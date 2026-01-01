Hostinger AI router

Access top AI models with one API key

Use Hostinger AI Router to connect your apps and AI agents to leading LLMs, with built-in fallback, credit-based billing, and no separate provider accounts.
শুরু করুনSee AI models
বিশ্বজুড়ে নির্মাতাদের আস্থাভাজন।
10K+
Users worldwide
OpenAI, Anthropic, LangChain এবং আরও অনেকের সাথে কাজ করে।
4+
Compatible clients
Access more than 20 leading AI models.
20+
এআই মডেল
একাধিক এপিআই কী পরিচালনার ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। প্রতিটি মডেলের জন্য একটিই ব্যবহার করুন।
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API key for all models

Leading AI models. One Hostinger account.

Anthropic

ক্লদ ওপাস ৪.৮ সহ ৬টি মডেল

OpenAI

10 models including GPT 5.6 Terra

ডিপসিক

4 models including DeepSeek V4 Pro

xAI

গ্রোক ৪.৩ সহ ২টি মডেল

মিস্ট্রাল

2 models including Mistral Large 3

মুনশট

কিমি কে২.৬ সহ ২টি মডেল

MiniMax

MiniMax M2.5

StepFun

Step 3.5 Flash

Z Ai

জিএলএম ৫.২

Why agents run better with Hostinger AI Router

পুনরায় সংযোগ না করেই মডেল পরিবর্তন করুন

Connect your agent once, then use supported models from providers like Claude, OpenAI, DeepSeek, and xAI without new API keys or separate endpoints.

Use one shared credit balance

Run supported models from one Hostinger credit balance. No separate provider accounts, invoices, or billing setup to manage.

Keep agents running with fallback

If a model is unavailable, Hostinger AI Router can automatically switch to another supported model, helping your agent stay responsive.

Hostinger AI Router দিয়ে আপনার স্ট্যাক কী করতে পারে তা দেখুন

Route every request to the best available mode

Use one API key and one integration to access models from Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI, Mistral, and more. Choose a model for each request, or automatically switch to another when one is unavailable.
Route every request to the best available mode

আপনার SDK রাখুন। শুধু একটি URL পরিবর্তন করুন।

Already using OpenAI or Anthropic? Swap in one base URL and keep your existing code, SDK, and setup. Hostinger AI Router supports both API formats, plus LangChain, LlamaIndex, and other compatible clients.
আপনার SDK রাখুন। শুধু একটি URL পরিবর্তন করুন।

hPanel-এ মডেল ব্যবহার ট্র্যাক করুন

মডেল অনুযায়ী ব্যবহার দেখুন, আপনার শেয়ার করা ক্রেডিট ব্যালেন্স পরিচালনা করুন এবং এক জায়গা থেকেই টপ আপ করুন। আলাদা কোনো প্রোভাইডার ড্যাশবোর্ডের প্রয়োজন নেই।
hPanel-এ মডেল ব্যবহার ট্র্যাক করুন

One-click setup for AI apps

এক ক্লিকে OpenClaw বা Hermes Agent ইনস্টল করুন এবং Hostinger AI Router-এর সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হন। কোনো API কী পেস্ট করার বা কনফিগারেশন ফাইল সম্পাদনা করার প্রয়োজন নেই। hPanel থেকে আপনার এজেন্ট যে মডেলটি ব্যবহার করবে তা বেছে নিন।
One-click setup for AI apps

  • প্রতিটি প্রধান মডেল ব্যবহার করুন, একটি ভারসাম্য

    আলাদা অ্যাকাউন্ট বা বিল ছাড়াই ChatGPT, Claude, Gemini এবং আরও অনেক কিছু অ্যাক্সেস করুন।

  • আপনার কোড স্পর্শ না করেই মডেল পরিবর্তন করুন

    OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.

  • Pay only for what you use

    প্রতিটি অনুরোধের জন্য ক্রেডিট পরিমাপ করা হয়, তাই আপনাকে কখনোই একটি নির্দিষ্ট মাসিক খরচে আবদ্ধ থাকতে হয় না।

এআই রাউটার নিন

Starting at $5.99 • 5 credits

  • Cut costs with prompt caching

    Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.

  • Connect to your AI apps instantly

    Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.

  • Track spend as you go

    See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.

Get started

Hostinger AI Router FAQs

Find answers to the most frequently asked questions about Hostinger AI router.

What is Hostinger AI Router?

Hostinger AI রাউটার হল প্রতিটি AI মডেলের জন্য একটি সুরক্ষিত এন্ডপয়েন্ট এবং ড্যাশবোর্ড। প্রতিটি প্রোভাইডারের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলার পরিবর্তে, আপনি একটি API কী পান যা বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় মডেলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে — সবকিছু hPanel-এ এখানেই পরিচালিত হয়।

Which AI models can I use?

সমস্ত প্রধানগুলি: OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini), Meta (Llama), Mistral, এবং আরও অনেক কিছু, এছাড়াও টেক্সট, ছবি, অডিও এবং এম্বেডিং জুড়ে ওপেন-সোর্স মডেল। আপনি একটি মাত্র প্যারামিটার পরিবর্তন করে এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই মডেলগুলি পরিবর্তন বা তুলনা করতে পারবেন, এবং নতুন মডেলগুলি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই উপলব্ধ হয়।

How does billing and pricing work?

You pay with credits on a usage basis, charged per token, with no separate per-provider invoices. Your dashboard shows exactly what you're spending by model, key, and time period. You can also set spend limits and budget alerts, so costs never surprise you.

How do I keep costs, content, and data under control?

আপনি আপনার নিজস্ব গার্ডরেল তৈরি করতে পারেন — ইনপুট এবং আউটপুট ফিল্টার, প্রতি-কী ব্যয় সীমা এবং রেট সীমা। ক্যাশিং পুনরাবৃত্ত অনুরোধে খরচ এবং লেটেন্সি কমায়। ডেটার দিক থেকে, আপনার প্রম্পট এবং প্রতিক্রিয়া মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

আমি কি এটি আমার নিজের অ্যাপগুলিতে এবং হোস্টিংগারের বাইরে ব্যবহার করতে পারি?

Yes. Your key works anywhere — in your sites, scripts, or production apps, on or off Hostinger. The same gateway already powers Hostinger AI products like OpenClaw and the Hermes agent, and you get your own credits and API to build whatever you need.

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

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