এক ক্লিকে OCS Inventory NG ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স আইটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সার্ভার যা আপনার ফ্লিট জুড়ে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ট্র্যাক করে এবং প্যাকেজ স্থাপন করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OCS Inventory NG দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং সফটওয়্যার ডিপ্লয়মেন্ট সমাধান যা ২০০১ সাল থেকে পরিমার্জিত হয়েছে। Windows, Linux, macOS, Android, এবং IBM AIX এন্ডপয়েন্টগুলিতে ইনস্টল করা হালকা এজেন্টগুলি একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে বিস্তারিত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইনভেন্টরি রিপোর্ট করে, যখন SNMP স্ক্যান এবং IP ডিসকভারি প্রিন্টার, সুইচ, রাউটার এবং অন্যান্য এজেন্টবিহীন ডিভাইসগুলিতে দৃশ্যমানতা প্রসারিত করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ OCS Inventory স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি ডিভাইসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, লাইসেন্স রেকর্ড এবং ডিপ্লয় করা প্যাকেজ আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। বান্ডেল করা ওয়েব কনসোল, MySQL ডেটাবেস এবং REST API হল সেই একই উপাদান যা ১,০০,০০০ এর বেশি ডিভাইস সহ আইটি এস্টেট পরিচালনা করা উদ্যোগগুলি ব্যবহার করে, কোনো প্রতি-অ্যাসেট ফি এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের SaaS নির্ভরতা ছাড়াই।
OCS Inventory NG-এর মূল ফিচারগুলো
হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইনভেন্টরি
হালকা এজেন্টগুলি Windows, Linux, macOS, Android, এবং AIX এন্ডপয়েন্ট থেকে CPU, মেমরি, স্টোরেজ, পেরিফেরাল এবং ইনস্টল করা সফ্টওয়্যারের বিস্তারিত ডেটা সংগ্রহ করে।
প্যাকেজ স্থাপন
স্ক্রিপ্ট, ইনস্টলার এবং কনফিগারেশন প্যাকেজ HTTPS এর মাধ্যমে এজেন্টদের কাছে পুশ করুন, ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ সহ যা 100,000+ ডিভাইসের ফ্লিট পর্যন্ত স্কেল করতে পারে।
SNMP এবং নেটওয়ার্ক আবিষ্কার
এজেন্ট চালাতে অক্ষম প্রিন্টার, সুইচ, রাউটার এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির ইনভেন্টরি করার জন্য সাবনেট স্ক্যান করুন এবং SNMP ডিভাইসগুলি কোয়েরি করুন।
লাইসেন্স সম্মতি প্রতিবেদন
আপনার এস্টেট জুড়ে ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলি ট্র্যাক করুন এবং লাইসেন্স ব্যবহার ও নবায়ন যাচাই করতে সফ্টওয়্যার মিটারিং রিপোর্ট তৈরি করুন।
REST API এবং একীকরণ
বিল্ট-ইন REST API এবং GLPI সিঙ্ক্রোনাইজেশন প্লাগ-ইন টিকিট সিস্টেম, CMDB এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলিতে অ্যাসেট ডেটা সরবরাহ করে।
RBAC সহ ওয়েব কনসোল
রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, LDAP এবং CAS প্রমাণীকরণ, এবং অপারেটর ও নিরীক্ষকদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ড্যাশবোর্ড সহ ব্রাউজার-ভিত্তিক কনসোল।
কেন Hostinger-এ OCS Inventory NG রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।