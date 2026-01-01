এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে BunkerM স্থাপন করুন।
একটি ওয়েব ড্যাশবোর্ড, এসিএল ব্যবস্থাপনা এবং লাইভ মনিটরিং সহ অল-ইন-ওয়ান এক্লিপস মশা কুইটো এমকিউটিটি ব্রোকার।
BunkerM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
BunkerM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
BunkerM একটি একক কন্টেইনারে একটি সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড সহ Eclipse Mosquitto প্যাকেজ করে, যাতে আপনি ম্যানুয়ালি কনফিগার ফাইল এডিট না করে বা একটি আলাদা UI ইনস্টল না করেই একটি প্রোডাকশন-রেডি MQTT ব্রোকার পান। বান্ডেল করা ওয়েব ইন্টারফেস ডাইনামিক সিকিউরিটি, ক্লায়েন্ট এবং রোল ACLs, লাইভ টপিক এক্সপ্লোরেশন এবং রিপ্লে সহ মেসেজ হিস্টরি পরিচালনা করে — যার সবকটি একটি স্থানীয় SQLite স্টোর দ্বারা সমর্থিত যা প্রতিটি প্রকাশিত মেসেজ ক্যাপচার করে।
আপনার নিজের VPS-এ BunkerM স্ব-হোস্ট করলে ডিভাইস টেলিমেট্রি, ACL নিয়মাবলী এবং ঐতিহাসিক মেসেজ আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে থাকে, যেখানে সীমাহীন ক্লায়েন্ট এবং কোনো মেসেজ-প্রতি ফি নেই। এই ইমেজটি একটি পরিসংখ্যানগত অসঙ্গতি সনাক্তকারী এবং cron-ভিত্তিক প্রকাশনা এবং শর্ত-ভিত্তিক পর্যবেক্ষকদের জন্য একটি স্থানীয় অটোমেশন ইঞ্জিন বান্ডেল করে, যার সবকটি কন্টেইনারের ভিতরে কোনো ক্লাউড নির্ভরতা ছাড়াই চলে।
BunkerM-এর মূল ফিচারগুলো
Mosquitto ওয়েব ইউআই সহ
একটি কন্টেইনারে Eclipse Mosquitto এবং একটি সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড অন্তর্ভুক্ত, যেখানে MQTT 3.1.1 এবং MQTT 5 সাপোর্ট সরাসরি পাওয়া যায়।
গতিশীল ACL সম্পাদক
ব্রাউজার থেকে সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত প্রকাশ এবং সাবস্ক্রাইব নিয়মাবলী সহ ক্লায়েন্ট, রোল এবং গ্রুপ তৈরি করুন, ব্যাকআপের জন্য JSON এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট সহ।
MQTT এক্সপ্লোরার
লাইভ টপিক ট্রি ব্রাউজ করুন, QoS মেটাডেটা সহ রিটেইনড পেলোডগুলি পরিদর্শন করুন এবং ড্যাশবোর্ড থেকে সরাসরি মেসেজ প্রকাশ করুন।
বার্তার ইতিহাস এবং রিপ্লে
প্রতিটি প্রকাশিত বার্তা টপিক ফিল্টার, ফ্রি-টেক্সট সার্চ এবং এক-ক্লিক রিপ্লে অ্যাকশন সহ একটি স্থানীয় SQLite স্টোরে ধারণ করা হয়।
স্মার্ট অসঙ্গতি ডিটেকশন
একটি স্থানীয় পরিসংখ্যান ইঞ্জিন প্রকাশনার হার এবং বিষয়ভিত্তিক বেসলাইন পর্যবেক্ষণ করে, স্পাইক, ড্রিফট এবং অপ্রত্যাশিত নীরবতার উপর সতর্কতা জারি করে।
কেন Hostinger-এ BunkerM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।