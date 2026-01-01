এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে 9router স্থাপন করুন।
এআই এপিআই রাউটিং প্রক্সি যা টোকেন খরচ কমায় এবং ৪০টিরও বেশি এলএলএম প্রদানকারীর মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুরোধ বিতরণ করে।
9router-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
9router দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
9router হল একটি স্ব-হোস্টেড এআই এপিআই প্রক্সি যা আপনার এআই কোডিং টুলস এবং যেকোনো এলএলএম প্রদানকারীর মধ্যে থাকে। এটি একটি OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে যাতে Claude Code, Cursor, Cline, এবং Copilot-এর মতো টুলগুলি কোনো পুনর্গঠন ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে। আরটিকে টোকেন সেভার মডেলের কাছে পৌঁছানোর আগে বড় টুল আউটপুট — গিট ডিফস, গ্রেপ ফলাফল, ডিরেক্টরি ট্রি — সংকুচিত করে, প্রতি অনুরোধে ইনপুট টোকেন ২০-৪০% কমিয়ে দেয়। কোটা পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয় ফলব্যাক রাউটিং সাবস্ক্রিপশন, বাজেট এবং ফ্রি-টিয়ার প্রদানকারীদের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ক্রমে কাজ করে।
আপনার ভিপিএস-এ 9router স্ব-হোস্ট করা সমস্ত প্রদানকারীর শংসাপত্র এবং রাউটিং নিয়ম আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। আপনি একটি ওয়েব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করেন, প্রতি-মডেল টোকেন বাজেট সেট করেন এবং রাউন্ড-রবিন সময়সূচী সহ একাধিক অ্যাকাউন্টে অনুরোধ বিতরণ করেন — আপনার এআই টুলের কনফিগারেশন স্পর্শ না করেই খরচ কমিয়ে আনেন।
9router-এর মূল ফিচারগুলো
RTK টোকেন সংকোচন
মডেলে পাঠানোর আগে গিট ডিফস এবং ডিরেক্টরি ট্রির মতো টুল কলের আউটপুট সংকুচিত করে, প্রতি অনুরোধে ইনপুট টোকেনের ২০-৪০% সাশ্রয় করে।
মাল্টি-প্রোভাইডার রাউটিং
40+ LLM প্রদানকারীর মধ্যে অনুরোধগুলি রুট করে, সাবস্ক্রিপশন কোটা শেষ হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেইড থেকে ফ্রি টায়ারে ফলব্যাক করে।
চক্রাকার সময়সূচী
মাসিক সীমা পুনরায় সেট করার আগে কোটা ব্যবহার সর্বাধিক করতে প্রতি প্রদানকারী একাধিক অ্যাকাউন্টের মধ্যে অনুরোধ বিতরণ করে।
OpenAI সামঞ্জস্যপূর্ণ API
ড্রপ-ইন রিপ্লেসমেন্ট এন্ডপয়েন্ট /v1-এ, যাতে OpenAI প্রোটোকল ব্যবহারকারী যেকোনো টুল কোনো পুনর্গঠন ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে।
গুহামানব মোড
বহির্গামী প্রম্পটগুলিতে সংক্ষিপ্ত আউটপুট নির্দেশাবলী প্রবেশ করিয়ে মডেলের প্রতিক্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৬৫% পর্যন্ত হ্রাস করে।
কেন Hostinger-এ 9router রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।