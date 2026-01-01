এক ক্লিকে Postiz ইনস্টলেশন করুন।
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে ১৫টিরও বেশি নেটওয়ার্কের জন্য এআই-চালিত কন্টেন্ট তৈরির সুবিধা সহ ওপেন-সোর্স সোশ্যাল মিডিয়া শিডিউলিং প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Postiz দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পোস্টিজ হল ব্যয়বহুল সোশ্যাল মিডিয়া SaaS টুলগুলির একটি ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা আপনাকে একটি সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে X (টুইটার), লিঙ্কডইন, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, রেডিট, ইউটিউব, ব্লুস্কাই, মাস্টোডন, ডিসকর্ড এবং আরও অনেক প্ল্যাটফর্মে আপনার উপস্থিতি সময়সূচী করতে, পরিচালনা করতে এবং বিশ্লেষণ করতে দেয়। ওপেনএআই-এর সাথে এর বিল্ট-ইন এআই ইন্টিগ্রেশন পোস্টের পরামর্শ এবং স্বয়ংক্রিয়-সম্পূর্ণতা তৈরি করে, যখন একটি ক্যানভা-সদৃশ সম্পাদক ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট পরিচালনা করে।
আপনার VPS-এ পোস্টিজ স্ব-হোস্ট করা আপনার কন্টেন্ট কৌশল এবং অ্যানালিটিক্স ডেটা ব্যক্তিগত রাখে, প্রতি-সিট সাবস্ক্রিপশন ফি সরিয়ে দেয় এবং N8N, Make.com, এবং Zapier-এর মাধ্যমে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন সহ দলগুলিকে সীমাহীন সময়সূচী ক্ষমতা দেয়।
Postiz-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম শিডিউলিং
একটি শেয়ার করা কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার থেকে ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ রিস্কেডুলিং এবং বাল্ক CSV ইম্পোর্ট সহ একই সাথে 15+ সামাজিক নেটওয়ার্কে সময়সূচী তৈরি করুন এবং প্রকাশ করুন।
এআই কন্টেন্ট জেনারেশন
OpenAI ইন্টিগ্রেশন পোস্ট কপি সাজেস্ট করে, ড্রাফট সম্পূর্ণ করে, এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের দর্শকদের জন্য মেসেজিং কাস্টমাইজ করতে সাহায্য করে — ম্যানুয়াল লেখার অনেক ঘন্টা বাঁচায়।
বিল্ট-ইন ভিজ্যুয়াল এডিটর
একটি ক্যানভা-সদৃশ এডিটর আপনাকে আলাদা ডিজাইন টুলে স্যুইচ না করেই সরাসরি পোস্টজের ভিতরে ছবি এবং ব্র্যান্ডেড গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে দেয়।
টিম সহযোগিতা
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং অনুমোদন কর্মপ্রবাহ একাধিক অবদানকারীকে ব্র্যান্ডের ধারাবাহিকতা এবং তত্ত্বাবধান বজায় রেখে সামাজিক অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করতে দেয়।
অটোমেশন ইন্টিগ্রেশন
N8N, Make.com, এবং Zapier-এর জন্য নেটিভ কানেক্টর আপনাকে বাহ্যিক ইভেন্টগুলি থেকে পোস্ট ট্রিগার করতে এবং এন্ড-টু-এন্ড কন্টেন্ট অটোমেশন পাইপলাইন তৈরি করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Postiz রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।