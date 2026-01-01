এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে DDNS আপডেটার স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড ডাইনামিক ডিএনএস আপডেটার যা ৪০টিরও বেশি ডিএনএস প্রদানকারী জুড়ে A এবং AAAA রেকর্ড সিঙ্কে রাখে।
DDNS Updater-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DDNS Updater দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DDNS Updater হল একটি ওপেন-সোর্স গো পরিষেবা যা ৪০টিরও বেশি DNS প্রদানকারীর — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, এবং আরও অনেক কিছু — মাধ্যমে DNS A এবং AAAA রেকর্ডগুলিকে সঠিক IP-তে নির্দেশ করে রাখে, একটি একক কনফিগারেশন ফাইল থেকে। এটি একটি হেডলেস এজেন্ট হিসাবে চলে যার শুধুমাত্র আউটবাউন্ড কানেক্টিভিটির প্রয়োজন, যার স্ট্যাটাস কন্টেইনার লগগুলির মাধ্যমে বা একটি বিল্ট-ইন HTTP ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে দেখা যায় যা SSH পোর্ট-ফরোয়ার্ডের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য যখন আপনি একটি ব্রাউজার ভিউ চান।
আপনার নিজের VPS-এ DDNS Updater স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি স্থিতিশীল, সর্বদা-সক্রিয় এজেন্ট দেয় যা হোম রাউটার, IoT গেটওয়ে, সেকেন্ডারি সার্ভার, অথবা অন্য যেকোনো এন্ডপয়েন্টের জন্য DNS রেকর্ড আপডেট করতে পারে যার পাবলিক IP পরিবর্তিত হয়। প্রদানকারীর শংসাপত্র এবং আপডেট লজিক আপনার পরিকাঠামোর ভিতরে থাকে, এবং একটি ইনস্ট্যান্স একাধিক ডোমেন এবং প্রদানকারীর রেকর্ড সমান্তরালভাবে পরিচালনা করতে পারে।
DDNS Updater-এর মূল ফিচারগুলো
৪০+ ডিএনএস প্রদানকারী
একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, এবং আরও ডজনখানেক পরিষেবাতে রেকর্ড আপডেট করুন।
পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা
কুলডাউন উইন্ডো সহ কনফিগারযোগ্য পোলিং ক্যাডেন্স, যাতে পাবলিক আইপি আনা হয় এবং রেকর্ডগুলি শুধুমাত্র তখনই আপডেট করা হয় যখন সেগুলির প্রকৃত প্রয়োজন হয়।
IPv4 এবং IPv6
একই সাথে A এবং AAAA উভয় রেকর্ড ট্র্যাক করে, যখন আপস্ট্রিম সংযোগে শুধুমাত্র একটি অ্যাড্রেস ফ্যামিলি উপলব্ধ থাকে তখন সুচারুভাবে ফিরে আসে।
বিল্ট-ইন স্ট্যাটাস ড্যাশবোর্ড
শুধুমাত্র স্থানীয়, পঠনযোগ্য ড্যাশবোর্ড বর্তমান রেকর্ডের অবস্থা, শেষ আপডেটের সময়, পর্যবেক্ষণ করা আইপি এবং একটি SSH পোর্ট-ফরোয়ার্ডের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হলে প্রতি-রেকর্ড ত্রুটিগুলি দেখায়।
বহু-প্রদানকারী IP আহরণ
পাবলিক আইপি একাধিক HTTP এবং DNS-ভিত্তিক প্রদানকারীকে একত্রিত করে সমাধান করা হয়, তাই একটি একক আপস্ট্রিম বিভ্রাট সমস্ত আপডেটকে বাধা দেয় না।
shoutrrr এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন
ঐচ্ছিক shoutrrr ইন্টিগ্রেশন ডিসকর্ড, স্ল্যাক, টেলিগ্রাম, অথবা ইমেইলে সতর্কতা পাঠায় যখন একটি আপডেট ব্যর্থ হয় অথবা একটি আইপি পরিবর্তন সনাক্ত করা হয়।
কেন Hostinger-এ DDNS Updater রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।