এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে পেপারক্লিপ স্থাপন করুন।
নির্দিষ্ট ভূমিকা, লক্ষ্য শ্রেণিবিন্যাস এবং বাজেট নিয়ন্ত্রণ সহ স্বায়ত্তশাসিত এজেন্ট সংস্থা তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স এআই অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম।
Paperclip-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Paperclip দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পেপারক্লিপ হল একটি স্ব-হোস্টেড অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে স্বায়ত্তশাসিত এআই-চালিত সংস্থাগুলি তৈরি এবং পরিচালনা করতে দেয়। ব্যক্তিগত চ্যাটবটগুলি নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে, পেপারক্লিপ আপনার এআই এজেন্টদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা, রিপোর্টিং লাইন এবং লক্ষ্য শ্রেণিবিন্যাস দেয় যাতে তারা ভাগ করা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যগুলির দিকে একসাথে কাজ করতে পারে। আপনি প্রতি এজেন্টের জন্য মাসিক বাজেট সেট করেন, প্রতিটি সিদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয় অডিট ট্রেল বজায় রাখেন এবং সর্বদা বোর্ড-স্তরের ওভাররাইড ক্ষমতা ধরে রাখেন।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ পেপারক্লিপ চালানো সংবেদনশীল ব্যবসায়িক ডেটা, এজেন্ট মেমরি এবং এপিআই শংসাপত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোতে রাখে। আপনি ক্লাউড, জিপিটি-৪ও, জেমিনি, কার্সার, বা যেকোনো কাস্টম এজেন্ট রানটাইমের জন্য আপনার নিজস্ব এপিআই কী নিয়ে আসেন — মডেল খরচে কোনো মধ্যস্থতাকারী মার্কআপ ছাড়াই এবং কোনো বাহ্যিক SaaS সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন ছাড়াই।
Paperclip-এর মূল ফিচারগুলো
ক্রমিক সাংগঠনিক চার্ট
এজেন্টের ভূমিকা, পদবি এবং রিপোর্টিং লাইন সংজ্ঞায়িত করুন যা একটি বাস্তব কোম্পানির কাঠামোকে প্রতিফলিত করে, বিভাগ জুড়ে সমন্বিত স্বায়ত্তশাসিত কার্যক্রম সক্ষম করে।
লক্ষ্য প্রবাহ সিস্টেম
কোম্পানির লক্ষ্য থেকে শুরু করে দলের লক্ষ্যগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিগত এজেন্টের কাজ পর্যন্ত কাজগুলি অনুসরণ করুন, নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি এজেন্টের কাজ শীর্ষ-স্তরের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রতি-এজেন্ট বাজেট নিয়ন্ত্রণ
প্রতি এজেন্টের জন্য মাসিক API খরচের সীমা নির্ধারণ করুন, যেখানে ১০০% এ স্বয়ংক্রিয় বিরতি এবং ৮০% এ মৃদু সতর্কতা থাকবে, যা ম্যানুয়াল পর্যবেক্ষণ ছাড়াই অতিরিক্ত খরচ প্রতিরোধ করবে।
অপরিবর্তনীয় নিরীক্ষা পথ
প্রতিটি এজেন্ট অ্যাকশন এবং টুল কল একটি টেম্পার-প্রুফ টিকিট সিস্টেমে রেকর্ড করা হয়, যা আপনাকে স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্তের জন্য সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা দেয়।
আপনার নিজস্ব এজেন্ট
ক্লড, GPT-4o, জেমিনি, কার্সার, কোডেক্স এবং হার্টবিট ইন্টারফেস সহ যেকোনো কাস্টম স্ক্রিপ্ট সমর্থন করে, যাতে আপনি লক-ইন ছাড়াই প্রতিটি ভূমিকার জন্য সেরা মডেলটি বেছে নিতে পারেন।
বহু-কোম্পানি বিচ্ছিন্নতা
একটি একক স্থাপন থেকে একাধিক ব্যবসার জন্য পৃথক এআই সংস্থা চালান, প্রতিটি কোম্পানির মধ্যে সম্পূর্ণ ডেটা বিচ্ছিন্নতা সহ।
কেন Hostinger-এ Paperclip রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।