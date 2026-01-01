OpenClaw

আপনার নিজস্ব AI এজেন্ট। প্রাইভেট, সবসময় অ্যাক্টিভ এবং ৬০ সেকেন্ডের মধ্যেই লাইভ

একবার ডিপ্লয় করুন, আর এটি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো সামলাবে, এমনকি আপনার ঘুমের সময়ও।
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৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

ইনস্ট্যান্ট সেটআপ

OpenClaw ইনস্টল করা অবিশ্বাস্যরকম সহজ, যা সবার কাছেই AI এজেন্টদের পৌঁছে দিচ্ছে। কোনো কঠিন জার্গন বা জটিলতা নেই, এটি আপনার প্রথম অটোমেশনের জন্য একদম দ্রুত একটি পথ।

জিরো মেইনটেন্যান্স

ম্যানেজড OpenClaw সব ধরনের নিরাপত্তা, আপডেট ও ব্যাকআপ পরিচালনা করে। কোনো ম্যানুয়াল কাজ ছাড়াই আপনার AI এজেন্টগুলো ২৪/৭ চালু থাকে।

বিল্ট-ইন টুল

সহজে শুরু করার জন্য আপনার যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই OpenClaw-এ আছে — AI মডেল, ওয়েব ব্রাউজিং ও একটি এজেন্টিক মেইলবক্স, যার সবকিছুই এখানে বিল্ট-ইন।

আপনার প্ল্যান বেছে নিন

100,000+ এজেন্ট ইতোমধ্যে ডিপ্লয় করা হয়েছে
75% ছাড়
এআই অটোমেশন অ্যাপস
2,599
649/মাস
শুরু করুন
2 বছরের জন্য ৳1,299/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।

আপনার জন্য পরিচালিত

কোনো সেটআপ, মেইনটেইনেন্স বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের ঝামেলা ছাড়াই আপনার পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনটি লঞ্চ করুন।

আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত

ব্যবহারের জন্য একদম প্রস্তুত
কোনো মেইনটেইনেন্সের প্রয়োজন নেই
ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত
CLI অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত
বিল্ট-ইন Telegram পেয়ারিং
AI ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত
আপনার ChatGPT ব্যবহার করুন
ওয়েব সার্চ অন্তর্ভুক্ত
প্রি-কনফিগারড এজেন্টিক ইমেইল
আপনার সিকিউরিটি আমরাই ম্যানেজ করি
75% ছাড়
এআই অটোমেশন অ্যাপস
2,599
649/মাস
শুরু করুন
2 বছরের জন্য ৳1,299/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।

আপনার জন্য পরিচালিত

কোনো সেটআপ, মেইনটেইনেন্স বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্টের ঝামেলা ছাড়াই আপনার পছন্দের অ্যাপ্লিকেশনটি লঞ্চ করুন।

আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত

ব্যবহারের জন্য একদম প্রস্তুত
কোনো মেইনটেইনেন্সের প্রয়োজন নেই
ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত
CLI অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত
বিল্ট-ইন Telegram পেয়ারিং
AI ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত
আপনার ChatGPT ব্যবহার করুন
ওয়েব সার্চ অন্তর্ভুক্ত
প্রি-কনফিগারড এজেন্টিক ইমেইল
আপনার সিকিউরিটি আমরাই ম্যানেজ করি

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

৩টি সহজ ধাপে OpenClaw ডিপ্লয় করুন

ম্যানুয়ালি OpenClaw সেট আপ করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। Hostinger-এর মাধ্যমে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে লঞ্চ করতে পারবেন, নতুন কিছু শেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

১-ক্লিকে OpenClaw ইনস্টল করুন

আপনার প্ল্যান শুরু করুন, এবং আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটআপ সম্পন্ন করব। কোনো টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।

আপনি কোথায় চ্যাট করতে চান তা বেছে নিন

Telegram বা WhatsApp-এর মাধ্যমে কানেক্ট করুন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার AI অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে কথোপকথন শুরু করুন।

OpenClaw ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত

অতিরিক্ত কোনো সেটআপের প্রয়োজন নেই, আপনার OpenClaw AI অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইভ হয়ে গেছে এবং কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত।
শুরু করুন

একটি এজেন্ট। অন্তহীন ওয়ার্কফ্লো।

ব্যাক্তিগত প্রোডাক্টিভিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট

একজন ফাউন্ডার iMessage এবং Google Calendar কানেক্ট করেছেন। এটি এখন তার মেসেজগুলো সর্ট করে, মিটিং রিশিডিউল করে এবং প্রতিদিন সকালে তাকে ব্রিফ করে।

সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট

একজন কনসালট্যান্ট তার এজেন্টকে Telegram-এর সাথে কানেক্ট করেছেন। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিড কোয়ালিফাই করে, কন্ট্যাক্ট লগ করে এবং ফলো-আপ ড্রাফট তৈরি করে।

কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

একটি ডেভ টিম ৫ মিনিটে একটি কোড রিভিউ এজেন্ট সেটআপ করেছে। এটি বাগ খুঁজে বের করে, রিফ্যাক্টরের পরামর্শ দেয় এবং তাদের PR টার্নঅ্যারাউন্ড সময়কে ঘণ্টা থেকে কমিয়ে মিনিটে নিয়ে এসেছে।

রিসার্চার

একজন PM প্রতিটি ভেন্ডর ডিসিশনের আগে তার এজেন্টকে টুলগুলোর তুলনা করতে বলেন। এটি ট্রেড-অফগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করে এবং প্রাইসিং ফ্ল্যাগ করে, যা অর্ধেক দিনের ডিপ ডাইভ বা খোঁজাখুঁজির পরিশ্রম বাঁচিয়ে দেয়।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যানার

একজন ক্রিয়েটর OpenClaw-কে তার ড্রাফটস ফোল্ডারের অ্যাক্সেস দিয়েছেন। এটি রাফ নোটগুলোকে রেডি পোস্টে পরিণত করে এবং শিডিউল অনুযায়ী সেগুলোকে কিউতে রাখে। এখন আর সকালে ব্ল্যাংক পেজ নিয়ে ভাবতে হয় না।

সাপোর্ট স্পেশালিস্ট

একটি ই-কমার্স টিম OpenClaw-এর মাধ্যমে Discord সাপোর্ট রাউট করেছে। কোনো মানুষ দেখার আগেই এটি এখন ৬০% টিকিট হ্যান্ডেল করে।

হোস্টিংগারের সাথে ওপেনক্ল বনাম অন্যান্য প্রদানকারী

Hostinger-এর OpenClaw এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে পার্থক্য কী? আমরা সিম্পলিসিটির ওপর ফোকাস করি, যাতে আপনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনার AI এজেন্ট উপভোগ করতে পারেন।
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অন্যান্য প্রোভাইডার
কয়েক সেকেন্ডে প্রস্তুত
ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন এবং পরিবেশ সেটআপ
কোনো কনফিগারেশনের প্রয়োজন নেই
এপিআই কী প্রয়োজন
এআই ক্রেডিট আগে থেকেই ইনস্টল করা আছে
বাহ্যিক এপিআই অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন
ভিজ্যুয়াল এজেন্ট ব্যবস্থাপনা
নেই
পরিচালিত অবকাঠামো
স্ব-পরিচালিত
২৪/৭ বিশেষজ্ঞ সহায়তা
না
এক-ক্লিক চ্যানেল ইন্টিগ্রেশন
হ্যাঁ
শুরু করুন

Hostinger-এ OpenClaw কেন ডিপ্লয় করবেন?

1-ক্লিক সেটআপ

OpenClaw তাৎক্ষণিকভাবে লঞ্চ করুন। কোনো ম্যানুয়াল সেটআপ নেই, কোনো জটিল কনফিগারেশন নেই।

প্রি-ইনস্টল করা AI ক্রেডিট

রেসপন্স তৈরি করতে এবং কাজগুলো সম্পন্ন করতে AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেডিট ব্যবহার করে। আমরা ইতোমধ্যে আপনার জন্য সেগুলো যুক্ত করে দিয়েছি, তাই আপনি এখনই OpenClaw ব্যবহার করা শুরু করতে পারেন।

ডিফল্টভাবেই গোপন এবং নিরাপদ

OpenClaw একটি প্রাইভেট ভল্টে চলে, তাই আপনার ডেটা এবং চ্যাট লগগুলো গোপন থাকে।

আপনার জন্য সেট আপ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে

শুরু থেকেই আপনি OpenClaw-এর একটি স্ট্যাবল, যাচাইকৃত ভার্সন পাবেন। আমরা টেস্টিং এবং কম্প্যাটিবিলিটি নিশ্চিত করি।

২৪/৭ চলে

আপনার OpenClaw অ্যাসিস্ট্যান্ট সারাক্ষণ অনলাইনে থাকে, এবং আপনি অফলাইনে থাকলেও বিভিন্ন টাস্ক ও কনভারসেশন হ্যান্ডেল করে।

আপনার AI-এর জন্য নিজস্ব ইনবক্স

আপনার ব্যক্তিগত ইমেইল ব্যবহার করার বদলে, উন্নত নিরাপত্তার জন্য আপনি একটি আলাদা OpenClaw মেইলবক্স বেছে নিতে পারেন।

OpenClaw সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে চান?

