Leading AI models. One Hostinger account.
Anthropic
OpenAI
ডিপসিক
xAI
মিস্ট্রাল
মুনশট
MiniMax
StepFun
Z Ai
Why agents run better with Hostinger AI Router
পুনরায় সংযোগ না করেই মডেল পরিবর্তন করুন
Use one shared credit balance
Keep agents running with fallback
Hostinger AI Router দিয়ে আপনার স্ট্যাক কী করতে পারে তা দেখুন
Route every request to the best available mode
আপনার SDK রাখুন। শুধু একটি URL পরিবর্তন করুন।
hPanel-এ মডেল ব্যবহার ট্র্যাক করুন
One-click setup for AI apps
প্রতিটি প্রধান মডেল ব্যবহার করুন, একটি ভারসাম্য
আলাদা অ্যাকাউন্ট বা বিল ছাড়াই ChatGPT, Claude, Gemini এবং আরও অনেক কিছু অ্যাক্সেস করুন।
আপনার কোড স্পর্শ না করেই মডেল পরিবর্তন করুন
OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.
Pay only for what you use
প্রতিটি অনুরোধের জন্য ক্রেডিট পরিমাপ করা হয়, তাই আপনাকে কখনোই একটি নির্দিষ্ট মাসিক খরচে আবদ্ধ থাকতে হয় না।
এআই রাউটার নিনStarting at $5.99 • 5 credits
Cut costs with prompt caching
Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.
Connect to your AI apps instantly
Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.
Track spend as you go
See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.