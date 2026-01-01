এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Jellyseerr স্থাপন করুন।
Jellyfin, Emby, এবং Plex-এর জন্য মিডিয়া রিকোয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টুল যা ইউজারদের মুভি এবং টিভি শো ডিসকভার ও রিকোয়েস্ট করতে দেয়।
Jellyseerr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jellyseerr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Jellyseerr হলো সেল্ফ-হোস্টেড মিডিয়া সার্ভারগুলোর জন্য একটি মিডিয়া রিকোয়েস্ট এবং ম্যানেজমেন্ট ফ্রন্ট-এন্ড, যা ইউজারদের Sonarr বা Radarr-এ সরাসরি অ্যাক্সেস ছাড়াই কন্টেন্ট ডিসকভার এবং রিকোয়েস্ট করার একটি পরিশীলিত উপায় দিতে ডিজাইন করা হয়েছে। ইউজাররা একটি সমৃদ্ধ ক্যাটালগ ব্রাউজ করতে পারেন, রিকোয়েস্ট সাবমিট করতে পারেন এবং কন্টেন্ট উপলব্ধ হলে নোটিফিকেশন পান — অন্যদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা একটি পরিচ্ছন্ন ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে রিকোয়েস্টগুলো অ্যাপ্রুভ করেন এবং ফুলফিলমেন্ট ম্যানেজ করেন।
আপনার মিডিয়া সার্ভারের পাশাপাশি Jellyseerr সেল্ফ-হোস্ট করলে সমস্ত রিকোয়েস্ট হিস্টরি, ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং ইন্টিগ্রেশন ক্রেডেনশিয়াল আপনার নিজস্ব VPS-এ সংরক্ষিত থাকে। ইউজাররা যেকোনো ডিভাইস থেকে 24/7 কন্টেন্ট ব্রাউজ এবং রিকোয়েস্ট করতে পারেন, তাদের বিদ্যমান Jellyfin, Emby, বা Plex অ্যাকাউন্ট থেকে সিঙ্গেল সাইন-অন লগ ইন করার মুহূর্ত থেকেই অভিজ্ঞতাটিকে নির্বিঘ্ন করে তোলে।
Jellyseerr-এর মূল ফিচারগুলো
Jellyfin SSO
ব্যবহারকারীরা তাদের বিদ্যমান জেলিফিন, এমবি, বা প্লেক্স শংসাপত্র ব্যবহার করে লগ ইন করে — আপনার বিদ্যমান মিডিয়া সার্ভার ব্যবহারকারীদের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরির প্রয়োজন নেই।
সনার এবং রাডার ইন্টিগ্রেশন
অনুমোদিত অনুরোধগুলি প্রশাসকের ম্যানুয়াল পদক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় ডাউনলোড এবং লাইব্রেরিতে যোগ করার জন্য সরাসরি Sonarr বা Radarr-এ পাঠানো হয়।
রিকোয়েস্ট অনুমোদন ওয়ার্কফ্লো
প্রশাসকগণ একটি কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড থেকে মুলতুবি অনুরোধগুলি পর্যালোচনা করেন এবং কার্য সম্পাদন শুরু হওয়ার আগে একটি মাত্র ক্লিকে সেগুলিকে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেন।
গ্রানুলার অনুমতি
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, প্রতি-ব্যবহারকারী অনুরোধের কোটা এবং সীমা সহ, কোনো একক ব্যবহারকারীকে ডাউনলোড কিউগুলিকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখে।
বহু-চ্যানেল নোটিফিকেশন
ব্যবহারকারীদের ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, স্ল্যাক, ইমেল, পুশওভার এবং ওয়েবহুকের মাধ্যমে জানান যখন তাদের অনুরোধ করা বিষয়বস্তু দেখার জন্য উপলব্ধ হবে।
কেন Hostinger-এ Jellyseerr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।