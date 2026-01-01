Hostinger ইকমার্স

সব জায়গায় বিক্রি করুন। সবকিছু এক জায়গায় ম্যানেজ করুন।

আপনার পণ্য, অর্ডার, ইনভেন্টরি এবং বিক্রয় চ্যানেলগুলিকে একটি সহজ ড্যাশবোর্ডে সংযুক্ত করুন

প্ল্যানগুলো দেখুন

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

সব জায়গায় বিক্রি করুন। সবকিছু এক জায়গায় ম্যানেজ করুন।

৩ মিনিটেরও কম সময়ে বিক্রি শুরু করুন

আপনার ব্যবসার নাম দিন

আপনার ব্যবসার নাম দিন

আপনার স্টোরের নাম বেছে নিন এবং মাত্র কয়েক মিনিটে আপনার ই-কমার্স ব্যবসা তৈরি করুন।
পণ্যের ছবিকে লিস্টিং-এ পরিণত করুন

পণ্যের ছবিকে লিস্টিং-এ পরিণত করুন

একটি পণ্যের ছবি আপলোড করুন, এবং এআই বিবরণ লিখতে সাহায্য করে, মূল্য নির্ধারণের পরামর্শ দেয়, এবং আপনার পণ্য দ্রুত বিক্রির জন্য প্রস্তুত করে।
আপনার বিক্রির প্রতিটি উপায় সংযুক্ত করুন

আপনার বিক্রির প্রতিটি উপায় সংযুক্ত করুন

আপনার ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং কুইক লিঙ্ক জুড়ে পেমেন্ট গ্রহণ করুন, টুলগুলির মধ্যে স্যুইচ না করে।
বিক্রির নতুন উপায়ে প্রসারিত করুন

বিক্রির নতুন উপায়ে প্রসারিত করুন

আপনার ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর আরও উপায় যোগ করুন, পণ্য, অর্ডার এবং কার্যক্রম সংযুক্ত রেখে।
শুরু করুন

প্রতিটি পণ্যের প্রকারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম

ডিজিটাল প্রোডাক্ট
Horizons-এর জন্য

গ্রাহকরা যেখানে কেনাকাটা করেন সেখানে বিক্রি করুন

হরাইজনস অথবা ওয়েবসাইট বিল্ডার দিয়ে আপনার অনলাইন স্টোর তৈরি করুন, অথবা একটি দ্রুত লিঙ্ক শেয়ার করে অবিলম্বে বিক্রি শুরু করুন।

গ্রাহকরা যেখানে কেনাকাটা করেন সেখানে বিক্রি করুন

একটি ড্যাশবোর্ড থেকে এটি চালান

একটি ড্যাশবোর্ড থেকে এটি পরিচালনা করুন। একাধিক ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনা করুন এবং আপনার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রির আরও উপায় যোগ করুন।

একটি ড্যাশবোর্ড থেকে এটি চালান

০% লেনদেন ফি পরিশোধ করুন

100+ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করুন, এবং আপনি যা উপার্জন করেন তা রাখুন। Hostinger আপনার বিক্রয় থেকে কোনো অংশ নেয় না।

০% লেনদেন ফি পরিশোধ করুন

তাৎক্ষণিকভাবে ডেলিভারি করুন

কেনার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকদের কাছে ডিজিটাল পণ্য পাঠান।

তাৎক্ষণিকভাবে ডেলিভারি করুন
আপনার গ্রাহকরা যেখানে কেনাকাটা করেন সেখানে বিক্রি করুন

আপনার গ্রাহকরা যেখানে কেনাকাটা করেন সেখানে বিক্রি করুন

দ্রুত লিঙ্কের মাধ্যমে বিক্রি করুন

আপনার পণ্যের জন্য দ্রুত লিঙ্ক তৈরি করুন এবং সেগুলি ডিএম, ইমেল, চ্যাট অ্যাপ বা সোশ্যাল পোস্টে শেয়ার করুন।

আপনার ওয়েবসাইটে বিক্রি করুন

হরাইজনস বা ওয়েবসাইট বিল্ডার ব্যবহার করে একটি ব্র্যান্ডেড অনলাইন স্টোর তৈরি করুন, যেখানে গ্রাহকরা আপনার পণ্যগুলি আবিষ্কার করতে এবং সরাসরি কিনতে পারবেন।
শীঘ্রই আসছে

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিক্রি করা

ইন্টিগ্রেশন উপলব্ধ হলে টিকটক শপস, মেটা এবং অন্যান্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সংযোগ করুন।

