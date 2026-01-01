Hostinger ইকমার্স
সব জায়গায় বিক্রি করুন। সবকিছু এক জায়গায় ম্যানেজ করুন।
আপনার পণ্য, অর্ডার, ইনভেন্টরি এবং বিক্রয় চ্যানেলগুলিকে একটি সহজ ড্যাশবোর্ডে সংযুক্ত করুন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আপনার মতো ব্যবসার গল্প
৩ মিনিটেরও কম সময়ে বিক্রি শুরু করুন
আপনার ব্যবসার নাম দিন
পণ্যের ছবিকে লিস্টিং-এ পরিণত করুন
আপনার বিক্রির প্রতিটি উপায় সংযুক্ত করুন
বিক্রির নতুন উপায়ে প্রসারিত করুন
প্রতিটি পণ্যের প্রকারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম
গ্রাহকরা যেখানে কেনাকাটা করেন সেখানে বিক্রি করুন
হরাইজনস অথবা ওয়েবসাইট বিল্ডার দিয়ে আপনার অনলাইন স্টোর তৈরি করুন, অথবা একটি দ্রুত লিঙ্ক শেয়ার করে অবিলম্বে বিক্রি শুরু করুন।
একটি ড্যাশবোর্ড থেকে এটি চালান
একটি ড্যাশবোর্ড থেকে এটি পরিচালনা করুন। একাধিক ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনা করুন এবং আপনার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিক্রির আরও উপায় যোগ করুন।
০% লেনদেন ফি পরিশোধ করুন
100+ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করুন, এবং আপনি যা উপার্জন করেন তা রাখুন। Hostinger আপনার বিক্রয় থেকে কোনো অংশ নেয় না।
তাৎক্ষণিকভাবে ডেলিভারি করুন
কেনার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকদের কাছে ডিজিটাল পণ্য পাঠান।
আপনার গ্রাহকরা যেখানে কেনাকাটা করেন সেখানে বিক্রি করুন
দ্রুত লিঙ্কের মাধ্যমে বিক্রি করুন
আপনার ওয়েবসাইটে বিক্রি করুন
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিক্রি করা
কাস্টম সেলস চ্যানেলগুলি
আপনি যেখান থেকেই শুরু করুন না কেন, এর জন্য একটি পরিকল্পনা আছে।
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
Starter benefits:
Everything in Starter, plus:
Growth-এর সবকিছুর পাশাপাশি আরও থাকছে:
Starter benefits:
Everything in Starter, plus:
Growth-এর সবকিছুর পাশাপাশি আরও থাকছে:
AI-চালিত ই-কমার্স টুলসের সাহায্যে দ্রুত কাজ করুন
সেকেন্ডের মধ্যে সাহায্য পান এবং পদক্ষেপ নিন
কোডি আপনার 24/7 এআই সহকারী। এটিকে মূল্য নির্ধারণ আপডেট করতে, ফ্ল্যাশ সেল চালাতে, এসইও ঠিক করতে এবং দৈনন্দিন ব্যবসার কাজগুলিতে সেকেন্ডের মধ্যে সহায়তা করতে বলুন, কোনো প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।
আপনার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য একটি ড্যাশবোর্ড
অনলাইনে দৃশ্যমান হোন
কী বিক্রি হচ্ছে তা জানুন
ক্রেতাদের ফিরিয়ে আনুন
Haralabos Lukatos
এই কোম্পানির ওয়েবসাইট সম্পাদনা মোডে দারুণ ব্যবহারকারী-বান্ধব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়াও, একটি অনলাইন স্টোর যোগ করার সময়, ধাপগুলি সহজ এবং চাপমুক্ত।
Mitul
সার্ভারগুলি অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত - আমার ই-কমার্স সাইট ধারাবাহিকভাবে ১.৮ সেকেন্ডে লোড হয়। তাদের hPanel স্বজ্ঞাত এবং নতুনদের জন্যও সাইট পরিচালনা সহজ করে তোলে।
সবকিছু সংযুক্ত রেখে সর্বত্র বিক্রি করুন।
Hostinger ই-কমার্স বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
Hostinger Ecommerce কী?
