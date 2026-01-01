ডিফল্টভাবেই সুরক্ষিত
হ্যান্ডস-ফ্রি মেইনটেন্যান্স
Telegram-এর জন্য প্রস্তুত
সহজে ব্যবহারযোগ্য ভিজ্যুয়াল UI
আপনার Hermes এজেন্ট প্ল্যান বেছে নিন
আপনার জন্য পরিচালিত
আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত
আপনার জন্য পরিচালিত
আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত
Hermes এজেন্ট আপনার জন্য যা করতে পারে
পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
টাস্ক, রিমাইন্ডার এবং চ্যাটগুলো গুছিয়ে রাখুন। আপনার এজেন্ট সবকিছু শেখে এবং মনে রাখে।
কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট
এমন একটি এজেন্টের সাহায্যে দ্রুত কোড লিখুন এবং ডিবাগ করুন যা আপনার কোডবেস শিখতে পারে।
রিসার্চার
টপিকগুলো সামারাইজ করুন এবং সেশনগুলো জুড়ে রাখা কন্টেক্সটের সাথে বিকল্পগুলো তুলনা করুন।
সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট
আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে লিড সংগ্রহ করুন এবং প্রসপেক্টগুলো বাছাই করুন।
কেন Hostinger-এ ম্যানেজড Hermes দিয়ে শুরু করবেন?
1-ক্লিক সেটআপ
প্রি-ইনস্টল করা AI ক্রেডিট
ডিফল্টভাবেই সুরক্ষিত
টেলিগ্রাম-রেডি
সহজে ব্যবহারযোগ্য ভিজ্যুয়াল UI
Hermes এজেন্ট CLI অ্যাক্সেস
Hermes এজেন্ট কীভাবে রান করবেন তা বেছে নিন
Hermes এজেন্টের মূল ফিচারসমূহ
সেলফ-ইম্প্রুভিং লার্নিং লুপ
পারসিস্টেন্ট মেমোরি
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং
২০০+ LLM মডেল
বিল্ট-ইন টাস্ক শিডিউলার
Hostinger-এ Hermes এজেন্ট বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
Hermes এজেন্ট সেটআপ করার জন্য আমার কি কোনো টেকনিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন আছে?
একেবারেই না। ম্যানেজড Hermes এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাদের সার্ভার নিয়ে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তারাও এটি ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়ান-ক্লিক ডিপ্লয়মেন্ট সার্ভার এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে AI কনফিগারেশন পর্যন্ত সবকিছু সামলায়। শুধু ডিপ্লয় বোতামে ক্লিক করুন, আর আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ হয়ে যাবে। এর জন্য কোনো কোডিং, কোনো কমান্ড লাইন এবং কোনো টেকনিক্যাল ঝামেলার প্রয়োজন নেই।
AI ক্রেডিট কীভাবে কাজ করে? আমার কি এক্সটার্নাল অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন?
যেকোনো ঝামেলা ছাড়াই কাজ শুরু করার জন্য আপনার ক্রেডিটগুলো প্রি-ইন্টিগ্রেটেড থাকে, এর জন্য কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাকাউন্ট বা জটিল API কীর (key) প্রয়োজন নেই। সরাসরি আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে টপ আপ করুন এবং সাথে সাথেই অটোমেট করা শুরু করুন। তবে, পছন্দটি সম্পূর্ণ আপনার: সর্বোচ্চ সরলতার জন্য আপনি এই বিল্ট-ইন ক্রেডিটগুলো ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে API-এর মাধ্যমে OpenAI বা Anthropic-এর মতো প্রোভাইডারদের থেকে আপনার নিজস্ব এক্সটার্নাল অ্যাকাউন্টগুলো ম্যানুয়ালি কানেক্ট করতে পারেন।
আমার ডেটা কি গোপন এবং নিরাপদ?
অবশ্যই। প্রতিটি Hermes এজেন্ট একটি আইসোলেটেড এনভায়রনমেন্টে চলে, যা আপনার ডেটা এবং কথোপকথনগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাইভেট রাখে। অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে আমরা প্রতিটি কন্টেইনার সুরক্ষিত করি এবং ডিফল্টরূপে একটি কাস্টম সিকিউরিটি গেটওয়ে প্রদান করি। ফলে, আপনি কোনো কিছু কনফিগার না করেই প্রফেশনাল-গ্রেডের প্রোটেকশন পাবেন।
ম্যানেজড Hermes এবং একটি VPS-এ থাকা Hermes এজেন্টের মধ্যে পার্থক্য কী?
একটি VPS আপনাকে রুট অ্যাক্সেস দেয় কিন্তু সেটআপ, সিকিউরিটি এবং আপডেটের দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তায়। ম্যানেজড Hermes সেই জটিলতা দূর করে দেয়। আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আপডেট এবং ব্যাকআপগুলো হ্যান্ডেল করি যাতে আপনি সার্ভার ম্যানেজ করার বদলে আপনার AI ব্যবহার করার দিকে ফোকাস করতে পারেন। আপনার যদি টোটাল এনভায়রনমেন্ট কাস্টমাইজেশনের প্রয়োজন হয়, তবে একটি VPS বেশি উপযুক্ত; আর বাকি সবার জন্য ম্যানেজড পদ্ধতিটিই সেরা।
একটি ম্যানেজড Hermes এজেন্ট দিয়ে আমি কী করতে পারি?
Hermes হলো একটি সেলফ-ইম্প্রুভিং AI এজেন্ট যা আপনার ল্যাপটপ বন্ধ থাকলেও ২৪/৭ কাজ করে। স্ট্যাটিক টুলের বিপরীতে, এতে একটি সেলফ-লার্নিং লুপ এবং পারসিস্টেন্ট মেমোরি রয়েছে, যার অর্থ হলো এটি অভিজ্ঞতা থেকে শেখে এবং আপনি যত বেশি এটি ব্যবহার করবেন এর দক্ষতা তত উন্নত হবে। আপনি টাস্ক অটোমেট করতে, লিড সামলাতে এবং ব্রাউজার অটোমেশন রান করতে এটিকে Telegram-এর মতো অ্যাপের সাথে কানেক্ট করতে পারেন। এটিকে ডিজিটাল টিমের এমন একজন সদস্য হিসাবে ভাবতে পারেন যে কখনও ঘুমায় না এবং সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে।