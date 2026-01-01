Hermes Agent

Hermes এজেন্টের সাহায্যে প্রতিদিনের কাজগুলো অটোমেট করুন

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

ডিফল্টভাবেই সুরক্ষিত

আপনার এজেন্ট সিকিউরিটি আপডেট ও সেফগার্ডসহ একটি সুরক্ষিত এনভায়রনমেন্টে চলে।

হ্যান্ডস-ফ্রি মেইনটেন্যান্স

আমরা আপডেট, ব্যাকআপ এবং কম্প্যাটিবিলিটি চেকগুলো সামলাই, তাই আপনার এজেন্ট সবসময় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।

Telegram-এর জন্য প্রস্তুত

Telegram আগে থেকেই কানেক্টেড থাকায়, সাথে সাথেই আপনার এজেন্টের সাথে চ্যাট করা শুরু করুন।

সহজে ব্যবহারযোগ্য ভিজ্যুয়াল UI

কোনো কোডিং ছাড়াই একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে Hermes এজেন্ট ম্যানেজ করুন।

আপনার Hermes এজেন্ট প্ল্যান বেছে নিন

ইতিমধ্যেই ১০,০০০-এরও বেশি Hermes এজেন্ট লঞ্চ করা হয়েছে
75% ছাড়
এআই অটোমেশন অ্যাপস
2,599
649/মাস
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2 বছরের জন্য ৳1,299/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।

আপনার জন্য পরিচালিত

কোনো সেটআপ, মেইনটেইনেন্স বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের ঝামেলা ছাড়াই আপনার পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনটি লঞ্চ করুন।

আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত

ব্যবহারের জন্য একদম প্রস্তুত
কোনো মেইনটেইনেন্সের প্রয়োজন নেই
ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত
CLI অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত
বিল্ট-ইন Telegram পেয়ারিং
AI ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত
আপনার ChatGPT ব্যবহার করুন
ওয়েব সার্চ অন্তর্ভুক্ত
প্রি-কনফিগারড এজেন্টিক ইমেইল
আপনার সিকিউরিটি আমরাই ম্যানেজ করি
75% ছাড়
এআই অটোমেশন অ্যাপস
2,599
649/মাস
শুরু করুন
2 বছরের জন্য ৳1,299/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।

আপনার জন্য পরিচালিত

কোনো সেটআপ, মেইনটেইনেন্স বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের ঝামেলা ছাড়াই আপনার পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনটি লঞ্চ করুন।

আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত

ব্যবহারের জন্য একদম প্রস্তুত
কোনো মেইনটেইনেন্সের প্রয়োজন নেই
ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত
CLI অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত
বিল্ট-ইন Telegram পেয়ারিং
AI ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত
আপনার ChatGPT ব্যবহার করুন
ওয়েব সার্চ অন্তর্ভুক্ত
প্রি-কনফিগারড এজেন্টিক ইমেইল
আপনার সিকিউরিটি আমরাই ম্যানেজ করি

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Hermes এজেন্ট আপনার জন্য যা করতে পারে

পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

টাস্ক, রিমাইন্ডার এবং চ্যাটগুলো গুছিয়ে রাখুন। আপনার এজেন্ট সবকিছু শেখে এবং মনে রাখে।

কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

এমন একটি এজেন্টের সাহায্যে দ্রুত কোড লিখুন এবং ডিবাগ করুন যা আপনার কোডবেস শিখতে পারে।

রিসার্চার

রিসার্চার

টপিকগুলো সামারাইজ করুন এবং সেশনগুলো জুড়ে রাখা কন্টেক্সটের সাথে বিকল্পগুলো তুলনা করুন।

সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট

সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট

আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে লিড সংগ্রহ করুন এবং প্রসপেক্টগুলো বাছাই করুন।

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কেন Hostinger-এ ম্যানেজড Hermes দিয়ে শুরু করবেন?

কেন Hostinger-এ ম্যানেজড Hermes দিয়ে শুরু করবেন?