কাস্টম সেলস চ্যানেলগুলি

কাস্টম স্টোরফ্রন্ট তৈরি করুন, আপনার পছন্দের সরঞ্জামগুলি সংযুক্ত করুন এবং একটি উন্মুক্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনার ব্যবসার প্রসার ঘটান।

আপনি যেখান থেকেই শুরু করুন না কেন, এর জন্য একটি পরিকল্পনা আছে।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

25% ছাড়
Starter
সামাজিক মিডিয়া বিক্রেতাদের জন্য যারা দ্রুত, কম খরচে অর্ডার নেওয়া শুরু করতে চান।
489
369 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳4,428-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳5,868)। ৳369/মাস-এ রিনিউ হবে।
Sell up to 5 products

Starter benefits:

ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল প্রোডাক্ট বিক্রি করুন
১০০+ নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করুন
Hostinger-এর লেনদেন ফি ০% পরিশোধ করুন
AI দিয়ে ইমেজ থেকে পণ্যের বিবরণ এবং প্রস্তাবিত মূল্য তৈরি করুন
Hostinger.store দিয়ে চেকআউট লিঙ্ক তৈরি করুন
Kodee-এর কাছ থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
50% ছাড়
Growth
একাধিক দোকান এবং ওয়েবসাইটে একটি ব্র্যান্ডেড ব্যবসা গড়ে তোলা বিক্রেতাদের জন্য।
1,969
979 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳11,748-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳23,628)। ৳1,479/মাস-এ রিনিউ হবে।
Sell up to 300 products
সর্বোচ্চ 3টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করুন
প্রতি ব্যবসার জন্য 3টি বিক্রয় চ্যানেল পর্যন্ত সংযুক্ত করুন

Everything in Starter, plus:

Horizons স্টোরফ্রন্ট দিয়ে সাবস্ক্রিপশন বিক্রি করুন
প্রিন্ট-অন-ডিমান্ডের মাধ্যমে কাস্টম মার্চেন্ডাইজ বিক্রি করুন
1 বছরের জন্য ফ্রি কাস্টম ডোমেইন
ব্র্যান্ডেড বিজনেস ইমেইল
Premium হোস্টিং
৩০০+ মোবাইল-অপ্টিমাইজড টেমপ্লেট
AI স্টোরফ্রন্ট তৈরি
গ্রাহক অ্যাকাউন্ট এবং অর্ডারের ইতিহাস
দোকান জুড়ে কেন্দ্রীভূত মজুদ
Kodee AI — চ্যাটের মাধ্যমে আপনার স্টোর পরিচালনা করুন
33% ছাড়
Scale
একাধিক ব্র্যান্ড এবং দোকান পরিচালনা করছেন এমন বিক্রেতাদের জন্য, যাদের উন্নত সংযোগের প্রয়োজন।
3,679
2,459 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳29,508-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳44,148)। ৳3,069/মাস-এ রিনিউ হবে।
সীমাহীন পণ্য বিক্রি করুন
সীমাহীন ব্যবসা পরিচালনা করুন
সংযুক্ত করুন সীমাহীন বিক্রয় চ্যানেল

Growth-এর সবকিছুর পাশাপাশি আরও থাকছে:

API সংযোগ
COMING SOON
স্কেলেবল হোস্টিং
প্রায়োরিটি ২৪/৭ বহুভাষিক সাপোর্ট
25% ছাড়
Starter
সামাজিক মিডিয়া বিক্রেতাদের জন্য যারা দ্রুত, কম খরচে অর্ডার নেওয়া শুরু করতে চান।
489
369 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳4,428-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳5,868)। ৳369/মাস-এ রিনিউ হবে।
Sell up to 5 products

Starter benefits:

ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল প্রোডাক্ট বিক্রি করুন
১০০+ নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করুন
Hostinger-এর লেনদেন ফি ০% পরিশোধ করুন
AI দিয়ে ইমেজ থেকে পণ্যের বিবরণ এবং প্রস্তাবিত মূল্য তৈরি করুন
Hostinger.store দিয়ে চেকআউট লিঙ্ক তৈরি করুন
Kodee-এর কাছ থেকে চ্যাটবট সাপোর্ট নিন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
50% ছাড়
Growth
একাধিক দোকান এবং ওয়েবসাইটে একটি ব্র্যান্ডেড ব্যবসা গড়ে তোলা বিক্রেতাদের জন্য।
1,969
979 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳11,748-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳23,628)। ৳1,479/মাস-এ রিনিউ হবে।
Sell up to 300 products
সর্বোচ্চ 3টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করুন
প্রতি ব্যবসার জন্য 3টি বিক্রয় চ্যানেল পর্যন্ত সংযুক্ত করুন