Hostinger ইকমার্স হলো একটি অল-ইন-ওয়ান ইকমার্স-ফার্স্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে একটি সিঙ্গেল ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার সম্পূর্ণ অনলাইন ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ দেয়।
ঐতিহ্যবাহী প্ল্যাটফর্মগুলোর মতো নয় যা একটি ওয়েবসাইট দিয়ে শুরু হয়, Hostinger ইকমার্স আপনার ব্যবসা দিয়ে শুরু হয় – আপনি প্রথমে আপনার পণ্য, পেমেন্ট এবং অপারেশন সেট আপ করেন, তারপর কোথায় এবং কিভাবে বিক্রি করবেন তা বেছে নিন – আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, মার্কেটপ্লেস বা একটি সহজ শেয়ারযোগ্য লিঙ্কের মাধ্যমে। Hostinger ইকমার্স একটি সিঙ্গেল স্টোরফ্রন্টের সাথে আবদ্ধ নয়, তাই আপনার ব্যবসা আপনার কাস্টমাররা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই বাড়তে পারে।
Hostinger Ecommerce solution কাদের জন্য?
Hostinger ইকমার্স প্রতিটি স্তরের বিক্রেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে – আপনার প্রথম বিক্রি থেকে শুরু করে একটি মাল্টি-চ্যানেল ব্যবসা পরিচালনা করা পর্যন্ত।
- প্রথমবারের বিক্রেতারা। কোনো টেকনিক্যাল ঝামেলা বা ব্যয়বহুল অ্যাড-অন ছাড়াই অনলাইনে বিক্রি করতে চান? আপনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন।
- সোশ্যাল বিক্রেতারা। আপনি যদি বর্তমানে Instagram DMs, WhatsApp, বা TikTok-এর মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন, তাহলে Hostinger ইকমার্স আপনাকে একটি সঠিক স্টোর সেটআপ দেয় — সহজ, দ্রুত এবং কোনো জটিলতা ছাড়াই।
- মাল্টি-চ্যানেল বিক্রেতারা। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় বিক্রি করছেন এবং আলাদা টুলস নিয়ে কাজ করতে করতে ক্লান্ত? Hostinger ইকমার্স আপনার প্রোডাক্ট, ইনভেন্টরি এবং অর্ডারগুলোকে একটি ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসে।
কোনো টেকনিক্যাল দক্ষতার প্রয়োজন নেই। আপনার ব্যবসার নাম দিন, আপনার প্রথম প্রোডাক্ট যোগ করুন, পেমেন্ট সেটআপ করুন এবং আপনি কীভাবে বিক্রি করতে চান তা বেছে নিন – সেটা আপনার নিজের ওয়েবসাইট হোক, একটি বিদ্যমান স্টোর হোক বা শুধুমাত্র একটি শেয়ার করার যোগ্য লিঙ্ক হোক। টুলগুলো কঠিন কাজগুলো সামলানোর জন্য রয়েছে, যাতে আপনি আপনার ব্যবসা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে পারেন।
বিক্রি শুরু করতে কি আমার একটি ওয়েবসাইট প্রয়োজন?
না – আর এটাই হোস্টিংগার ই-কমার্সকে আলাদা করে তোলে। আপনি একটি দ্রুত প্রোডাক্ট লিঙ্ক তৈরি করে এখনই বিক্রি শুরু করতে পারেন – এটি একটি সহজ, শেয়ার করার যোগ্য URL যা গ্রাহকদের সরাসরি আপনার প্রোডাক্টে নিয়ে যায়, কোনো ওয়েবসাইটের প্রয়োজন নেই। এটি WhatsApp, Instagram, বা আপনার ব্যবহৃত অন্য যেকোনো চ্যানেলে শেয়ার করুন। যখন আপনি একটি ওয়েবসাইট যোগ করতে বা অতিরিক্ত বিক্রয় চ্যানেল সংযুক্ত করতে প্রস্তুত হবেন, তখন সেই বিকল্পটি সর্বদা উপলব্ধ থাকবে।
আমি Hostinger দিয়ে কীভাবে একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি?
আপনার স্টোর তৈরি করার তিনটি উপায় আছে – আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটি বেছে নিন, কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
- ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ই-কমার্স ওয়েবসাইট বিল্ডার। আপনার ব্যবসা সম্পর্কে AI-কে বলুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি রেডিমেড ওয়েবসাইট পান – তারপর এলিমেন্টগুলো ড্র্যাগ ও ড্রপ করে এটিকে আপনার মনের মতো করে কাস্টমাইজ করুন।
- হরাইজনস (Horizons) ব্যবহার করে আপনার অনলাইন স্টোরকে ভাইব কোড করুন। চ্যাটের মাধ্যমে আপনার স্টোর তৈরি করুন। আপনার ভিশন বর্ণনা করুন, কথোপকথনের মাধ্যমে এটিকে পরিমার্জন করুন – AI আপনার জন্য সবকিছু তৈরি করে।
- ই-কমার্স ওয়েবসাইট টেমপ্লেট। দ্রুত শুরু করতে চান? রেডিমেড ই-কমার্স টেমপ্লেটের লাইব্রেরি থেকে বেছে নিন – আপনার ব্র্যান্ডের সাথে মানানসই একটি বেছে নিন এবং এটিকে আপনার মনের মতো করে কাস্টমাইজ করুন।
আমার যদি ইতিমধ্যেই একটি ওয়েবসাইট থাকে, তাহলে কি আমি Hostinger ই-কমার্স ব্যবহার করতে পারি?
