সাধারণ AI টুলগুলো আপনাকে স্রেফ একটি ব্ল্যাঙ্ক চ্যাট বক্স ধরিয়ে দেয়। সেখানে কী জিজ্ঞাসা করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং এরপর কী করতে হবে—তার পুরোটাই আপনাকেই বের করতে হয়।
আমাদের এজেন্টগুলোতে স্কিলগুলো আগে থেকেই বিল্ট-ইন থাকে। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে স্পেশালিস্ট, যারা জানে কী করতে হবে এবং আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে। ৭টি AI এজেন্টের এই টিমটি প্রথম দিন থেকেই আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।
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Creative writer
SEO Consultant
Marketing Planner
Legal advisor
Customer Comms
Sales & Outreach
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Outlook
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Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
মাত্র তিনটি ধাপ। ব্যাস।
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ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নয়, মূলত ব্যবসার মালিকদের জন্যই তৈরি
আপনার Hostinger সাইটের জন্য তৈরি
কোনো টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই
স্পেশালিস্ট, জেনারেলিস্ট নয়
আপনার ডেটা সম্পূর্ণ আপনারই থাকছে
যুক্ত হোন লাখো সন্তুষ্ট কাস্টমারের সাথে
Hostinger হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই পাবেন। কারণ ব্যবসার সাফল্যে কাজে আসতে পারে, এমন প্রতিটি টুলই এটি সরবরাহ করে।
আমি বেশ কিছুদিন ধরে Hostinger ব্যবহার করছি এবং আমার অভিজ্ঞতা সত্যিই দারুণ। এর সেটআপ প্রক্রিয়াটি এতটাই সহজ যে, টেকনিক্যাল জ্ঞান না থাকলেও যে কেউ খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।
সুবিধাজনক, নির্ভরযোগ্য এবং ভালোভাবে পরিচালিত, সাথে যেকোনো সময় লাইভ সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত একটি দুর্দান্ত সাপোর্ট টিম রয়েছে। সত্যিই রেকমেন্ড করছি।