Everything in Starter, plus:

Horizons স্টোরফ্রন্ট দিয়ে সাবস্ক্রিপশন বিক্রি করুন
প্রিন্ট-অন-ডিমান্ডের মাধ্যমে কাস্টম মার্চেন্ডাইজ বিক্রি করুন
1 বছরের জন্য ফ্রি কাস্টম ডোমেইন
ব্র্যান্ডেড বিজনেস ইমেইল
Premium হোস্টিং
৩০০+ মোবাইল-অপ্টিমাইজড টেমপ্লেট
AI স্টোরফ্রন্ট তৈরি
গ্রাহক অ্যাকাউন্ট এবং অর্ডারের ইতিহাস
দোকান জুড়ে কেন্দ্রীভূত মজুদ
Kodee AI — চ্যাটের মাধ্যমে আপনার স্টোর পরিচালনা করুন
33% ছাড়
Scale
একাধিক ব্র্যান্ড এবং দোকান পরিচালনা করছেন এমন বিক্রেতাদের জন্য, যাদের উন্নত সংযোগের প্রয়োজন।
3,679
2,459 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳29,508-এ 12 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳44,148)। ৳3,069/মাস-এ রিনিউ হবে।
সীমাহীন পণ্য বিক্রি করুন
সীমাহীন ব্যবসা পরিচালনা করুন
সংযুক্ত করুন সীমাহীন বিক্রয় চ্যানেল

Growth-এর সবকিছুর পাশাপাশি আরও থাকছে:

API সংযোগ
COMING SOON
স্কেলেবল হোস্টিং
প্রায়োরিটি ২৪/৭ বহুভাষিক সাপোর্ট
সব ফিচার দেখুন
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

AI-চালিত ই-কমার্স টুলসের সাহায্যে দ্রুত কাজ করুন

এআই টুলের সাহায্যে সময় বাঁচান যা আপনাকে বিক্রির সময় আপনার স্টোর লিখতে, অপ্টিমাইজ করতে, আপডেট করতে এবং উন্নত করতে সাহায্য করে।

সেকেন্ডের মধ্যে সাহায্য পান এবং পদক্ষেপ নিন

কোডি আপনার 24/7 এআই সহকারী। এটিকে মূল্য নির্ধারণ আপডেট করতে, ফ্ল্যাশ সেল চালাতে, এসইও ঠিক করতে এবং দৈনন্দিন ব্যবসার কাজগুলিতে সেকেন্ডের মধ্যে সহায়তা করতে বলুন, কোনো প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

সেকেন্ডের মধ্যে সাহায্য পান এবং পদক্ষেপ নিন
অনলাইনে দৃশ্যমান হোন

আপনার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য একটি ড্যাশবোর্ড

অনলাইনে দৃশ্যমান হোন

আপনার পণ্য খুঁজে পেতে ক্রেতাদের সাহায্য করার জন্য অন্তর্নির্মিত SEO সরঞ্জাম ব্যবহার করুন।

কী বিক্রি হচ্ছে তা জানুন

বিক্রয়, অর্ডার এবং গড় অর্ডার মূল্য এক জায়গায় ট্র্যাক করুন।

ক্রেতাদের ফিরিয়ে আনুন

ক্রেতাদের ফিরিয়ে আনতে, পরিত্যক্ত কার্ট পুনরুদ্ধার করতে এবং ভবিষ্যতের প্রচারণার জন্য দর্শক তৈরি করতে ইমেল মার্কেটিং এবং মেটা পিক্সেল ব্যবহার করুন।
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Haralabos Lukatos

Review provider

এই কোম্পানির ওয়েবসাইট সম্পাদনা মোডে দারুণ ব্যবহারকারী-বান্ধব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়াও, একটি অনলাইন স্টোর যোগ করার সময়, ধাপগুলি সহজ এবং চাপমুক্ত।

Mitul

Review provider

সার্ভারগুলি অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত - আমার ই-কমার্স সাইট ধারাবাহিকভাবে ১.৮ সেকেন্ডে লোড হয়। তাদের hPanel স্বজ্ঞাত এবং নতুনদের জন্যও সাইট পরিচালনা সহজ করে তোলে।