1-ক্লিক সেটআপ

কোনো কোড ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অটোনোমাস এজেন্ট লঞ্চ করুন। আমাদের প্রি-প্যাকেজড সেটআপ মাত্র এক ক্লিকেই আপনাকে সাইনআপ থেকে অটোমেশনে নিয়ে যায়।
API-এর ঝামেলা এড়িয়ে যান। ইনস্টলেশনের পর কোনো থার্ড-পার্টি সাইন-আপ, জটিল কী (keys), বা ম্যানুয়াল লিঙ্কিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে AI ক্রেডিট ম্যানেজ এবং রিফিল করুন।
লকড-কন্টেইনার আইসোলেশন এবং একটি কাস্টম সিকিউরিটি গেটওয়ের মাধ্যমে আপনার ডেটা সুরক্ষিত করুন, যা প্রথম দিন থেকেই এক্সটার্নাল ঝুঁকি কমাতে এবং অননুমোদিত পরিবর্তন রোধ করতে সাহায্য করে।
প্রথম দিন থেকেই Telegram ইন্টিগ্রেট করা থাকায় এবং কোনো ওয়েবহুক বা API সেটআপের প্রয়োজন না থাকায়, সাথে সাথেই আপনার এজেন্টের সাথে মেসেজ করা শুরু করুন।
কোনো কোডিং ছাড়াই একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে Hermes এজেন্ট ম্যানেজ করুন এবং এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করুন।
আপনার যখন প্রয়োজন তখন ডেভেলপার কন্ট্রোল বজায় রাখুন। কাস্টম স্ক্রিপ্ট রান করতে অথবা আপনার ম্যানেজড প্ল্যাটফর্মের আরও গভীরে যেতে CLI ব্যবহার করুন।
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Hermes এজেন্ট কীভাবে রান করবেন তা বেছে নিন

সহজ সেটআপ এবং জিরো মেইনটেন্যান্সের জন্য ম্যানেজড পদ্ধতি বেছে নিন, অথবা ফুল কন্ট্রোল ও কাস্টমাইজেশনের জন্য VPS বেছে নিন।
ম্যানেজড Hermes এজেন্ট
VPS-এ Hermes এজেন্ট

সেটআপ

ওয়ান-ক্লিক সেটআপ
প্রি-ইনস্টলড টেমপ্লেট, লঞ্চ করার জন্য প্রস্তুত

AI ক্রেডিট

বিল্ট-ইন এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত
বিল্ট-ইন এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত

মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম

বিল্ট-ইন Telegram পেয়ারিং
টার্মিনাল ব্যবহার করে কানেক্ট করুন

কন্ট্রোল

ওয়েব ইন্টারফেস, সম্পূর্ণ টার্মিনাল অ্যাক্সেস
ফুল রুট অ্যাক্সেস, সম্পূর্ণ সার্ভার কন্ট্রোল

সিকিউরিটি

SSL, আপডেট এবং ফায়ারওয়াল — আমরাই ম্যানেজ করে থাকি
ফায়ারওয়াল এবং DDoS প্রোটেকশন (সেলফ-ম্যানেজড)
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Hermes এজেন্টের মূল ফিচারসমূহ

Hermes এজেন্টের মূল ফিচারসমূহ

সেলফ-ইম্প্রুভিং লার্নিং লুপ

প্রতিটি ইন্টারঅ্যাকশন থেকে স্কিল তৈরি করে এবং সেগুলোকে আরও উন্নত করে, যার ফলে একটি সক্ষমতার ভিত্তি তৈরি হয় যা সময়ের সাথে সাথে আরও উন্নত হতে থাকে।
রিস্টার্ট এবং আপগ্রেড করার পরও স্কিল, সেশন হিস্ট্রি এবং মেমোরি সংরক্ষণ করে, ফলে ডিপ্লয়মেন্ট জুড়ে এই নলেজ বা জ্ঞান বজায় থাকে।
আলাদা বট ম্যানেজ করা ছাড়াই একই সাথে Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal এবং ইমেইলের সাথে কানেক্ট করুন।
ফ্লেক্সিবল মডেল অ্যাক্সেসের জন্য OpenRouter ব্যবহার করুন, অথবা সরাসরি Anthropic, OpenAI এবং কাস্টম এন্ডপয়েন্টগুলোতে কানেক্ট করুন।
বিল্ট-ইন ক্রন শিডিউলারের মাধ্যমে রিকারিং টাস্কগুলো অটোমেট করুন এবং সাবএজেন্ট সাপোর্ট দিয়ে প্যারালাল ওয়ার্কস্ট্রিম রান করুন।