সঠিকভাবে ওপেনক্ল সেট আপ করুন (যা কেউ আপনাকে বলে না)

ওপেনক্ল + ওয়ার্ডপ্রেস গাইড: আমি এটি ব্যবহার করে দেখেছি এবং এর সম্ভাবনা অসীম!

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সব দেখুন

আজই আপনার OpenClaw সেট আপ করুন

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।
শুরু করুন
আজই আপনার OpenClaw সেট আপ করুন

OpenClaw Hostinger বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা

আমাদের 1-ক্লিক OpenClaw বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর জেনে নিন।

একেবারেই না। 1-ক্লিক OpenClaw এমন মানুষদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা জীবনে কখনো সার্ভার ব্যবহার করেননি। আমাদের 1-ক্লিক ডিপ্লয়মেন্ট সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে — সার্ভার এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে AI কনফিগারেশন পর্যন্ত। শুধু আপনার প্ল্যান বেছে নিন, ডিপ্লয়-এ ক্লিক করুন, এবং আপনার ব্যক্তিগত AI অ্যাসিস্ট্যান্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ হয়ে যাবে। কোনো কোডিং নেই, কোনো কমান্ড লাইন নেই, নেই কোনো জটিল ড্যাশবোর্ড।

আপনার AI ক্রেডিটগুলো প্রি-ইন্টিগ্রেটেড এবং ব্যবহার করার জন্য একদম প্রস্তুত থাকে। স্ট্যান্ডার্ড OpenClaw সেটআপের মতো, আপনাকে OpenAI বা Anthropic-এর মতো AI প্রোভাইডারগুলোর সাথে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে, API কী (key) তৈরি করতে বা কোনো টেকনিক্যাল কনফিগারেশনের ঝামেলা পোহাতে হবে না। শুধু আপনার Hostinger ড্যাশবোর্ড থেকে ক্রেডিট কিনুন, এবং আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট তাৎক্ষণিকভাবে চালু হয়ে যাবে। যখন আপনার আরও প্রয়োজন হবে, সরাসরি একই ড্যাশবোর্ড থেকে টপ আপ করুন — এটি ঠিক এতটাই সহজ।

অবশ্যই। প্রতিটি OpenClaw ইনস্ট্যান্স তার নিজস্ব আইসোলেটেড পরিবেশে চলে, যার মানে হলো আপনার ডেটা এবং কথোপকথনগুলো অন্য ব্যবহারকারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা বাহ্যিক পরিবর্তন রোধ করতে আমরা প্রতিটি কন্টেইনার লকডাউন করে রাখি এবং ডিফল্টভাবেই প্রতিটি ইনস্ট্যান্সের সাথে তৈরি করা থাকে একটি কাস্টম ও অত্যন্ত জটিল নিরাপত্তা গেটওয়ে। নিজে থেকে কোনো কিছু কনফিগার করা ছাড়াই আপনি প্রফেশনাল-গ্রেডের নিরাপত্তা পাবেন।

একটি VPS-এর মাধ্যমে আপনি সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস এবং সার্ভারের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান — তবে এর মানে হলো সেটআপ, আপডেট এবং নিরাপত্তার দায়িত্বও আপনার। 1-ক্লিক OpenClaw এই সব জটিলতা দূর করে। আমরা অবকাঠামো পরিচালনা করি, আপনার ইনস্ট্যান্সটিকে সর্বশেষ স্ট্যাবল ভার্সনে রাখি এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা স্তর যুক্ত করি — যাতে আপনি সার্ভার পরিচালনা করার বদলে পুরোপুরি আপনার AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহারে মনোযোগ দিতে পারেন। আপনি যদি একজন ডেভেলপার হন এবং সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন চান, তবে আমাদের VPS OpenClaw প্ল্যানগুলো আপনার জন্য বেশি মানানসই হবে।

OpenClaw হলো আপনার ব্যক্তিগত AI অ্যাসিস্ট্যান্ট যা ২৪/৭ কাজ করে, এমনকি আপনার ল্যাপটপ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও। আপনি একে আপনার পছন্দের মেসেজিং অ্যাপগুলোর সাথে কানেক্ট করতে পারেন — যার মধ্যে রয়েছে WhatsApp, Telegram, Slack এবং Discord — এবং প্রতিদিনের কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করতে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কথোপকথন পরিচালনা করতে, লিড পরিচালনা করতে, ব্রাউজার অটোমেশন চালাতে এবং আরও অনেক কাজে এটি ব্যবহার করতে পারেন। একে ডিজিটাল দলের এমন একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন যে কখনো ঘুমায় না এবং সবসময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

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