Andrea King

Review provider

Hostinger একটি বহুমুখী ওয়েব ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম। এটি ব্যবহার করা সহজ এবং আপনি আপনার পৃষ্ঠার বিন্যাসের স্বতন্ত্র অংশগুলি ডিজাইন করতে Ai ব্যবহার করতে পারেন। একটি ই-কমার্স বা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট ডিজাইনের জন্য আমি অবশ্যই Hostinger সুপারিশ করব।

সবকিছু সংযুক্ত রেখে সর্বত্র বিক্রি করুন।

বিক্রি শুরু করুন

Hostinger ই-কমার্স বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

Hostinger-এর মাধ্যমে কীভাবে আপনি আপনার ই-কমার্স ব্যবসা শুরু বা স্কেল করতে পারেন, সে সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর জেনে নিন।

Hostinger Ecommerce কী?

Hostinger ইকমার্স হলো একটি অল-ইন-ওয়ান ইকমার্স-ফার্স্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে একটি সিঙ্গেল ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার সম্পূর্ণ অনলাইন ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ দেয়।

ঐতিহ্যবাহী প্ল্যাটফর্মগুলোর মতো নয় যা একটি ওয়েবসাইট দিয়ে শুরু হয়, Hostinger ইকমার্স আপনার ব্যবসা দিয়ে শুরু হয় – আপনি প্রথমে আপনার পণ্য, পেমেন্ট এবং অপারেশন সেট আপ করেন, তারপর কোথায় এবং কিভাবে বিক্রি করবেন তা বেছে নিন – আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, মার্কেটপ্লেস বা একটি সহজ শেয়ারযোগ্য লিঙ্কের মাধ্যমে। Hostinger ইকমার্স একটি সিঙ্গেল স্টোরফ্রন্টের সাথে আবদ্ধ নয়, তাই আপনার ব্যবসা আপনার কাস্টমাররা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই বাড়তে পারে।

Hostinger Ecommerce solution কাদের জন্য?

Hostinger ইকমার্স প্রতিটি স্তরের বিক্রেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে – আপনার প্রথম বিক্রি থেকে শুরু করে একটি মাল্টি-চ্যানেল ব্যবসা পরিচালনা করা পর্যন্ত।

  • প্রথমবারের বিক্রেতারা। কোনো টেকনিক্যাল ঝামেলা বা ব্যয়বহুল অ্যাড-অন ছাড়াই অনলাইনে বিক্রি করতে চান? আপনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন।
  • সোশ্যাল বিক্রেতারা। আপনি যদি বর্তমানে Instagram DMs, WhatsApp, বা TikTok-এর মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন, তাহলে Hostinger ইকমার্স আপনাকে একটি সঠিক স্টোর সেটআপ দেয় — সহজ, দ্রুত এবং কোনো জটিলতা ছাড়াই।
  • মাল্টি-চ্যানেল বিক্রেতারা। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় বিক্রি করছেন এবং আলাদা টুলস নিয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্ত? Hostinger ইকমার্স আপনার প্রোডাক্ট, ইনভেন্টরি এবং অর্ডারগুলোকে একটি ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসে।

কোনো টেকনিক্যাল দক্ষতার প্রয়োজন নেই। আপনার ব্যবসার নাম দিন, আপনার প্রথম প্রোডাক্ট যোগ করুন, পেমেন্ট সেটআপ করুন এবং আপনি কীভাবে বিক্রি করতে চান তা বেছে নিন – সেটা আপনার নিজের ওয়েবসাইট হোক, একটি বিদ্যমান স্টোর হোক বা শুধুমাত্র একটি শেয়ার করার যোগ্য লিঙ্ক হোক। টুলগুলো কঠিন কাজগুলো সামলানোর জন্য রয়েছে, যাতে আপনি আপনার ব্যবসা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে পারেন।

বিক্রি শুরু করতে কি আমার একটি ওয়েবসাইট প্রয়োজন?

না – আর এটাই হোস্টিংগার ই-কমার্সকে আলাদা করে তোলে। আপনি একটি দ্রুত প্রোডাক্ট লিঙ্ক তৈরি করে এখনই বিক্রি শুরু করতে পারেন – এটি একটি সহজ, শেয়ার করার যোগ্য URL যা গ্রাহকদের সরাসরি আপনার প্রোডাক্টে নিয়ে যায়, কোনো ওয়েবসাইটের প্রয়োজন নেই। এটি WhatsApp, Instagram, বা আপনার ব্যবহৃত অন্য যেকোনো চ্যানেলে শেয়ার করুন। যখন আপনি একটি ওয়েবসাইট যোগ করতে বা অতিরিক্ত বিক্রয় চ্যানেল সংযুক্ত করতে প্রস্তুত হবেন, তখন সেই বিকল্পটি সর্বদা উপলব্ধ থাকবে।

আমি Hostinger দিয়ে কীভাবে একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি?

