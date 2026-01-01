এক ক্লিকে Airsonic Advanced স্থাপন করুন।
আপনার ব্যক্তিগত সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য একটি স্ব-হোস্টেড মিডিয়া স্ট্রিমিং সার্ভার, যা যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Airsonic Advanced-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Airsonic Advanced দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Airsonic Advanced হল Airsonic-এর একটি সক্রিয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, কমিউনিটি-চালিত ফর্ক — যা নিজেই Subsonic-এর একটি বিনামূল্যের ফর্ক — এবং এটি বৃহৎ ব্যক্তিগত সঙ্গীত লাইব্রেরির স্থিতিশীল স্ট্রিমিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি যেকোনো ডিভাইস বা ব্যান্ডউইথের সাথে মানানসই করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সকোড করে, ID3 এবং ফোল্ডার-ভিত্তিক লাইব্রেরিগুলি সূচিত করে, এবং একটি পরিষ্কার ওয়েব প্লেয়ারের সাথে আসে এবং একটি Subsonic-সামঞ্জস্যপূর্ণ REST API রয়েছে যা কয়েক ডজন মোবাইল ও ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট দ্বারা সমর্থিত।
আপনার VPS-এ Airsonic Advanced স্ব-হোস্ট করা আপনার সঙ্গীত সংগ্রহ, শোনার ইতিহাস এবং প্লেলিস্ট আপনার নিয়ন্ত্রিত হার্ডওয়্যারে রাখে — কোনো ডিভাইস-প্রতি সীমা, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এবং কোনো স্ট্রিমিং-পরিষেবা ট্র্যাকিং ছাড়াই।
Airsonic Advanced-এর মূল ফিচারগুলো
তাৎক্ষণিক ট্রান্সকোডিং
সঠিক বিটরেটে যেকোনো ক্লায়েন্টে স্ট্রিম করে, যাতে একটি একক লাইব্রেরি ডেস্কটপ, ফোন এবং ধীরগতির মোবাইল সংযোগগুলিকে ফাইলগুলি পুনরায় এনকোড না করেই পরিষেবা দিতে পারে।
Subsonic-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ API
সাবসোনিক ক্লায়েন্টদের সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমের সাথে কাজ করে — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic, এবং আরও অনেক কিছু — iOS, Android, এবং ডেস্কটপ জুড়ে।
মাল্টি-ইউজার লাইব্রেরি
প্রতি-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট, যেখানে ব্যক্তিগত প্লেলিস্ট, রেটিং এবং last.fm স্ক্রবলিং রয়েছে, পরিবারগুলিকে ইতিহাস মিশ্রিত না করে একটি সার্ভার শেয়ার করতে দেয়।
পডকাস্ট সাবস্ক্রিপশন
এয়ারসনিকে সরাসরি পডকাস্ট ফিডে সাবস্ক্রাইব করুন, আপনার সঙ্গীত লাইব্রেরির পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পর্ব ডাউনলোড সহ।
ইন্টারনেট রেডিও এবং জুকবক্স
ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন স্ট্রিম করুন এবং মাল্টি-প্লেয়ার জুকবক্স ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক স্পিকারে অডিও পাঠান।
কেন Hostinger-এ Airsonic Advanced রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।