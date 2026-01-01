Atlas CMMS-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাটলাস সিএমএমএস স্থাপন করুন।

ওয়ার্ক অর্ডার, অ্যাসেট এবং বৃহৎ পরিসরে প্রতিরোধমূলক সময়সূচী ব্যবস্থাপনার জন্য ওপেন-সোর্স রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাটলাস সিএমএমএস স্থাপন করুন।

Atlas CMMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Atlas CMMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

অ্যাটলাস সিএমএমএস (Atlas CMMS) হল একটি স্ব-হোস্টেড কম্পিউটারাইজড রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা সুবিধা, উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা এবং ইউটিলিটি দলগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ওয়ার্ক অর্ডার, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচী, সরঞ্জামের রেকর্ড, যন্ত্রাংশের তালিকা এবং পরিষেবা অনুরোধগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে যাতে প্রযুক্তিবিদ এবং ম্যানেজাররা স্প্রেডশীট, কাগজের লগ এবং ইমেল থ্রেড নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে তথ্যের একটি একক উৎস ভাগ করে নিতে পারে।

আপনার নিজস্ব VPS-এ স্ব-হোস্টিং সংবেদনশীল সম্পদ ডেটা, প্রযুক্তিবিদ রেকর্ড এবং রক্ষণাবেক্ষণের ইতিহাস আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। Spring Boot ব্যাকএন্ডকে শক্তি যোগায়, React ওয়েব অ্যাপকে চালিত করে এবং একটি সহচর মোবাইল অ্যাপ ফিল্ড টেকনিশিয়ানদের অফলাইনে কাজ করতে এবং পুনরায় সংযোগ হলে সিঙ্ক করতে দেয়।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Atlas CMMS-এর মূল ফিচারগুলো

ওয়ার্ক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট

প্রতিটি কাজ এবং টেকনিশিয়ানের জন্য অগ্রাধিকার, সময় লগ, সংযুক্তি এবং সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি করুন, বরাদ্দ করুন এবং ট্র্যাক করুন।

প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ

পুনরাবৃত্ত পরিদর্শন নির্ধারণ করুন এবং মিটার রিডিং, সময় ব্যবধান, অথবা অ্যাসেট ইভেন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রিগার থেকে ওয়ার্ক অর্ডার তৈরি স্বয়ংক্রিয় করুন।

সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং

ডাউনটাইম মেট্রিক্স, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং স্টক অ্যালার্ট সহ যন্ত্রাংশের ইনভেন্টরি, এবং স্বয়ংক্রিয় ক্রয় আদেশ সহ সরঞ্জাম ক্যাটালগ করুন।

মোবাইল মাঠ অ্যাপ

নেটিভ আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস টেকনিশিয়ানদের কিউআর কোড স্ক্যান করতে, সময় রেকর্ড করতে, ছবি তুলতে এবং সরাসরি সাইটে কাজের অর্ডার সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

অ্যানালিটিক্স ও রিপোর্টিং

অন্তর্নির্মিত ড্যাশবোর্ডগুলি ওয়ার্ক অর্ডার সম্মতি, সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্যতা, ডাউনটাইম প্রবণতা, শ্রম ব্যবহার এবং খরচ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে।

কেন Hostinger-এ Atlas CMMS রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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An Otter Wiki

গিট-সমর্থিত পৃষ্ঠা এবং মার্কডাউন সম্পাদনা সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড উইকি

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Apollo

Apollo

ডিস্ট্রিবিউটেড রিসার্চ টিমের জন্য রিয়েল-টাইম কোলাবোরেটিভ জিনোম অ্যানোটেশন এডিটর।

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