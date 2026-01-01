আর্লি রিলিজ

AI এজেন্টদের সাহায্যে আপনার ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিন

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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আমাদের AI এজেন্ট

সাধারণ AI টুলগুলো আপনাকে স্রেফ একটি ব্ল্যাঙ্ক চ্যাট বক্স ধরিয়ে দেয়। সেখানে কী জিজ্ঞাসা করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং এরপর কী করতে হবে—তার পুরোটাই আপনাকেই বের করতে হয়।

আমাদের এজেন্টগুলোতে স্কিলগুলো আগে থেকেই বিল্ট-ইন থাকে। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে স্পেশালিস্ট, যারা জানে কী করতে হবে এবং আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে। ৭টি AI এজেন্টের এই টিমটি প্রথম দিন থেকেই আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

মাত্র তিনটি ধাপ। ব্যাস।

01

আপনার চ্যালেঞ্জ বেছে নিন

আরও ভালো SEO প্রয়োজন? কন্টেন্ট প্ল্যান? নাকি লিগ্যাল পেজ? আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক এজেন্ট বেছে নিন।
02

আপনার এজেন্টের সাথে চ্যাট করুন

তাদের শুধু আপনার ব্যবসা সম্পর্কে জানান। তারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে আপনার হয়ে কাজ শুরু করে দেবে।
03

বাস্তব ফলাফল পান

স্ট্র্যাটেজি, ব্লগ পোস্ট, অডিট, ইমেইল ক্যাম্পেইন। সবই কপি, পেস্ট এবং সরাসরি ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত।
শুরু করুন

ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নয়, মূলত ব্যবসার মালিকদের জন্যই তৈরি

আপনার Hostinger সাইটের জন্য তৈরি

আপনার ওয়েবসাইট, ডোমেইন বা ব্যবসার মতো যেসব টুল আপনি আগে থেকেই ব্যবহার করছেন, সেগুলোর সাথে কাজ করার জন্যই এই এজেন্টগুলো তৈরি করা হয়েছে।

কোনো টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই

আপনি যদি চ্যাট করতে পারেন, তবে Agents-ও ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে কোনো প্রম্পট মুখস্থ করার বা সেটআপের ঝামেলা নেই।

স্পেশালিস্ট, জেনারেলিস্ট নয়

প্রতিটি এজেন্ট নির্দিষ্ট একটি কাজের জন্যই ট্রেইন করা। তাই আপনি পাবেন একেবারে এক্সপার্ট-লেভেলের সাহায্য, সবকিছু একসাথে করতে যাওয়া কোনো সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্য নয়।

আপনার ডেটা সম্পূর্ণ আপনারই থাকছে

কনভারসেশনগুলো সম্পূর্ণ প্রাইভেট। আমরা আপনার ডেটা ব্যবহার করে কোনো মডেল ট্রেইন করি না বা থার্ড-পার্টির সাথে তা শেয়ারও করি না।

যুক্ত হোন লাখো সন্তুষ্ট কাস্টমারের সাথে

Hostinger হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই পাবেন। কারণ ব্যবসার সাফল্যে কাজে আসতে পারে, এমন প্রতিটি টুলই এটি সরবরাহ করে।

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

আমি বেশ কিছুদিন ধরে Hostinger ব্যবহার করছি এবং আমার অভিজ্ঞতা সত্যিই দারুণ। এর সেটআপ প্রক্রিয়াটি এতটাই সহজ যে, টেকনিক্যাল জ্ঞান না থাকলেও যে কেউ খুব সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

Dm Rawat

Dm Rawat

সুবিধাজনক, নির্ভরযোগ্য এবং ভালোভাবে পরিচালিত, সাথে যেকোনো সময় লাইভ সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত একটি দুর্দান্ত সাপোর্ট টিম রয়েছে। সত্যিই রেকমেন্ড করছি।

Amir Benslama

Amir Benslama

আপনার AI এজেন্ট টিম প্রস্তুত। আপনি তৈরি তো?

