এক ক্লিকে অ্যাম্পাচ ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স মিউজিক এবং ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভার যা আপনার ব্যক্তিগত মিডিয়া সংগ্রহকে একটি ব্যক্তিগত স্ট্রিমিং পরিষেবাতে পরিণত করে।
Ampache-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ampache দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাম্পাচি একটি স্ব-হোস্টেড মিডিয়া স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যা ব্যক্তিগত সঙ্গীত এবং ভিডিও সংগ্রহগুলিকে যেকোনো ইন্টারনেট-সংযুক্ত ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি ব্যক্তিগত পরিষেবাতে রূপান্তরিত করে। ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত এবং AGPL লাইসেন্সের অধীনে ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণ করা, এটি বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন, স্মার্ট প্লেলিস্ট, অন-দ্য-ফ্লাই ট্রান্সকোডিং এবং সাবসোনিক API সামঞ্জস্য প্রদান করে মোবাইল অ্যাপস, ডেস্কটপ প্লেয়ার এবং হোম অটোমেশন সিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত ক্লায়েন্ট সমর্থনের জন্য।
বাণিজ্যিক স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলির বিপরীতে, অ্যাম্পাচি তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো শোনার ডেটা সংরক্ষণ করে না, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি আরোপ করে না এবং লাইব্রেরির আকারের উপর কোনো সীমা রাখে না। স্ব-হোস্টিং আপনাকে আপনার সঙ্গীতের সম্পূর্ণ মালিকানা দেয় এবং প্ল্যাটফর্ম লাইসেন্সিং পরিবর্তন বা পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপনার সংগ্রহ অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে তা নিশ্চিত করে।
Ampache-এর মূল ফিচারগুলো
তাৎক্ষণিক ট্রান্সকোডিং
স্বয়ংক্রিয়ভাবে লসলেস FLAC ফাইলগুলিকে রিয়েল টাইমে মোবাইল-বান্ধব বিটরেটে রূপান্তর করুন, যাতে আপনি ডুপ্লিকেট কম্প্রেসড কপি সংরক্ষণ না করেই সেলুলার নেটওয়ার্কে উচ্চ-মানের অডিও স্ট্রিম করতে পারেন।
স্মার্ট প্লেলিস্ট
প্লেলিস্ট তৈরি করুন যা জেনার, রেটিং, প্লে কাউন্ট বা কাস্টম মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়, আপনার নিজস্ব লাইব্রেরি ব্যবহার করে স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলির আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা পুনরায় তৈরি করে।
একাধিক ব্যবহারকারী সাপোর্ট
পরিবার সদস্য বা সহযোগীদের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, প্রতিটি আলাদা শোনার ইতিহাস, প্লেলিস্ট এবং অনুমতির স্তর সহ, মিডিয়া ফাইলগুলি নকল না করে।
সাবসোনিক এপিআই সামঞ্জস্য
আপনার অ্যাম্পাচ ইনস্ট্যান্সে যেকোনো সাবসোনিক-সামঞ্জস্যপূর্ণ মোবাইল অ্যাপ বা ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট সংযুক্ত করুন, যা আপনাকে একটি একক ইন্টারফেসে আবদ্ধ না হয়ে কার্যত যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস দেবে।
পডকাস্ট এবং রেডিও
আপনার সঙ্গীত লাইব্রেরির পাশাপাশি ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন স্ট্রিম করুন এবং পডকাস্ট সাবস্ক্রাইব করুন, Ampache-কে সমস্ত অডিও সামগ্রীর জন্য একটি একক গন্তব্য তৈরি করে।
কেন Hostinger-এ Ampache রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।