ইমেল এপিআই, যার পেছনে একটি সত্যিকারের ইনবক্স রয়েছে।
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
একটি ইনবক্স। নির্মাণের সব উপায়।
MCP সার্ভার
নোড.জেএস এসডিকে
পিএইচপি এসডিকে
পাইথন এসডিকে
কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস
REST API এবং ওয়েবহুকস
লাইব্রেরি ও CLI
টাইপস্ক্রিপ্ট / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
পিএইচপি
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
আপনার এজেন্টকে একটি আসল ইনবক্স দিন
একটি পরিচয়
বাস্তব কথোপকথন
অন্তর্নির্মিত মেমরি
সহজ, প্রতি মেইলবক্স মূল্য নির্ধারণ
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
যেকোনো সময় বাতিল করুন
২৪/৭ সাপোর্ট
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
সুবিধাসমূহ:
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ডেভেলপারদের কাজের ধারার জন্য তৈরি
JSON
রিয়েল টাইমে প্রতিক্রিয়া জানান
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
কোড থেকে অনুসন্ধান এবং বাছাইকরণ
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
খোলস
আপনার টার্মিনাল থেকে এটি স্ক্রিপ্ট করুন
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
আপনার মেইল ওয়ার্কফ্লোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ
API কী
ওয়েবহুক এন্ডপয়েন্ট
ইমেইল লগ
হোস্টিং মেইল এপিআই সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
হোস্টিং মেইল এপিআই (Hostinger Mail API) কী?
হোস্টিঙ্গার মেইল এপিআই হলো অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং ব্যাকএন্ড সার্ভিসের জন্য একটি প্রোগ্রামযোগ্য ইমেইল মাধ্যম। এসডিকে, সিএলআই, রেস্ট এপিআই এবং ওয়েবহুকের মাধ্যমে ইমেইল পাঠান এবং একটি সত্যিকারের ইনবক্স পড়ুন, অনুসন্ধান করুন, সাজান, উত্তর দিন এবং স্বয়ংক্রিয় করুন।
হোস্টিংগার মেইল এমসিপি সার্ভার কী করতে পারে?
লাইভ হোস্টিংগার মেইল এমসিপি সার্ভারটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এআই এজেন্টদের এমন মেইলবক্স টুল সরবরাহ করে, যা তারা সরাসরি কল করতে পারে। এজেন্টরা সেই টুলগুলো ব্যবহার করে কথোপকথন পড়তে, বার্তা খুঁজতে, উত্তরের খসড়া তৈরি করতে, আগত মেইল বাছাই করতে এবং ইনবক্স ওয়ার্কফ্লো চালাতে পারে।
এটি কি একটি উচ্চ-পরিমাণ লেনদেনমূলক ইমেল এপিআই?
হোস্টিঙ্গার মেইল এপিআই একটি প্রোগ্রামযোগ্য প্ল্যাটফর্মে অ্যাপ্লিকেশন ইমেল পাঠানো এবং প্রকৃত ইনবক্স নিয়ন্ত্রণকে একত্রিত করে। এটি বিপুল পরিমাণে বাল্ক ডেলিভারির পরিবর্তে পণ্য এবং ওয়ার্কফ্লো ইমেলের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
কোন কোন ভাষা এবং ইন্টারফেস সমর্থিত?
Node.js, PHP, এবং Python-এর জন্য ফার্স্ট-পার্টি SDK পাওয়া যায়। এছাড়াও আপনি কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস ব্যবহার করতে পারেন অথবা HTTP সমর্থন করে এমন যেকোনো ভাষা থেকে সরাসরি REST API কল করতে পারেন।
আমি কি মেইলবক্স ইভেন্টগুলিতে সাবস্ক্রাইব করতে পারি?
আমি কীভাবে একটি এপিআই কী পেতে পারি?
hPanel-এ সাইন ইন করুন, API এলাকাটি খুলুন এবং আপনার ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটি কী তৈরি করুন। কী-টি সুরক্ষিত রাখুন এবং আপনার সোর্স কোডে এটি কমিট করবেন না।
আমি ডকুমেন্টেশনটি কোথায় খুঁজে পাব?
সেটআপ নির্দেশনা, এপিআই রেফারেন্স এবং ইন্টিগ্রেশন বিবরণের জন্য হোস্টিঙ্গার মেইল এপিআই ডকুমেন্টেশন দেখুন।