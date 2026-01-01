OCS Inventory NG-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে OCS Inventory NG ইনস্টল করুন।

ওপেন-সোর্স আইটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সার্ভার যা আপনার ফ্লিট জুড়ে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ট্র্যাক করে এবং প্যাকেজ স্থাপন করে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে OCS Inventory NG ইনস্টল করুন।

OCS Inventory NG-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

OCS Inventory NG দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং সফটওয়্যার ডিপ্লয়মেন্ট সমাধান যা ২০০১ সাল থেকে পরিমার্জিত হয়েছে। Windows, Linux, macOS, Android, এবং IBM AIX এন্ডপয়েন্টগুলিতে ইনস্টল করা হালকা এজেন্টগুলি একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে বিস্তারিত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইনভেন্টরি রিপোর্ট করে, যখন SNMP স্ক্যান এবং IP ডিসকভারি প্রিন্টার, সুইচ, রাউটার এবং অন্যান্য এজেন্টবিহীন ডিভাইসগুলিতে দৃশ্যমানতা প্রসারিত করে।

আপনার নিজস্ব VPS-এ OCS Inventory স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি ডিভাইসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, লাইসেন্স রেকর্ড এবং ডিপ্লয় করা প্যাকেজ আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। বান্ডেল করা ওয়েব কনসোল, MySQL ডেটাবেস এবং REST API হল সেই একই উপাদান যা ১,০০,০০০ এর বেশি ডিভাইস সহ আইটি এস্টেট পরিচালনা করা উদ্যোগগুলি ব্যবহার করে, কোনো প্রতি-অ্যাসেট ফি এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের SaaS নির্ভরতা ছাড়াই।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

OCS Inventory NG-এর মূল ফিচারগুলো

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইনভেন্টরি

হালকা এজেন্টগুলি Windows, Linux, macOS, Android, এবং AIX এন্ডপয়েন্ট থেকে CPU, মেমরি, স্টোরেজ, পেরিফেরাল এবং ইনস্টল করা সফ্টওয়্যারের বিস্তারিত ডেটা সংগ্রহ করে।

প্যাকেজ স্থাপন

স্ক্রিপ্ট, ইনস্টলার এবং কনফিগারেশন প্যাকেজ HTTPS এর মাধ্যমে এজেন্টদের কাছে পুশ করুন, ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ সহ যা 100,000+ ডিভাইসের ফ্লিট পর্যন্ত স্কেল করতে পারে।

SNMP এবং নেটওয়ার্ক আবিষ্কার

এজেন্ট চালাতে অক্ষম প্রিন্টার, সুইচ, রাউটার এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির ইনভেন্টরি করার জন্য সাবনেট স্ক্যান করুন এবং SNMP ডিভাইসগুলি কোয়েরি করুন।

লাইসেন্স সম্মতি প্রতিবেদন

আপনার এস্টেট জুড়ে ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলি ট্র্যাক করুন এবং লাইসেন্স ব্যবহার ও নবায়ন যাচাই করতে সফ্টওয়্যার মিটারিং রিপোর্ট তৈরি করুন।

REST API এবং একীকরণ

বিল্ট-ইন REST API এবং GLPI সিঙ্ক্রোনাইজেশন প্লাগ-ইন টিকিট সিস্টেম, CMDB এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলিতে অ্যাসেট ডেটা সরবরাহ করে।

RBAC সহ ওয়েব কনসোল

রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, LDAP এবং CAS প্রমাণীকরণ, এবং অপারেটর ও নিরীক্ষকদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ড্যাশবোর্ড সহ ব্রাউজার-ভিত্তিক কনসোল।

কেন Hostinger-এ OCS Inventory NG রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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