চলুন শুরু করি
আপনার AI এজেন্ট টিম প্রস্তুত। আপনি তৈরি তো?

সাধারণ জিজ্ঞাসা

Hostinger Agents কী?

Hostinger Agents হলো একটি AI-চালিত অ্যাপ, যা আপনাকে দেবে স্পেশালাইজড এজেন্টদের একটি সম্পূর্ণ টিম — যাদের প্রত্যেককে স্ট্র্যাটেজি, রাইটিং, SEO, মার্কেটিং, লিগ্যাল, কাস্টমার কমিউনিকেশন এবং সেলস-এর মতো আলাদা আলাদা বিজনেস এরিয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি সাধারণ চ্যাটবটের বদলে আপনি পাচ্ছেন সুনির্দিষ্ট কাজে দক্ষ এক্সপার্ট, যাদের সাথে যেকোনো সময় সাধারণ ভাষায় কথা বলতে পারবেন। এর জন্য কোনো টেকনিক্যাল স্কিলের প্রয়োজন নেই।

Hostinger Agents কাদের জন্য?

এটি মূলত সোলোপ্রেনিউর, সাইড-হাসলার এবং ছোট ব্যবসার মালিকদের জন্য তৈরি, যারা নিজেদের সব কাজ একাই সামলান। আপনি যদি কখনো ভেবে থাকেন যে আপনার একজন নিজস্ব স্ট্র্যাটেজিস্ট, রাইটার, মার্কেটার বা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার থাকলে ভালো হতো—তাহলে Hostinger Agents ঠিক সেই সুবিধাই আপনাকে দিচ্ছে।

এটি ChatGPT থেকে কীভাবে আলাদা?

সাধারণ যেকোনো AI চ্যাটবটের মতো নয়, বরং প্রতিটি Hostinger Agent নির্দিষ্ট কোনো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গভীর দক্ষতার সাথে আগে থেকেই ট্রেইন করা। আপনাকে নিখুঁত কোনো প্রম্পট লিখতে হবে না—শুধু আপনার প্রয়োজনীয় এজেন্ট এবং একটি স্কিল বেছে নিন, এরপর সে নিজেই আপনাকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকে গাইড করবে।

স্কিলগুলো কী এবং এগুলো কীভাবে কাজ করে?

প্রতিটি এজেন্টের ভেতরে থাকা আগে থেকে তৈরি টাস্ক টেমপ্লেটগুলোই হলো একেকটি 'স্কিল'। কী লিখে প্রশ্ন করবেন তা নিয়ে ভাবার বদলে, আপনি শুধু একটি স্কিল বেছে নিন এবং এজেন্টই আপনাকে নির্দিষ্ট একটি ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে—যেমন একটি ব্লগ পোস্ট লেখা, কিওয়ার্ড রিসার্চ করা অথবা প্রাইভেসি পলিসি তৈরি করা। একেবারে শূন্য থেকে কোনো চ্যাট শুরু করার চেয়ে, এই স্কিলগুলো অনেক বেশি গোছানো, দ্রুত এবং আরও ভালো ফলাফল প্রদান করে।

প্রতিবার অ্যাপ খোলার সময় কি আমাকে নতুন করে শুরু করতে হবে?

না। প্রতিটি এজেন্টই আপনার সাথে একটি নিরবচ্ছিন্ন কনভারসেশন বজায় রাখে—যেখানে সেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার ভয় বা হিস্ট্রি ম্যানেজ করার কোনো ঝামেলা নেই। আপনি অ্যাপটি বন্ধ করে পরে ফিরে এলেও, এজেন্ট ঠিক সেখান থেকেই কথা শুরু করবে যেখানে আপনি শেষ করেছিলেন। তাই প্রতিবার নতুন করে আপনার ব্যবসার পটভূমি বা কন্টেক্সট বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।