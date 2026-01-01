হোস্টিংগারের সাথে এই অংশীদারিত্বের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। আজ এটি শুধু আমার কোম্পানির প্রধান চালিকাশক্তিই নয়, বরং আমার শিক্ষার্থীদের জন্য সরলতা ও ফলাফলের উৎসও হয়ে উঠেছে।
আমার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী জীবনে কখনো ওয়েবসাইট তৈরি করেনি, কিন্তু হোস্টিংগারের এআই ওয়েবসাইট বিল্ডারের কল্যাণে তারা সফলভাবে তাদের প্রথম পেজগুলো চালু করে এবং খুবই উচ্ছ্বসিত ছিল।
শিক্ষাগত অংশীদারিত্ব প্রোগ্রাম সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
হোস্টিঙ্গার শিক্ষা অংশীদারিত্ব কর্মসূচি বলতে কী বোঝায়?
হোস্টিঙ্গার এডুকেশনাল পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম হলো একটি পারফরম্যান্স-ভিত্তিক সহযোগিতা, যা বিশেষভাবে শিক্ষক, কোর্স নির্মাতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি সহজ ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি: আপনার শিক্ষার্থীদের অনলাইনে বাস্তব প্রজেক্ট তৈরির জন্য নির্ভরযোগ্য টুলের প্রয়োজন, এবং ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা একটি প্ল্যাটফর্মের সাথে তাদের সংযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি পুরস্কৃত হন। এই প্রোগ্রামটি আপনার ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর সাথে সাথে বিকশিত হওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।
কারা অংশীদার হতে পারেন?
আপনি যদি শিক্ষামূলক কন্টেন্ট তৈরি করেন এবং আপনার দর্শকদের মধ্যে এমন শিক্ষার্থীরা থাকে যারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যেকোনো একটিতে আগ্রহী, তাহলে এই প্রোগ্রামটি আপনার জন্য দারুণ উপযুক্ত: ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা প্রোগ্রামিং, এআই টুলস ও অটোমেশন, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভাইব কোডিং, ফ্রিল্যান্সিং ও উদ্যোক্তা হওয়া, অথবা অনলাইনে অর্থ উপার্জন করা।
আপনার বিশাল সংখ্যক ফলোয়ার থাকার প্রয়োজন নেই। রিচের চেয়ে এনগেজমেন্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ - ১,০০০ শিক্ষার্থীর একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত কমিউনিটি ১০ লক্ষ নিষ্ক্রিয় দর্শকের চেয়েও ভালো ফল দিতে পারে। আপনার সুপারিশের যদি গুরুত্ব থাকে, তবে আমরা আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী।
প্রোগ্রামটিতে কী ধরনের অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
এডুকেশনাল পার্টনারশিপ প্রোগ্রামে প্রধানত দুই ধরনের পার্টনারশিপ রয়েছে। ইনফ্লুয়েন্সার ও শিক্ষাবিদ-পরিচালিত কোর্স (B2C) — যা এমন স্বতন্ত্র ক্রিয়েটর, প্রশিক্ষক এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য, যারা অনলাইন কোর্স, কমিউনিটি বা কন্টেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষা দেন। এবং প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত প্রোগ্রাম (B2B) — যা এমন বিশ্ববিদ্যালয়, এডটেক কোম্পানি, কোডিং স্কুল এবং ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য, যারা তাদের আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম বা শিক্ষার্থীদের রিসোর্সের সাথে হোস্টিংগারকে একীভূত করতে চায়।
আপনি ১,০০০ ফলোয়ারসহ একজন একক ক্রিয়েটর হোন বা হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পরিষেবা প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান, এই প্রোগ্রামে আপনার জন্য একটি জায়গা রয়েছে।
এই প্রোগ্রামটি থেকে আমার ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে উপকৃত হতে পারে?
আপনার শিক্ষার্থীরা অত্যাধুনিক, এআই-চালিত টুলস ব্যবহারের সুযোগ পায়, যা তাদের ওয়েবসাইট তৈরি করতে, ব্যবসা শুরু করতে এবং প্রকল্পগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করে — এমনকি কোনো পূর্ব প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াই। হোস্টিংগারের প্ল্যাটফর্মটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে নতুনরা কয়েক মাসের পরিবর্তে মিনিটের মধ্যেই একটি ধারণা থেকে লাইভ সাইট তৈরি করতে পারে।
পেশাদাররা বাস্তবে যে টুলস ব্যবহার করেন, তা দিয়ে শেখার ফলে আপনার শিক্ষার্থীরা একটি সত্যিকারের ও ব্যবহারিক সুবিধা লাভ করে। তারা শুধু অনুশীলনই সম্পন্ন করে না — তারা এমন জিনিস তৈরি করে যা বাস্তব জগতে কাজ করে। এটি যেকোনো ডিজিটাল মার্কেটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, উদ্যোক্তা বা এআই-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের জন্য একটি অর্থবহ উন্নতি।
আমার ছাত্রছাত্রীরা হোস্টিঙ্গারের কোন পণ্যগুলো ব্যবহার করবে?