আপনার স্টোর তৈরি করার তিনটি উপায় আছে – আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটি বেছে নিন, কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।

আমার যদি ইতিমধ্যেই একটি ওয়েবসাইট থাকে, তাহলে কি আমি Hostinger ই-কমার্স ব্যবহার করতে পারি?

হ্যাঁ। হোস্টিংগার ই-কমার্সকে আপনার রেস্তোরাঁর চালিকা শক্তি রান্নাঘর হিসেবে ভাবুন – এটি আপনার পণ্য, ইনভেন্টরি এবং অর্ডারগুলি পর্দার আড়ালে পরিচালনা করে, যখন আপনার ওয়েবসাইটটি গ্রাহকদের প্রবেশ করার জন্য ডাইনিং রুমগুলির মধ্যে একটি মাত্র। আপনার বিদ্যমান ওয়েবসাইটটি সংযুক্ত করুন – এটি হোস্টিংগার ওয়েবসাইট বিল্ডার, হরাইজনস ভাইব কোডিং বিল্ডার, ওয়ার্ডপ্রেস, বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তৈরি হোক না কেন – এবং সবকিছু একই জায়গা থেকে পরিচালিত হয়। আপনি স্ক্র্যাচ থেকে শুরু না করেও আপনার বিদ্যমান সাইটের পাশাপাশি আরও বিক্রয় চ্যানেল যুক্ত করতে পারেন।

আমি কি একাধিক বিক্রয় চ্যানেল পরিচালনা করতে পারি?

হ্যাঁ। এটি হোস্টিংগার ই-কমার্সের অন্যতম প্রধান সুবিধা। আপনি আপনার ওয়েবসাইট, TikTok, Instagram, অথবা Etsy বা Amazon-এর মতো কোনো মার্কেটপ্লেসে বিক্রি করুন না কেন, এটি আপনার সমস্ত দোকানের জন্য কেন্দ্রীভূত ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ করে – অর্থাৎ আপনার পণ্য, ইনভেন্টরি এবং অর্ডারগুলি একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে পরিচালিত হয়। আর টুলগুলির মধ্যে স্যুইচ করার বা স্টক সিঙ্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।

Hostinger Ecommerce দিয়ে আমি কী বিক্রি করতে পারি?

প্রায় সবকিছুই। ভৌত পণ্য, ডিজিটাল ডাউনলোড (যেমন ইবুক, সঙ্গীত বা টেমপ্লেট), বুকিং প্রয়োজন এমন পরিষেবা, প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড পণ্য এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক অফার। আপনার ব্যবসার মডেল যাই হোক না কেন, এর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

এখনও কী বিক্রি করবেন তা নিশ্চিত নন? আপনার বিশেষ ক্ষেত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য আমরা ট্রেন্ডিং পণ্যের ধারণা-এর একটি তালিকা তৈরি করেছি।

কোনো ট্রানজ্যাকশন ফি আছে কি?

কোনোটিই নয়। আপনি আপনার উপার্জনের ১০০% রাখেন। হোস্টিংগার ই-কমার্স কোনো প্ল্যাটফর্ম লেনদেন ফি নেয় না, তাই আপনি আপনার প্রথম বিক্রি বা হাজারতম বিক্রি প্রক্রিয়া করুন না কেন, প্রতিটি ডলার সরাসরি আপনার কাছে যায়।

আমার গ্রাহকরা কোন কোন পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন?

আপনি বিশ্বব্যাপী ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রাইপ (ভিসা, মাস্টারকার্ড, অ্যাপল পে এবং গুগল পে), পেপ্যাল, রেজরপে এবং আলিপে – সবই একটি সুরক্ষিত, সমন্বিত চেকআউট অভিজ্ঞতার সাথে।

শিপিং কীভাবে কাজ করে?

শারীরিক পণ্যের জন্য, আপনি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে Shippo সংযোগ করতে পারেন – সেকেন্ডের মধ্যে লেবেল প্রিন্ট করুন, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং অফার করুন এবং DHL, FedEx, এবং UPS সহ 40+ ক্যারিয়ারের মাধ্যমে শিপ করুন। প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড পণ্যের জন্য, একবার অর্ডার দেওয়া হলে Printful স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদন এবং শিপিং পরিচালনা করে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।