লাইভ এপিআই · এসডিকে · এমসিপি সার্ভার

ইমেল এপিআই, যার পেছনে একটি সত্যিকারের ইনবক্স রয়েছে।

পাঠান, পড়ুন, অনুসন্ধান করুন এবং উত্তর দিন: একটি এপিআই, একটি চাবি
আপনার স্ট্যাক বা আপনার এআই এজেন্ট সংযুক্ত করুন।
এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে পাঠানো শুরু করুন
শুরু39/মাস
আপনার এপিআই কী পানডকুমেন্টেশনগুলো পড়ুন
৩০ দিনে টাকা ফেরতের গ্যারান্টি
হোস্টিং মেইল ​​এপিআই
কানেক্ট করা আছে
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
২০২ গৃহীত, বার্তা সারিবদ্ধ করা হয়েছে

একটি ইনবক্স। নির্মাণের সব উপায়।

সরাসরি REST API ব্যবহার করুন, একটি ফার্স্ট-পার্টি SDK যুক্ত করুন, CLI থেকে স্ক্রিপ্ট চালান, অথবা লাইভ MCP সার্ভারের মাধ্যমে একটি AI এজেন্ট সংযুক্ত করুন। এর আড়ালে মেইলবক্সটি একই থাকে।

MCP সার্ভার

আপনার এআই এজেন্টদেরকে একটি আসল মেইলবক্স পড়া, পাঠানো, অনুসন্ধান করা এবং পরিচালনা করার সরঞ্জাম দিন।

নোড.জেএস এসডিকে

নেটিভ ডেভেলপার অভিজ্ঞতার সাথে জাভাস্ক্রিপ্ট এবং টাইপস্ক্রিপ্ট অ্যাপে ইমেল পাঠানো এবং ইনবক্স ওয়ার্কফ্লো যোগ করুন।

পিএইচপি এসডিকে

প্রথম থেকে এপিআই ক্লায়েন্ট তৈরি না করেই ওয়েবসাইট এবং ব্যাকএন্ড পরিষেবাগুলিকে মেইলবক্স অ্যাকশনের সাথে সংযুক্ত করুন।

পাইথন এসডিকে

একটি আসল ইমেল অ্যাকাউন্টকে কেন্দ্র করে অটোমেশন, ডেটা ওয়ার্কফ্লো এবং এজেন্ট টুল তৈরি করুন।

কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস

আপনার টার্মিনাল, স্ক্রিপ্ট এবং সিআই জব থেকে মেইলবক্স ওয়ার্কফ্লো পরিদর্শন ও পরিচালনা করুন।

REST API এবং ওয়েবহুকস

সরাসরি প্রোগ্রামেবল সারফেসটি কল করুন, মেইলবক্স ইভেন্টগুলিতে সাড়া দিন এবং আপনার অ্যাপের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোডাক্ট ইমেল পাঠান।

লাইব্রেরি ও CLI

একটি ফার্স্ট-পার্টি ক্লায়েন্ট ইনস্টল করুন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার প্রথম কলটি করুন।

টাইপস্ক্রিপ্ট / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

মেইল API-এর জন্য সম্পূর্ণ টাইপ করা ক্লায়েন্ট।

পিএইচপি

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

ফ্রেমওয়ার্ক-নিরপেক্ষ পিএইচপি ক্লায়েন্ট।

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

মেইল এপিআই-এর জন্য পাইথন ক্লায়েন্ট।

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

সরাসরি আপনার টার্মিনাল থেকে মেইল পরিচালনা করুন।

আপনার এজেন্টকে একটি আসল ইনবক্স দিন

শুধু একটি প্রেরক এন্ডপয়েন্টই যথেষ্ট নয়। আপনার অ্যাপ বা এজেন্ট একটি কার্যকরী মেইলবক্স পায়, যার একটি অ্যাড্রেস, থ্রেড এবং হিস্ট্রি থাকে, যা সে MCP, SDK বা REST-এর মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারে।

একটি পরিচয়

একটি প্রকৃত ও যাচাইযোগ্য ইমেল ঠিকানা, যা আপনার এজেন্ট পরিষেবাগুলির জন্য সাইন আপ করতে, নিশ্চিতকরণ গ্রহণ করতে এবং আপনার পক্ষ থেকে কাজ করতে ব্যবহার করতে পারবেন।

বাস্তব কথোপকথন

থ্রেডেড রিপ্লাই, অ্যাটাচমেন্ট এবং মাল্টি-পার্টি থ্রেড, যেখানে আপনার ইচ্ছানুযায়ী একজন মানুষের সম্পৃক্ততা থাকবে।

অন্তর্নির্মিত মেমরি

প্রতিটি বার্তাই একটি স্থায়ী ও অনুসন্ধানযোগ্য নথি, যা আপনার এজেন্ট প্রেক্ষাপট বুঝতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পর্যালোচনা করতে পারেন।

সহজ, প্রতি মেইলবক্স মূল্য নির্ধারণ

প্রতিটি প্ল্যানে সম্পূর্ণ এপিআই, এসডিকে, সিএলআই, এমসিপি এবং ওয়েবহুক অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত। এটি পরিমিত পরিমাণে পণ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত ইমেল পাঠানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যেকোনো সময় বাতিল করুন

২৪/৭ সাপোর্ট

৪৮ মাসের প্ল্যান
81% ছাড়
Starter
পার্শ্ব প্রকল্প এবং প্রোটোটাইপের জন্য সর্বোত্তম
209
39/মাস
আপনার এপিআই কী পান
প্রতি মেইলবক্সের মূল্য। 48-মাসের মেয়াদের জন্য। 48-মাস মেয়াদের রিনিউয়াল ফি ৳99/মাস।
API, SDK, CLI এবং MCP অ্যাক্সেস
ওয়েবহুক এবং মেইলবক্স ইভেন্ট
প্রতি মেইলবক্সে 1 000টি ইমেইল/দিন
1টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 5 GB স্টোরেজ
5টি ফরোয়ার্ডিং রুল
5টি ইমেইল অ্যালিয়াস

সুবিধাসমূহ:

এজেন্টিক মেইল: এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা + এমসিপি টুলস
সবচেয়ে জনপ্রিয়
77% ছাড়
Standard
এর জন্য সেরা: ক্রমবর্ধমান অ্যাপ এবং ইন্টিগ্রেশন
259
59/মাস
আপনার এপিআই কী পান
প্রতি মেইলবক্সের মূল্য। 48-মাসের মেয়াদের জন্য। 48-মাস মেয়াদের রিনিউয়াল ফি ৳159/মাস।
API, SDK, CLI এবং MCP অ্যাক্সেস
ওয়েবহুক এবং মেইলবক্স ইভেন্ট
প্রতি মেইলবক্সে 3 000টি ইমেইল/দিন
1টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 20 GB স্টোরেজ
20টি ফরোয়ার্ডিং রুল
10টি ইমেইল অ্যালিয়াস

সুবিধাসমূহ:

এআই টুলের সাহায্যে অনুসন্ধান করুন, উত্তর দিন, সারসংক্ষেপ করুন এবং লিখুন - সীমাহীন
এজেন্টিক মেইল: এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা + এমসিপি টুলস
73% ছাড়
Premium
এর জন্য সেরা: প্রোডাকশন ওয়ার্কলোড
409
109/মাস
আপনার এপিআই কী পান
প্রতি মেইলবক্সের মূল্য। 48-মাসের মেয়াদের জন্য। 48-মাস মেয়াদের রিনিউয়াল ফি ৳249/মাস।
API, SDK, CLI এবং MCP অ্যাক্সেস
ওয়েবহুক এবং মেইলবক্স ইভেন্ট
প্রতি মেইলবক্সে 3 000টি ইমেইল/দিন
1টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 50 GB স্টোরেজ
50টি ফরোয়ার্ডিং রুল
30টি ইমেইল অ্যালিয়াস

সুবিধাসমূহ:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
এআই টুলের সাহায্যে অনুসন্ধান করুন, উত্তর দিন, সারসংক্ষেপ করুন এবং লিখুন - সীমাহীন
এজেন্টিক মেইল: এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা + এমসিপি টুলস
81% ছাড়
Starter
পার্শ্ব প্রকল্প এবং প্রোটোটাইপের জন্য সর্বোত্তম
209
39/মাস
আপনার এপিআই কী পান
প্রতি মেইলবক্সের মূল্য। 48-মাসের মেয়াদের জন্য। 48-মাস মেয়াদের রিনিউয়াল ফি ৳99/মাস।
API, SDK, CLI এবং MCP অ্যাক্সেস
ওয়েবহুক এবং মেইলবক্স ইভেন্ট
প্রতি মেইলবক্সে 1 000টি ইমেইল/দিন
1টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 5 GB স্টোরেজ
5টি ফরোয়ার্ডিং রুল
5টি ইমেইল অ্যালিয়াস

সুবিধাসমূহ:

এজেন্টিক মেইল: এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা + এমসিপি টুলস
সবচেয়ে জনপ্রিয়
77% ছাড়
Standard
এর জন্য সেরা: ক্রমবর্ধমান অ্যাপ এবং ইন্টিগ্রেশন
259
59/মাস
আপনার এপিআই কী পান
প্রতি মেইলবক্সের মূল্য। 48-মাসের মেয়াদের জন্য। 48-মাস মেয়াদের রিনিউয়াল ফি ৳159/মাস।
API, SDK, CLI এবং MCP অ্যাক্সেস
ওয়েবহুক এবং মেইলবক্স ইভেন্ট
প্রতি মেইলবক্সে 3 000টি ইমেইল/দিন
1টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 20 GB স্টোরেজ
20টি ফরোয়ার্ডিং রুল
10টি ইমেইল অ্যালিয়াস

সুবিধাসমূহ:

এআই টুলের সাহায্যে অনুসন্ধান করুন, উত্তর দিন, সারসংক্ষেপ করুন এবং লিখুন - সীমাহীন
এজেন্টিক মেইল: এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা + এমসিপি টুলস
73% ছাড়
Premium
এর জন্য সেরা: প্রোডাকশন ওয়ার্কলোড
409
109/মাস
আপনার এপিআই কী পান
প্রতি মেইলবক্সের মূল্য। 48-মাসের মেয়াদের জন্য। 48-মাস মেয়াদের রিনিউয়াল ফি ৳249/মাস।
API, SDK, CLI এবং MCP অ্যাক্সেস
ওয়েবহুক এবং মেইলবক্স ইভেন্ট
প্রতি মেইলবক্সে 3 000টি ইমেইল/দিন
1টি মেইলবক্স অন্তর্ভুক্ত
প্রতি মেইলবক্সে 50 GB স্টোরেজ
50টি ফরোয়ার্ডিং রুল
30টি ইমেইল অ্যালিয়াস

সুবিধাসমূহ:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
এআই টুলের সাহায্যে অনুসন্ধান করুন, উত্তর দিন, সারসংক্ষেপ করুন এবং লিখুন - সীমাহীন
এজেন্টিক মেইল: এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা + এমসিপি টুলস

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

স্প্যাম, ভাইরাস এবং ফিশিং সুরক্ষা
যেকোনো অ্যাপ বা ডিভাইসে ইমেইল অ্যাক্সেস করুন
অডিট লগের মাধ্যমে মেইলবক্সের সমস্ত কার্যকলাপ ট্র্যাক করুন
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে ডেটা সুরক্ষিত রাখুন
সহজেই আপনার ইমেইলগুলো মাইগ্রেট করুন
যেকোনো ইমেইল অ্যাড্রেসে ইমেইল ফরোয়ার্ড করুন
স্প্যাম, ভাইরাস এবং ফিশিং সুরক্ষা
যেকোনো অ্যাপ বা ডিভাইসে ইমেইল অ্যাক্সেস করুন
অডিট লগের মাধ্যমে মেইলবক্সের সমস্ত কার্যকলাপ ট্র্যাক করুন
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে ডেটা সুরক্ষিত রাখুন
সহজেই আপনার ইমেইলগুলো মাইগ্রেট করুন
যেকোনো ইমেইল অ্যাড্রেসে ইমেইল ফরোয়ার্ড করুন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

ডেভেলপারদের কাজের ধারার জন্য তৈরি

আপনার স্ট্যাকের জন্য উপযুক্ত ইন্টারফেসটি ব্যবহার করুন, তারপর মূল মেইলবক্স পরিবর্তন না করেই SDK, CLI, REST এবং ওয়েবহুকের মধ্যে চলাচল করুন।

JSON

রিয়েল টাইমে প্রতিক্রিয়া জানান

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
ওয়েবহুক ব্যবহার করে মেইলবক্স ইভেন্টগুলিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং মেইল ​​আসার সাথে সাথেই আপনার লজিক ট্রিগার করুন, এতে কোনো পোলিং লুপ তদারকির ঝামেলা নেই।

Node.js

কোড থেকে অনুসন্ধান এবং বাছাইকরণ

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
আপনার ওয়ার্কফ্লো যেভাবে কাজ করে সেভাবেই মেইলবক্সে অনুসন্ধান করুন: প্রেরক, বিষয় বা অবস্থা অনুযায়ী। তারপর একই কল চেইনে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নিন।

খোলস

আপনার টার্মিনাল থেকে এটি স্ক্রিপ্ট করুন

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI একই API ব্যবহার করে, তাই আপনার অ্যাপ যা কিছু করতে পারে, তা আপনি আপনার শেল, স্ক্রিপ্ট এবং CI জব থেকেও করতে পারবেন।

আপনার মেইল ​​ওয়ার্কফ্লোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

আপনার কন্ট্রোল প্যানেল থেকে বের না হয়েই ক্রেডেনশিয়াল পরিচালনা করুন, ইমেল লগে ডেলিভারি কার্যক্রম অনুসরণ করুন এবং ইন্টিগ্রেশন সংযুক্ত করুন।

API কী

নতুন প্রোজেক্টের জন্য কী তৈরি করুন এবং ক্রেডেনশিয়াল পরিবর্তনের সময় সেগুলি বাতিল করুন।

ওয়েবহুক এন্ডপয়েন্ট

আপনার মেইলবক্স ইভেন্টগুলো গ্রহণকারী এন্ডপয়েন্টগুলো পরিচালনা করুন।

ইমেইল লগ

যখন কোনো মেসেজের গতিবিধি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়, তখন ডেলিভারি কার্যকলাপ পরীক্ষা করুন।
স্বয়ংক্রিয় ইমেল ওয়ার্কফ্লোর জন্য হোস্টিঙ্গার এজেন্টিক মেইলের চিত্র।

ডেভেলপারদের জন্য হোস্টিং মেইল

আপনার কোডের পেছনে একটি সত্যিকারের ইনবক্স রাখুন।

একটি এপিআই কী তৈরি করুন, আপনার অ্যাপ বা এজেন্ট সংযুক্ত করুন, আপনার প্রথম ইমেলটি পাঠান এবং নির্মাণ কাজ শুরু করুন।

আপনার এপিআই কী পান
ডকুমেন্টেশনগুলো পড়ুন

হোস্টিং মেইল ​​এপিআই সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মেইল এপিআই, এমসিপি সার্ভার, এসডিকে, সিএলআই, রেস্ট এপিআই এবং ওয়েবহুক সম্পর্কিত উত্তর।

হোস্টিঙ্গার মেইল ​​এপিআই হলো অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং ব্যাকএন্ড সার্ভিসের জন্য একটি প্রোগ্রামযোগ্য ইমেইল মাধ্যম। এসডিকে, সিএলআই, রেস্ট এপিআই এবং ওয়েবহুকের মাধ্যমে ইমেইল পাঠান এবং একটি সত্যিকারের ইনবক্স পড়ুন, অনুসন্ধান করুন, সাজান, উত্তর দিন এবং স্বয়ংক্রিয় করুন।

লাইভ হোস্টিংগার মেইল ​​এমসিপি সার্ভারটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এআই এজেন্টদের এমন মেইলবক্স টুল সরবরাহ করে, যা তারা সরাসরি কল করতে পারে। এজেন্টরা সেই টুলগুলো ব্যবহার করে কথোপকথন পড়তে, বার্তা খুঁজতে, উত্তরের খসড়া তৈরি করতে, আগত মেইল ​​বাছাই করতে এবং ইনবক্স ওয়ার্কফ্লো চালাতে পারে।

হোস্টিঙ্গার মেইল ​​এপিআই একটি প্রোগ্রামযোগ্য প্ল্যাটফর্মে অ্যাপ্লিকেশন ইমেল পাঠানো এবং প্রকৃত ইনবক্স নিয়ন্ত্রণকে একত্রিত করে। এটি বিপুল পরিমাণে বাল্ক ডেলিভারির পরিবর্তে পণ্য এবং ওয়ার্কফ্লো ইমেলের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

Node.js, PHP, এবং Python-এর জন্য ফার্স্ট-পার্টি SDK পাওয়া যায়। এছাড়াও আপনি কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস ব্যবহার করতে পারেন অথবা HTTP সমর্থন করে এমন যেকোনো ভাষা থেকে সরাসরি REST API কল করতে পারেন।

হ্যাঁ। ওয়েবহুক আপনার অ্যাপ্লিকেশনকে মেইলবক্সের কার্যকলাপে সাড়া দিতে এবং বারবার পরিবর্তন পরীক্ষা না করেই ওয়ার্কফ্লো শুরু করতে সাহায্য করে।

hPanel-এ সাইন ইন করুন, API এলাকাটি খুলুন এবং আপনার ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটি কী তৈরি করুন। কী-টি সুরক্ষিত রাখুন এবং আপনার সোর্স কোডে এটি কমিট করবেন না।

সেটআপ নির্দেশনা, এপিআই রেফারেন্স এবং ইন্টিগ্রেশন বিবরণের জন্য হোস্টিঙ্গার মেইল এপিআই ডকুমেন্টেশন দেখুন।

হ্যাঁ। যেকোনো অ্যাপ, ওয়েবসাইট বা ব্যাকএন্ড থেকে ইমেল পাঠাতে এবং একটি আসল ইনবক্স নিয়ন্ত্রণ করতে REST API, SDK, বা CLI ব্যবহার করুন। MCP-এর মাধ্যমে এজেন্ট সমর্থিত, তবে এটি ঐচ্ছিক।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।