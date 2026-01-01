এক ক্লিকে Activepieces স্থাপন করুন।
২০০+ ইন্টিগ্রেশন এবং বিল্ট-ইন AI এজেন্ট সাপোর্টযুক্ত ওপেন-সোর্স নো-কোড অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Activepieces দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Activepieces হলো একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে আপনার অ্যাপস কানেক্ট করতে এবং একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডারের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়—কোনো কোডের প্রয়োজন নেই। উৎপাদনশীলতার টুলস, যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম, ডেটাবেস এবং AI পরিষেবা কভার করে ২০০টিরও বেশি ইন্টিগ্রেশন সহ, এটি Zapier এবং Make-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প হিসেবে কাজ করে।
Activepieces-কে যা আলাদা করে তোলে তা হলো এর নেটিভ AI-ফার্স্ট ডিজাইন: আপনি ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট তৈরি করতে পারেন যা LLM ব্যবহার করে যুক্তি ও কাজ করে, MCP-কম্প্যাটিবল টুলসের সাথে কানেক্ট করতে পারেন এবং যখন নো-কোড যথেষ্ট নয় তখন কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট বা পাইথন স্টেপস চালাতে পারেন। যেহেতু সবকিছু আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে চলে, আপনার API কী, গ্রাহকের ডেটা এবং ব্যবসার লজিক আপনার সার্ভার ছেড়ে যায় না—এবং আপনি যত অটোমেশনই চালান না কেন, প্রতি-টাস্ক ব্যবহারের জন্য কোনো ফি নেই।
Activepieces-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস যে কাউকে কোড না লিখে বহু-ধাপের অটোমেশন তৈরি করতে দেয়, যা ধারণা থেকে কার্যপ্রবাহ চালু করতে সময় কমিয়ে কয়েক মিনিটে নিয়ে আসে।
২০০+ ইন্টিগ্রেশন
Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion এবং আরও শত শত টুলস সরাসরি সংযুক্ত করুন, যা বেশিরভাগ দল ইতিমধ্যেই ব্যবহার করে এমন সরঞ্জামগুলিকে কভার করে।
AI এজেন্ট সহায়তা
এমন এজেন্ট তৈরি করুন যা বৃহৎ ভাষা মডেল ব্যবহার করে যুক্তি দিতে, অনুসন্ধান করতে এবং পদক্ষেপ নিতে পারে—নিয়ম-ভিত্তিক অটোমেশনের সীমা ছাড়িয়ে বিচারবুদ্ধি প্রয়োজন এমন কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য।
কাস্টম কোড ধাপ
যেকোনো ফ্লো-এর মধ্যে জাভাস্ক্রিপ্ট বা পাইথনে প্রবেশ করুন এমন লজিকের জন্য যা নো-কোডের বাইরে যায়, ডেভেলপারদের ভিজ্যুয়াল বিল্ডার ত্যাগ না করেই সম্পূর্ণ নমনীয়তা প্রদান করে।
ব্যবহার-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ নেই
সেল্ফ-হোস্টিং মানে কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই অসীম ওয়ার্কফ্লো রান, যা Activepieces-কে উচ্চ-পরিমাণের অটোমেশন পাইপলাইনের জন্য সাশ্রয়ী করে তোলে যা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে ব্যয়বহুল হবে।
কেন Hostinger-এ Activepieces রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।