হ্যাঁ। হোস্টিংগার ই-কমার্সকে আপনার রেস্তোরাঁর চালিকা শক্তি রান্নাঘর হিসেবে ভাবুন – এটি আপনার পণ্য, ইনভেন্টরি এবং অর্ডারগুলি পর্দার আড়ালে পরিচালনা করে, যখন আপনার ওয়েবসাইটটি গ্রাহকদের প্রবেশ করার জন্য ডাইনিং রুমগুলির মধ্যে একটি মাত্র। আপনার বিদ্যমান ওয়েবসাইটটি সংযুক্ত করুন – এটি হোস্টিংগার ওয়েবসাইট বিল্ডার, হরাইজনস ভাইব কোডিং বিল্ডার, ওয়ার্ডপ্রেস, বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তৈরি হোক না কেন – এবং সবকিছু একই জায়গা থেকে পরিচালিত হয়। আপনি স্ক্র্যাচ থেকে শুরু না করেও আপনার বিদ্যমান সাইটের পাশাপাশি আরও বিক্রয় চ্যানেল যুক্ত করতে পারেন।
আমি কি একাধিক বিক্রয় চ্যানেল পরিচালনা করতে পারি?
হ্যাঁ। এটি হোস্টিংগার ই-কমার্সের অন্যতম প্রধান সুবিধা। আপনি আপনার ওয়েবসাইট, TikTok, Instagram, অথবা Etsy বা Amazon-এর মতো কোনো মার্কেটপ্লেসে বিক্রি করুন না কেন, এটি আপনার সমস্ত দোকানের জন্য কেন্দ্রীভূত ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ করে – অর্থাৎ আপনার পণ্য, ইনভেন্টরি এবং অর্ডারগুলি একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে পরিচালিত হয়। আর টুলগুলির মধ্যে স্যুইচ করার বা স্টক সিঙ্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।
Hostinger Ecommerce দিয়ে আমি কী বিক্রি করতে পারি?
প্রায় সবকিছুই। ভৌত পণ্য, ডিজিটাল ডাউনলোড (যেমন ইবুক, সঙ্গীত বা টেমপ্লেট), বুকিং প্রয়োজন এমন পরিষেবা, প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড পণ্য এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক অফার। আপনার ব্যবসার মডেল যাই হোক না কেন, এর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।
এখনও কী বিক্রি করবেন তা নিশ্চিত নন? আপনার বিশেষ ক্ষেত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য আমরা ট্রেন্ডিং পণ্যের ধারণা-এর একটি তালিকা তৈরি করেছি।
কোনো ট্রানজ্যাকশন ফি আছে কি?
কোনোটিই নয়। আপনি আপনার উপার্জনের ১০০% রাখেন। হোস্টিংগার ই-কমার্স কোনো প্ল্যাটফর্ম লেনদেন ফি নেয় না, তাই আপনি আপনার প্রথম বিক্রি বা হাজারতম বিক্রি প্রক্রিয়া করুন না কেন, প্রতিটি ডলার সরাসরি আপনার কাছে যায়।
আমার গ্রাহকরা কোন কোন পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন?
আপনি বিশ্বব্যাপী ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রাইপ (ভিসা, মাস্টারকার্ড, অ্যাপল পে এবং গুগল পে), পেপ্যাল, রেজরপে এবং আলিপে – সবই একটি সুরক্ষিত, সমন্বিত চেকআউট অভিজ্ঞতার সাথে।
শিপিং কীভাবে কাজ করে?
শারীরিক পণ্যের জন্য, আপনি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে Shippo সংযোগ করতে পারেন – সেকেন্ডের মধ্যে লেবেল প্রিন্ট করুন, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং অফার করুন এবং DHL, FedEx, এবং UPS সহ 40+ ক্যারিয়ারের মাধ্যমে শিপ করুন। প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড পণ্যের জন্য, একবার অর্ডার দেওয়া হলে Printful স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদন এবং শিপিং পরিচালনা করে।