে সংযোগ করার জন্য ওপেন-সোর্স ওয়েব-ভিত্তিক SCADA/HMI সফটওয়্যার।
FUXA-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FUXA দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FUXA হল একটি ওপেন-সোর্স SCADA/HMI/ড্যাশবোর্ড প্ল্যাটফর্ম যা সম্পূর্ণরূপে ওয়েবের জন্য তৈরি। ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ এডিটর ব্রাউজারে চলে, তাই প্রকৌশলীরা মালিকানাধীন টুলিং ইনস্টল না করেই প্ল্যান্ট মিমিকস, ড্যাশবোর্ড এবং অপারেটর স্ক্রিন ডিজাইন করতে পারেন — এবং একই স্ক্রিনগুলি ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইসে রেন্ডার হয়।
আপনার নিজের VPS-এ FUXA স্ব-হোস্ট করলে ট্যাগ ডেটা, প্রোজেক্ট ফাইল এবং ডিভাইসের শংসাপত্রগুলি আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোর মধ্যে থাকে, যা OT পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেখানে ক্লাউড-হোস্টেড SCADA খুব কমই একটি বিকল্প। Node.js রানটাইম Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT এবং Ethernet/IP-এর জন্য নেটিভ ড্রাইভার সহ আসে, তাই এটি অতিরিক্ত গেটওয়ে ছাড়াই বিদ্যমান PLC এবং ফিল্ড ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
FUXA-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়েব-ভিত্তিক সম্পাদক
SCADA স্ক্রিন, ড্যাশবোর্ড এবং অ্যালার্ম সরাসরি ব্রাউজারে একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর ব্যবহার করে ডিজাইন করুন — কোনো উইন্ডোজ-ভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিং টুলের প্রয়োজন নেই।
শিল্প প্রোটোকল
Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, এবং Ethernet/IP-এর জন্য নেটিভ ড্রাইভারগুলি FUXA-কে PLC এবং ফিল্ড ডিভাইসের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করে।
রিয়েল-টাইম ট্যাগ
অন-স্ক্রিন উপাদানগুলিকে লাইভ ডিভাইস ট্যাগগুলির সাথে সংযুক্ত করুন এবং প্রবণতা ও প্রতিবেদনের জন্য বিল্ট-ইন হিস্টোরিয়ান সমর্থন সহ রিয়েল টাইমে মানগুলি আপডেট হতে দেখুন।
অ্যালার্ম এবং ইভেন্ট
স্বীকৃতি ওয়ার্কফ্লো সহ থ্রেশহোল্ড-ভিত্তিক অ্যালার্ম কনফিগার করুন এবং অডিট ও ঘটনার পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য একটি ইভেন্ট ইতিহাস সংরক্ষণ করুন।
SVG-ভিত্তিক গ্রাফিক্স
স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স অপারেটর এইচএমআই থেকে শুরু করে কন্ট্রোল রুমের দেয়ালে থাকা বড় ওভারভিউ ড্যাশবোর্ড পর্যন্ত যেকোনো ডিসপ্লে আকারে মিমিকসকে তীক্ষ্ণ রাখে।
স্ক্রিপ্টেবল লজিক
অ্যাপ্লিকেশনটি পুনরায় তৈরি না করেই গণনা, রূপান্তর এবং শর্তসাপেক্ষ আচরণ পরিচালনা করার জন্য কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট লজিক যোগ করুন।
কেন Hostinger-এ FUXA রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।