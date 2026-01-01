ইনস্ট্যান্ট সেটআপ
জিরো মেইনটেন্যান্স
বিল্ট-ইন টুল
আপনার প্ল্যান বেছে নিন
আপনার জন্য পরিচালিত
আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত
আপনার জন্য পরিচালিত
আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত
৩টি সহজ ধাপে OpenClaw ডিপ্লয় করুন
১-ক্লিকে OpenClaw ইনস্টল করুন
আপনি কোথায় চ্যাট করতে চান তা বেছে নিন
OpenClaw ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত
একটি এজেন্ট। অন্তহীন ওয়ার্কফ্লো।
ব্যাক্তিগত প্রোডাক্টিভিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট
সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট
কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট
রিসার্চার
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যানার
সাপোর্ট স্পেশালিস্ট
হোস্টিংগারের সাথে ওপেনক্ল বনাম অন্যান্য প্রদানকারী
Hostinger-এ OpenClaw কেন ডিপ্লয় করবেন?
1-ক্লিক সেটআপ
প্রি-ইনস্টল করা AI ক্রেডিট
ডিফল্টভাবেই গোপন এবং নিরাপদ
আপনার জন্য সেট আপ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে
২৪/৭ চলে
আপনার AI-এর জন্য নিজস্ব ইনবক্স
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OpenClaw Hostinger বিষয়ক সাধারণ জিজ্ঞাসা
OpenClaw সেট আপ করার জন্য আমার কি কোনো টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকার প্রয়োজন আছে?
একেবারেই না। 1-ক্লিক OpenClaw এমন মানুষদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা জীবনে কখনো সার্ভার ব্যবহার করেননি। আমাদের 1-ক্লিক ডিপ্লয়মেন্ট সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে — সার্ভার এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে AI কনফিগারেশন পর্যন্ত। শুধু আপনার প্ল্যান বেছে নিন, ডিপ্লয়-এ ক্লিক করুন, এবং আপনার ব্যক্তিগত AI অ্যাসিস্ট্যান্ট কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইভ হয়ে যাবে। কোনো কোডিং নেই, কোনো কমান্ড লাইন নেই, নেই কোনো জটিল ড্যাশবোর্ড।
AI ক্রেডিট কীভাবে কাজ করে এবং আমার কি বাইরের কোনো অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার প্রয়োজন আছে?
আপনার AI ক্রেডিটগুলো প্রি-ইন্টিগ্রেটেড এবং ব্যবহার করার জন্য একদম প্রস্তুত থাকে। স্ট্যান্ডার্ড OpenClaw সেটআপের মতো, আপনাকে OpenAI বা Anthropic-এর মতো AI প্রোভাইডারগুলোর সাথে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে, API কী (key) তৈরি করতে বা কোনো টেকনিক্যাল কনফিগারেশনের ঝামেলা পোহাতে হবে না। শুধু আপনার Hostinger ড্যাশবোর্ড থেকে ক্রেডিট কিনুন, এবং আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট তাৎক্ষণিকভাবে চালু হয়ে যাবে। যখন আপনার আরও প্রয়োজন হবে, সরাসরি একই ড্যাশবোর্ড থেকে টপ আপ করুন — এটি ঠিক এতটাই সহজ।
আমার ডেটা কি গোপন এবং নিরাপদ?
অবশ্যই। প্রতিটি OpenClaw ইনস্ট্যান্স তার নিজস্ব আইসোলেটেড পরিবেশে চলে, যার মানে হলো আপনার ডেটা এবং কথোপকথনগুলো অন্য ব্যবহারকারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা বাহ্যিক পরিবর্তন রোধ করতে আমরা প্রতিটি কন্টেইনার লকডাউন করে রাখি এবং ডিফল্টভাবেই প্রতিটি ইনস্ট্যান্সের সাথে তৈরি করা থাকে একটি কাস্টম ও অত্যন্ত জটিল নিরাপত্তা গেটওয়ে। নিজে থেকে কোনো কিছু কনফিগার করা ছাড়াই আপনি প্রফেশনাল-গ্রেডের নিরাপত্তা পাবেন।
1-ক্লিক OpenClaw এবং একটি VPS-এ OpenClaw চালানোর মধ্যে পার্থক্য কী?
একটি VPS-এর মাধ্যমে আপনি সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস এবং সার্ভারের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান — তবে এর মানে হলো সেটআপ, আপডেট এবং নিরাপত্তার দায়িত্বও আপনার। 1-ক্লিক OpenClaw এই সব জটিলতা দূর করে। আমরা অবকাঠামো পরিচালনা করি, আপনার ইনস্ট্যান্সটিকে সর্বশেষ স্ট্যাবল ভার্সনে রাখি এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা স্তর যুক্ত করি — যাতে আপনি সার্ভার পরিচালনা করার বদলে পুরোপুরি আপনার AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহারে মনোযোগ দিতে পারেন। আপনি যদি একজন ডেভেলপার হন এবং সম্পূর্ণ কাস্টমাইজেশন চান, তবে আমাদের VPS OpenClaw প্ল্যানগুলো আপনার জন্য বেশি মানানসই হবে।
আমি আসলে OpenClaw দিয়ে কী করতে পারি?
OpenClaw হলো আপনার ব্যক্তিগত AI অ্যাসিস্ট্যান্ট যা ২৪/৭ কাজ করে, এমনকি আপনার ল্যাপটপ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও। আপনি একে আপনার পছন্দের মেসেজিং অ্যাপগুলোর সাথে কানেক্ট করতে পারেন — যার মধ্যে রয়েছে WhatsApp, Telegram, Slack এবং Discord — এবং প্রতিদিনের কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করতে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কথোপকথন পরিচালনা করতে, লিড পরিচালনা করতে, ব্রাউজার অটোমেশন চালাতে এবং আরও অনেক কাজে এটি ব্যবহার করতে পারেন। একে ডিজিটাল দলের এমন একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন যে কখনো ঘুমায় না এবং সবসময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে।