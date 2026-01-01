এক ক্লিকে ডোমেইন লকার স্থাপন করুন।
স্বয়ংক্রিয় DNS, SSL, এবং WHOIS ট্র্যাকিং সহ ডোমেইন পোর্টফোলিও মনিটরিং এবং ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Domain Locker দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডোমেইন লকার হলো ডেভেলপার, ব্যবসা এবং আইটি পেশাদারদের জন্য তৈরি একটি সেলফ-হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম, যারা বিভিন্ন রেজিস্ট্রার জুড়ে একাধিক ডোমেইন নাম পরিচালনা করেন। এটি আপনার পোর্টফোলিওর প্রতিটি ডোমেইনের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে DNS রেকর্ড, SSL সার্টিফিকেট বিবরণ, WHOIS ডেটা, সাবডোমেইন এবং IP অ্যাড্রেস তথ্য সংগ্রহ করে, যা আপনাকে ডোমেইনের স্বাস্থ্য এবং ইতিহাস ট্র্যাক করার জন্য একটি একক স্থান প্রদান করে।
অ্যালার্টিং ইন্টিগ্রেশন — যার মধ্যে ইমেইল, ওয়েবহুক, টেলিগ্রাম এবং সিগন্যাল অন্তর্ভুক্ত — আপনাকে আসন্ন মেয়াদোত্তীর্ণতা, DNS পরিবর্তন এবং নিরাপত্তা অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে অবহিত করে, সেগুলো ঘটনায় পরিণত হওয়ার আগে। ইন্টারেক্টিভ অ্যানালিটিক্স এবং খরচ ট্র্যাকিং ফিচার সেটকে সম্পূর্ণ করে তোলে, যা ডোমেইন লকারকে তাদের ডোমেইন সম্পদ সম্পর্কে গুরুতর যে কারো জন্য একটি সম্পূর্ণ অপারেশনাল টুলে পরিণত করে। সেলফ-হোস্টিং সেই সমস্ত সংবেদনশীল রেজিস্ট্রার এবং DNS ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
Domain Locker-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় ডোমেন পর্যবেক্ষণ
ক্রমাগত ডিএনএস রেকর্ড, এসএসএল সার্টিফিকেট, WHOIS ডেটা এবং সাবডোমেন তথ্য সংগ্রহ করে যাতে আপনার কাছে সর্বদা প্রতিটি ডোমেনের একটি আপ-টু-ডেট দৃশ্য থাকে।
মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং পরিবর্তন সতর্কতা
ইমেল, ওয়েবহুক, টেলিগ্রাম, অথবা সিগন্যালের মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠায় যখন একটি ডোমেইনের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে অথবা একটি ডিএনএস রেকর্ড অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হয়।
নিরাপত্তা নিরীক্ষা
ডোমেইন কনফিগারেশনগুলির ভুল কনফিগারেশন বিশ্লেষণ করে এবং আপনার ডিএনএস ও সার্টিফিকেট সেটআপকে আরও সুরক্ষিত করতে সুনির্দিষ্ট উন্নতির পরামর্শ দেয়।
অ্যানালিটিক্স এবং ইতিহাস
ইন্টারেক্টিভ চার্ট এবং টাইমলাইন দেখায় কিভাবে ডোমেন কনফিগারেশন এবং কর্মক্ষমতা সময়ের সাথে বিকশিত হয়েছে সহজে সমস্যা সমাধানের জন্য।
খরচ এবং সম্পদ ট্র্যাকিং
ক্রয় মূল্য, নবায়নের খরচ এবং আনুমানিক বাজার মূল্য রেকর্ড করে যাতে আপনি ডোমেইন পোর্টফোলিওগুলিকে আর্থিক সম্পদ হিসাবে পরিচালনা করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Domain Locker রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।