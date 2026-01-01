এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাটলাস সিএমএমএস স্থাপন করুন।
ওয়ার্ক অর্ডার, অ্যাসেট এবং বৃহৎ পরিসরে প্রতিরোধমূলক সময়সূচী ব্যবস্থাপনার জন্য ওপেন-সোর্স রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম।
Atlas CMMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Atlas CMMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাটলাস সিএমএমএস (Atlas CMMS) হল একটি স্ব-হোস্টেড কম্পিউটারাইজড রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা সুবিধা, উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা এবং ইউটিলিটি দলগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ওয়ার্ক অর্ডার, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী, সরঞ্জামের রেকর্ড, যন্ত্রাংশের তালিকা এবং পরিষেবা অনুরোধগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে যাতে প্রযুক্তিবিদ এবং ম্যানেজাররা স্প্রেডশীট, কাগজের লগ এবং ইমেল থ্রেড নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে তথ্যের একটি একক উৎস ভাগ করে নিতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ স্ব-হোস্টিং সংবেদনশীল সম্পদ ডেটা, প্রযুক্তিবিদ রেকর্ড এবং রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। Spring Boot ব্যাকএন্ডকে শক্তি যোগায়, React ওয়েব অ্যাপকে চালিত করে এবং একটি সহচর মোবাইল অ্যাপ ফিল্ড টেকনিশিয়ানদের অফলাইনে কাজ করতে এবং পুনরায় সংযোগ হলে সিঙ্ক করতে দেয়।
Atlas CMMS-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়ার্ক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট
প্রতিটি কাজ এবং টেকনিশিয়ানের জন্য অগ্রাধিকার, সময় লগ, সংযুক্তি এবং সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি করুন, বরাদ্দ করুন এবং ট্র্যাক করুন।
প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ
পুনরাবৃত্ত পরিদর্শন নির্ধারণ করুন এবং মিটার রিডিং, সময় ব্যবধান, অথবা অ্যাসেট ইভেন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রিগার থেকে ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি স্বয়ংক্রিয় করুন।
সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং
ডাউনটাইম মেট্রিক্স, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং স্টক অ্যালার্ট সহ যন্ত্রাংশের ইনভেন্টরি, এবং স্বয়ংক্রিয় ক্রয় আদেশ সহ সরঞ্জাম ক্যাটালগ করুন।
মোবাইল মাঠ অ্যাপ
নেটিভ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস টেকনিশিয়ানদের কিউআর কোড স্ক্যান করতে, সময় রেকর্ড করতে, ছবি তুলতে এবং সরাসরি সাইটে কাজের অর্ডার সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।
অ্যানালিটিক্স ও রিপোর্টিং
অন্তর্নির্মিত ড্যাশবোর্ডগুলি ওয়ার্ক অর্ডার সম্মতি, সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্যতা, ডাউনটাইম প্রবণতা, শ্রম ব্যবহার এবং খরচ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে।
কেন Hostinger-এ Atlas CMMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।