আজই Hermes এজেন্ট লঞ্চ করুন

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি ঝুঁকিমুক্তভাবে ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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Hostinger-এ Hermes এজেন্ট বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

আমাদের ম্যানেজড Hermes এজেন্ট সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর খুঁজে নিন।

একেবারেই না। ম্যানেজড Hermes এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাদের সার্ভার নিয়ে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই তারাও এটি ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়ান-ক্লিক ডিপ্লয়মেন্ট সার্ভার এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে AI কনফিগারেশন পর্যন্ত সবকিছু সামলায়। শুধু ডিপ্লয় বোতামে ক্লিক করুন, আর আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ হয়ে যাবে। এর জন্য কোনো কোডিং, কোনো কমান্ড লাইন এবং কোনো টেকনিক্যাল ঝামেলার প্রয়োজন নেই।

যেকোনো ঝামেলা ছাড়াই কাজ শুরু করার জন্য আপনার ক্রেডিটগুলো প্রি-ইন্টিগ্রেটেড থাকে, এর জন্য কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাকাউন্ট বা জটিল API কীর (key) প্রয়োজন নেই। সরাসরি আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে টপ আপ করুন এবং সাথে সাথেই অটোমেট করা শুরু করুন। তবে, পছন্দটি সম্পূর্ণ আপনার: সর্বোচ্চ সরলতার জন্য আপনি এই বিল্ট-ইন ক্রেডিটগুলো ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে API-এর মাধ্যমে OpenAI বা Anthropic-এর মতো প্রোভাইডারদের থেকে আপনার নিজস্ব এক্সটার্নাল অ্যাকাউন্টগুলো ম্যানুয়ালি কানেক্ট করতে পারেন।

অবশ্যই। প্রতিটি Hermes এজেন্ট একটি আইসোলেটেড এনভায়রনমেন্টে চলে, যা আপনার ডেটা এবং কথোপকথনগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাইভেট রাখে। অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে আমরা প্রতিটি কন্টেইনার সুরক্ষিত করি এবং ডিফল্টরূপে একটি কাস্টম সিকিউরিটি গেটওয়ে প্রদান করি। ফলে, আপনি কোনো কিছু কনফিগার না করেই প্রফেশনাল-গ্রেডের প্রোটেকশন পাবেন।

একটি VPS আপনাকে রুট অ্যাক্সেস দেয় কিন্তু সেটআপ, সিকিউরিটি এবং আপডেটের দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তায়। ম্যানেজড Hermes সেই জটিলতা দূর করে দেয়। আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আপডেট এবং ব্যাকআপগুলো হ্যান্ডেল করি যাতে আপনি সার্ভার ম্যানেজ করার বদলে আপনার AI ব্যবহার করার দিকে ফোকাস করতে পারেন। আপনার যদি টোটাল এনভায়রনমেন্ট কাস্টমাইজেশনের প্রয়োজন হয়, তবে একটি VPS বেশি উপযুক্ত; আর বাকি সবার জন্য ম্যানেজড পদ্ধতিটিই সেরা।

Hermes হলো একটি সেলফ-ইম্প্রুভিং AI এজেন্ট যা আপনার ল্যাপটপ বন্ধ থাকলেও ২৪/৭ কাজ করে। স্ট্যাটিক টুলের বিপরীতে, এতে একটি সেলফ-লার্নিং লুপ এবং পারসিস্টেন্ট মেমোরি রয়েছে, যার অর্থ হলো এটি অভিজ্ঞতা থেকে শেখে এবং আপনি যত বেশি এটি ব্যবহার করবেন এর দক্ষতা তত উন্নত হবে। আপনি টাস্ক অটোমেট করতে, লিড সামলাতে এবং ব্রাউজার অটোমেশন রান করতে এটিকে Telegram-এর মতো অ্যাপের সাথে কানেক্ট করতে পারেন। এটিকে ডিজিটাল টিমের এমন একজন সদস্য হিসাবে ভাবতে পারেন যে কখনও ঘুমায় না এবং সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

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