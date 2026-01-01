এক ক্লিকে AllTube ইনস্টলেশন।
কমান্ড-লাইন টুলস ছাড়াই ইউটিউব এবং ১০০০+ অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারফেস।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AllTube দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অলটিউব ডাউনলোড একটি স্ব-হোস্টেড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা ইউটিউব-ডিএলকে একটি স্বজ্ঞাত ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেসে আবদ্ধ করে, যার মাধ্যমে যে কেউ স্থানীয়ভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই এক হাজারেরও বেশি হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিও ডাউনলোড বা স্ট্রিম করতে পারে। প্ল্যাটফর্ম আপডেটের সাথে ভেঙে যাওয়া ব্রাউজার এক্সটেনশনগুলির বিপরীতে, অলটিউব আপনার সার্ভারে কেন্দ্রীয়ভাবে চলে যাতে আপনার নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইস যেকোনো ব্রাউজারের মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে পারে।
অলটিউব স্ব-হোস্ট করা আপনার ডাউনলোড কার্যকলাপকে ব্যক্তিগত রাখে, তৃতীয় পক্ষের ডাউনলোড পরিষেবাগুলির ডেটা লগিং অনুশীলন এড়িয়ে চলে এবং সমর্থিত ফরম্যাট, গুণমানের স্তর এবং সাইট কনফিগারেশনের উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। আপনি ব্যাচ ডাউনলোডগুলিও শিডিউল করতে পারেন এবং বিল্ট-ইন JSON API এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ভিডিও মেটাডেটা অ্যাক্সেস করতে পারেন।
AllTube-এর মূল ফিচারগুলো
1000+ প্ল্যাটফর্ম সাপোর্ট
ইউটিউব, ভিমিও এবং শত শত অন্যান্য হোস্টিং সাইট থেকে ভিডিও ডাউনলোড করুন একই সমন্বিত ইন্টারফেস ব্যবহার করে, কোনো প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক সেটআপের প্রয়োজন ছাড়াই।
ফরম্যাট রূপান্তর
আপনার ডিভাইসে অতিরিক্ত টুল ইনস্টল করার প্রয়োজন ছাড়াই ডাউনলোড করা ভিডিওগুলিকে আপনার পছন্দের ফর্ম্যাট এবং গুণমানের স্তরে রূপান্তর করুন।
ব্রাউজারে স্ট্রিমিং
ডাউনলোড করার আগে সরাসরি ওয়েব ইন্টারফেসে ভিডিওগুলির পূর্বরূপ দেখুন, যাতে আপনি স্টোরেজ স্পেস ব্যবহার করার আগে গুণমান এবং বিষয়বস্তু নিশ্চিত করতে পারেন।
ক্ষতিহীন রিমাক্সিং
পুনরায় এনকোড না করেই কন্টেইনার ফরম্যাট পরিবর্তন করুন, আসল ভিডিও এবং অডিও গুণমান বজায় রেখে ফাইলগুলিকে আপনার প্লেয়ারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন।
JSON API অ্যাক্সেস
বিস্তারিত ভিডিও মেটাডেটা পুনরুদ্ধার করুন এবং প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ডাউনলোড স্বয়ংক্রিয় করুন, যা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই নির্ধারিত আর্কাইভ করার ওয়ার্কফ্লো সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ AllTube রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।