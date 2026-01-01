এক ক্লিকে OpenClaw ডিপ্লয় করুন।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ চালিত ব্যক্তিগত এআই সহকারী, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, স্ল্যাক, ডিসকর্ড এবং আরও অনেক কিছুর জুড়ে সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ সহ।
OpenClaw-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenClaw দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenClaw হলো একটি সেলফ-হোস্টেড ব্যক্তিগত এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে চলমান একটি একক গেটওয়ের মাধ্যমে আপনার ব্যবহৃত মেসেজিং চ্যানেলগুলির সাথে সংযুক্ত হয় — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, এবং Microsoft Teams। ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাসিস্ট্যান্টদের থেকে ভিন্ন, OpenClaw আপনার সকল কথোপকথন, প্রসঙ্গ এবং ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে সর্বদা উপলব্ধ থাকে।
গেটওয়ে আর্কিটেকচার Anthropic Claude এবং OpenAI সহ একাধিক এআই মডেল প্রোভাইডারকে সমর্থন করে, যাতে আপনি প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত মডেলটি বেছে নিতে পারেন। ভয়েস ক্ষমতা, ব্রাউজার অটোমেশন এবং একটি এক্সটেনসিবল স্কিলস প্ল্যাটফর্মের মানে হলো OpenClaw দ্রুত মেসেজ রিপ্লাই থেকে শুরু করে জটিল স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করতে পারে।
OpenClaw-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-চ্যানেল মেসেজিং
একটি একক গেটওয়ে থেকে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, স্ল্যাক, ডিসকর্ড এবং আরও ১০টির বেশি প্ল্যাটফর্মে একজন সহকারীকে পাওয়া যাবে।
একাধিক এআই প্রদানকারী
হাতে থাকা কাজের উপর নির্ভর করে অ্যানথ্রোপিক ক্লড, ওপেনএআই জিটিপি, গুগল জেমিনি এবং অন্যান্য মডেলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
ভয়েস ও ব্রাউজার নিয়ন্ত্রণ
সর্বদা চালু টক মোড এবং ডেডিকেটেড ক্রোম অটোমেশন ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশন এবং ওয়েব-ভিত্তিক টাস্ক এক্সিকিউশন সক্ষম করে।
ইন্টারেক্টিভ ক্যানভাস
এজেন্ট-চালিত ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কস্পেস সহায়ককে সাধারণ টেক্সট রিপ্লাইয়ের বাইরে সমৃদ্ধ ইন্টারেক্টিভ ইন্টারফেস রেন্ডার করতে দেয়।
প্রসারনযোগ্য দক্ষতা প্ল্যাটফর্ম
আপনার সহকারীর ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বান্ডেল করা, পরিচালিত, বা কাস্টম ওয়ার্কস্পেস-স্তরের দক্ষতা যোগ করুন, শুরু থেকে পুনর্গঠন না করেই।
কেন Hostinger-এ OpenClaw রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।