1-ক্লিক ইনস্টলেশনে n8n স্থাপন করুন।
অ্যাপ্লিকেশন, API এবং পরিষেবাগুলি সংযুক্ত করার জন্য একটি দৃশ্যমান নোড-ভিত্তিক সম্পাদক সহ মুক্ত-উৎস কর্মপ্রবাহ স্বয়ংক্রিয়করণ প্ল্যাটফর্ম।
n8n-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
n8n দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
n8n হলো একটি ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম যা একটি ভিজ্যুয়াল নোড-ভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন, সার্ভিস এবং API-কে কানেক্ট করে। এটি ব্যক্তি ও টিমকে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় করতে, টুলগুলোর মধ্যে ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজ করতে এবং কাস্টম ইন্টিগ্রেশন পাইপলাইন তৈরি করতে দেয় — এসবই ডেটা কোনো থার্ড-পার্টি ক্লাউডে লক না করে। শত শত বিল্ট-ইন নোড, কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট লজিকের জন্য সাপোর্ট এবং ওয়েবহুক ও শিডিউলের মাধ্যমে ইভেন্ট-ড্রাইভেন এক্সিকিউশনসহ, n8n সাধারণ নোটিফিকেশন থেকে শুরু করে জটিল মাল্টি-স্টেপ বিজনেস প্রসেস পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করে।
আপনার VPS-এ n8n সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ওয়ার্কফ্লো লজিক, API ক্রেডেনশিয়াল এবং এক্সিকিউশন ডেটা আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কখনোই বাইরে যায় না। আপনি প্রতি-টাস্ক প্রাইসিং ছাড়াই আনলিমিটেড ওয়ার্কফ্লো এক্সিকিউশন পান এবং আপনার অটোমেশনগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী এক্সটেন্ড, ব্যাকআপ এবং ভার্সন করার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান।
n8n-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো বিল্ডার
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ নোড এডিটর আপনাকে দৃশ্যত বহু-ধাপের অটোমেশন ডিজাইন করতে দেয়, প্রতিটি ধাপ ডিবাগ করার জন্য রিয়েল-টাইম এক্সিকিউশন প্রিভিউ সহ।
শত শত ইন্টিগ্রেশন
বিল্ট-ইন নোডগুলি জনপ্রিয় অ্যাপ, ডেটাবেস এবং API কভার করে — স্ল্যাক এবং গিটহাব থেকে পোস্টগ্রেসকিউএল এবং HTTP অনুরোধ পর্যন্ত — কাস্টম কোড ছাড়াই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট লজিক
ডেটা রূপান্তর করতে, ব্যবসায়িক যুক্তি প্রয়োগ করতে, অথবা বিল্ট-ইন ইন্টিগ্রেশন দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এমন যেকোনো বাহ্যিক API কল করতে ওয়ার্কফ্লো নোডগুলিতে সরাসরি জাভাস্ক্রিপ্ট লিখুন।
ওয়েবহুক এবং শিডিউলিং
ওয়েবহুকের মাধ্যমে, একটি ক্রন সময়সূচীতে, অথবা সংযুক্ত পরিষেবাগুলি থেকে ইভেন্টগুলির প্রতিক্রিয়ায় পোলিং ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করুন।
স্ব-হোস্টেড ডেটার মালিকানা
সমস্ত ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞা, API শংসাপত্র, এবং এক্সিকিউশন লগ আপনার VPS-এ থাকে কোনো প্রতি-এক্সিকিউশন ফি এবং কোনো ব্যবহারের সীমা ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ n8n রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।