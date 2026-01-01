ওয়ান-ক্লিক ইন্সটলেশনের মাধ্যমেই Hermes Agent ডিপ্লয় করুন।
ব্রাউজার-বেসড অ্যাডমিন প্যানেল, মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং এবং ২০০+ সাপোর্টেড LLM মডেল সমৃদ্ধ সেলফ-ইমপ্রুভিং AI এজেন্ট।
Hermes Agent-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hermes Agent দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Hermes Agent হলো Nous Research-এর তৈরি একটি সেলফ-ইমপ্রুভিং AI এজেন্ট, যা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে স্কিল তৈরি করে এবং ব্যবহারের সময় সেগুলোকে আরও রিফাইন করে। সাধারণ স্ট্যাটিক AI অ্যাসিস্ট্যান্টগুলোর চেয়ে আলাদাভাবে, এটি একটি পারসিস্টেন্ট মেমোরি তৈরি করে যা সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। এটি গেটওয়ে মোডে একই সাথে Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal এবং ইমেলের সাথে কানেক্ট হতে পারে; পাশাপাশি এতে রয়েছে OpenRouter, OpenAI, Anthropic এবং কাস্টম LLM এন্ডপয়েন্টের সাপোর্ট।
আপনার নিজের VPS-এ Hermes Agent সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে সমস্ত API key, কনভারসেশন হিস্ট্রি এবং বিজনেস কনটেক্সট আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারেই সুরক্ষিত থাকে; সেই সাথে ওয়েব ব্রাউজিং, কোড এক্সিকিউশন এবং মাল্টি-এজেন্ট ওয়ার্কফ্লো পরিচালনার জন্য পাওয়া যায় ডেডিকেটেড রিসোর্স, যা কোনো এক্সটার্নাল থ্রটলিং ছাড়াই রান করে।
Hermes Agent-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-বেসড অ্যাডমিন প্যানেল
ইন-ব্রাউজার টার্মিনালের পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েব ড্যাশবোর্ড থেকে কনফিগ, API কি (key), সেশন এবং স্কিলগুলো ম্যানেজ করুন।
সেলফ-ইমপ্রুভিং লার্নিং লুপ
এজেন্টটি প্রতিটি ইন্টারঅ্যাকশন থেকে স্কিল তৈরি এবং রিফাইন করে; পাশাপাশি বিভিন্ন ডিপ্লয়মেন্ট জুড়ে রিইউজেবল সক্ষমতাগুলো শেয়ার করার জন্য এতে রয়েছে Skills Hub সুবিধা।
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং
আলাদা আলাদা বট ম্যানেজ করা ছাড়াই একই সাথে Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal এবং ইমেলের সাথে কানেক্ট করুন।
200+ LLM মডেল
সর্বোচ্চ ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য OpenRouter-এর মাধ্যমে রিকোয়েস্ট রাউট করুন অথবা সরাসরি Anthropic, OpenAI এবং কাস্টম এন্ডপয়েন্টের সাথে কানেক্ট করুন।
বিল্ট-ইন টাস্ক শিডিউলার
বিল্ট-ইন ক্রন শিডিউলারের মাধ্যমে রিকারিং টাস্কগুলো অটোমেট করুন এবং সাব-এজেন্ট সাপোর্টের সাথে প্যারালাল ওয়ার্কস্ট্রিম রান করুন।
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
কেন Hostinger-এ Hermes Agent রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।