হোস্টিঙ্গার শিক্ষার্থীদের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত টুলসের একটি সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম অফার করে — তাদের প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি করা থেকে শুরু করে জটিল অটোমেশন ওয়ার্কফ্লো স্থাপন করা পর্যন্ত। আপনার পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে, আপনার শিক্ষার্থীরা যেকোনো ধরনের ওয়েবসাইট বা ব্লগ চালু করার জন্য ওয়েব হোস্টিং এবং ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং ব্যবহার করতে পারে; কোনো কোডিং ছাড়াই মিনিটের মধ্যে একটি পেশাদার চেহারার সাইট তৈরি করতে এআই ওয়েবসাইট বিল্ডার; হোস্টিংগার হরাইজনস, একটি এআই-চালিত অ্যাপ বিল্ডার যা শিক্ষার্থীদের কেবল তারা কী চায় তা বর্ণনা করে ওয়েব অ্যাপ তৈরি এবং স্থাপন করতে দেয়; আরও উন্নত প্রকল্প এবং কাস্টম সার্ভার পরিবেশের জন্য ভিপিএস হোস্টিং; জাভাস্ক্রিপ্ট-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নোড.জেএস হোস্টিং; ওয়ার্কফ্লো অটোমেশনের জন্য সেলফ-হোস্টেড এন৮এন, যা অটোমেশন এবং এআই-কেন্দ্রিক কোর্সের জন্য উপযুক্ত; ম্যানুয়াল সেটআপ ছাড়াই জনপ্রিয় অ্যাপগুলির দ্রুত স্থাপনের জন্য ওয়ান-ক্লিক ওপেনক্ল; এবং প্রথম দিন থেকেই একটি পেশাদার অনলাইন উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন এবং হোস্টিংগার ইমেল ব্যবহার করতে পারে।
আপনার কোর্স যা-ই অন্তর্ভুক্ত করুক না কেন, এমন একটি হোস্টিংগার পণ্য রয়েছে যা শেখার যাত্রার সাথে স্বাভাবিকভাবে খাপ খায়।
আমি কী কী প্রচারমূলক সামগ্রী ও সহায়তা পাব?
একজন শিক্ষামূলক অংশীদার হিসেবে, আপনি প্রথম দিন থেকেই হোস্টিংগারকে কার্যকরভাবে প্রচার করতে সাহায্য করার জন্য একটি সম্পূর্ণ টুলকিট পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে: তৈরি ব্যানার এবং ক্রিয়েটিভ যা আপনি সরাসরি আপনার কোর্স বা কন্টেন্টে ব্যবহার করতে পারবেন; হোস্টিংগার প্রোডাক্টগুলোর স্পষ্ট বিবরণসহ প্রোডাক্ট ব্রিফ, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সেগুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন; আমাদের শীর্ষ অংশীদারদের মধ্যে যা কার্যকর হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে ফানেল সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সেরা কৌশলসমূহ; প্রোডাক্ট ইন্টিগ্রেশনের উপর নির্দেশনা, যাতে হোস্টিংগার আপনার পাঠ এবং মডিউলগুলোতে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়; একটি পারফরম্যান্স ট্র্যাকিং ড্যাশবোর্ড, যা আপনার রেফারেল, কনভার্সন এবং কমিশনের রিয়েল-টাইম তথ্য দেখায়; এবং একজন নিবেদিত পার্টনার ম্যানেজার — যিনি আপনার অগ্রগতিতে সহায়তা করতে এবং এই অংশীদারিত্ব থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে সাহায্য করার জন্য আপনার পাশে থাকবেন।
আমার ইতিমধ্যেই একটি হোস্টিংগার অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট আছে — এতে কি কোনো পার্থক্য আছে?
হ্যাঁ — এডুকেশনাল পার্টনারশিপ প্রোগ্রামটি স্ট্যান্ডার্ড হোস্টিংগার অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম থেকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম। এটি বিশেষভাবে শিক্ষাবিদ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে একটি ভিন্ন অনবোর্ডিং অভিজ্ঞতা, বিশেষ সহায়তা এবং শিক্ষামূলক কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি রিসোর্স।
আপনার যদি বর্তমানে একটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট থাকে এবং আপনি মনে করেন যে আপনি এই প্রোগ্রামের জন্য উপযুক্ত, তাহলে আপনি আলাদাভাবে আবেদন করতে পারেন।
আমি কীভাবে অংশীদার হতে পারি?
শুরু করা খুবই সহজ। প্রথমে, এই পৃষ্ঠায় থাকা পার্টনারশিপ আবেদনপত্রটি পূরণ করুন — এতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে। এরপর আমাদের টিম আপনার আবেদনপত্রটি পর্যালোচনা করবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিয়ে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। অনুমোদন পেলে, আপনি আপনার পার্টনার ড্যাশবোর্ড, প্রচারমূলক সামগ্রী এবং আপনার কন্টেন্টের মধ্যে হোস্টিংগারের প্রচার শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুতে অ্যাক্সেস পাবেন।
আমি আমার আবেদনপত্র জমা দিয়েছি — এরপর কী হবে?
আমাদের পার্টনারশিপ টিম আপনার আবেদনটি যত্নসহকারে পর্যালোচনা করবে, সাধারণত কয়েক কার্যদিবসের মধ্যেই। যদি আপনার প্রোফাইলটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আমরা আপনার অনুমোদন এবং অনবোর্ডিংয়ের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ ইমেলের মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।