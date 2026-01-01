এক ক্লিকে ইমিচ ইনস্টল করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন স্ব-হোস্টেড ছবি ও ভিডিও ব্যবস্থাপনা, AI-পাওয়ার্ড অর্গানাইজেশন এবং মোবাইল ব্যাকআপ সহ।
Immich-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Immich দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Immich হলো Google Photos এবং iCloud-এর একটি আধুনিক, সেল্ফ-হোস্টেড বিকল্প, যা গতির জন্য তৈরি এবং মেশিন লার্নিং দ্বারা চালিত। এটি ফেসিয়াল রিকগনিশন, অবজেক্ট ডিটেকশন, স্মার্ট সার্চ এবং iOS ও Android অ্যাপস থেকে স্বয়ংক্রিয় মোবাইল ব্যাকআপ প্রদান করে — সবকিছু আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে চলে।
Immich সেল্ফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং পারিবারিক ছবি সম্পূর্ণরূপে তৃতীয় পক্ষের সার্ভার থেকে দূরে থাকে। আপনি স্টোরেজ, অ্যাক্সেস পারমিশন এবং শেয়ারিং-এর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং পরিষেবা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি ছাড়াই। এই ডেপ্লয়মেন্টে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, মেশিন লার্নিং সার্ভিস, ভেক্টর এক্সটেনশন সহ PostgreSQL এবং Redis অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Immich-এর মূল ফিচারগুলো
এআই-চালিত সার্চ
মেশিন লার্নিং আপনার সম্পূর্ণ ফটো লাইব্রেরি জুড়ে মুখ শনাক্তকরণ, বস্তু শনাক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক ভাষা অনুসন্ধান সক্ষম করে।
স্বয়ংক্রিয় মোবাইল ব্যাকআপ
iOS এবং Android অ্যাপস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি এবং ভিডিও ব্যাক আপ করে, আপনার লাইব্রেরি সর্বদা আপ টু ডেট রাখে।
RAW এবং 4K সমর্থন
পেশাদার কর্মপ্রবাহের জন্য সম্পূর্ণ মেটাডেটা সংরক্ষণ সহ RAW ছবির ফরম্যাট, 4K ভিডিও এবং লাইভ ছবি সমর্থন করে।
বহু-ব্যবহারকারী লাইব্রেরি
প্রতিটি ব্যবহারকারী তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত লাইব্রেরি পান, যেখানে অ্যালবাম এবং অংশীদার সংগ্রহগুলি বেছে বেছে শেয়ার করার বিকল্প থাকে।
মানচিত্র এবং টাইমলাইন ভিউ
আপনার ক্যামেরা এবং ফোনের এমবেডেড জিপিএস মেটাডেটা ব্যবহার করে একটি টাইমলাইনে তারিখ অনুসারে অথবা একটি মানচিত্রে অবস্থান অনুসারে ছবি ব্রাউজ করুন।
কেন Hostinger-এ Immich রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।