এক ক্লিকে eKuiper স্থাপন করুন।
এজে IoT ডেটার উপর রিয়েল-টাইম স্ট্রিম অ্যানালিটিক্সের জন্য হালকা ওজনের SQL এবং রুলস ইঞ্জিন।
eKuiper-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
eKuiper দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LF Edge eKuiper হল একটি লিনাক্স ফাউন্ডেশন এজ প্রকল্প যা সীমিত-সম্পদ সম্পন্ন এজ ডিভাইসে রিয়েল-টাইম স্ট্রিম প্রসেসিং এবং নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্লেষণ নিয়ে আসে। প্রায় 10MB-এর একটি ক্ষুদ্র পদচিহ্ন সহ, এটি MQTT ব্রোকার, HTTP এন্ডপয়েন্ট, Kafka, ফাইল উৎস এবং আরও অনেক প্রোটোকল থেকে ডেটা গ্রহণ করে, তারপর পরিচিত SQL সিনট্যাক্স বা একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ রুল এডিটর ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে এটি রূপান্তর করে।
আপনার নিজের VPS-এ eKuiper স্ব-হোস্ট করা সম্পূর্ণ IoT অ্যানালিটিক্স পাইপলাইনকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে — সেন্সর ডেটা, ব্যবসায়িক নিয়ম এবং মেশিন লার্নিং ইনফারেন্স আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে, কোনো প্রতি-বার্তা ক্লাউড ফি এবং কোনো আপস্ট্রিম নির্ভরতা ছাড়াই। এই টেমপ্লেটটি ভিজ্যুয়াল স্ট্রিম এবং নিয়ম তৈরির জন্য eKuiper ইঞ্জিনকে অফিসিয়াল ওয়েব-ভিত্তিক ম্যানেজার UI-এর সাথে একত্রিত করে।
eKuiper-এর মূল ফিচারগুলো
SQL স্ট্রিম প্রসেসিং
কাস্টম Go বা Java কোড লেখার পরিবর্তে ANSI SQL সিনট্যাক্স ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম IoT স্ট্রিমগুলিকে ফিল্টার করুন, একত্রিত করুন, যোগ করুন এবং রূপান্তর করুন।
দৃশ্যমান নিয়ম ব্যবস্থাপক
বান্ডেল করা ওয়েব কনসোল আপনাকে কনফিগারেশন ফাইল স্পর্শ না করেই একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ গ্রাফ এডিটরের মাধ্যমে স্ট্রিম, নিয়ম এবং ডেটা পাইপলাইন তৈরি করতে দেয়।
MQTT এবং Kafka নেটিভ
MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis, এবং InfluxDB-এর জন্য প্রথম শ্রেণীর সংযোগকারীগুলি শিল্প সেন্সর এবং মেসেজ ব্রোকারগুলির ওয়্যারিংকে সহজ করে তোলে।
এজ-এ এমএল ইনফারেন্স
স্ট্রিমিং সেন্সর ডেটার উপর অস্বাভাবিকতা সনাক্তকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাস চালানোর জন্য TensorFlow Lite এবং ONNX মডেলগুলি সরাসরি SQL কোয়েরির মধ্যে এম্বেড করুন।
ক্ষুদ্র এজ ফুটপ্রিন্ট
ইঞ্জিনটি প্রায় 10MB মেমরিতে চলে, তাই এটি অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি হালকা ওজনের VPS প্ল্যানে স্বাচ্ছন্দ্যে স্থাপন করা যায়।
প্লাগইন প্রসারণযোগ্যতা
কাস্টম গো, পাইথন, বা পোর্টেবল প্লাগইন ব্যবহার করে eKuiper-কে প্রসারিত করুন যাতে আপনার কাজের চাপ অনুযায়ী তৈরি মালিকানাধীন উৎস, সিঙ্ক এবং এসকিউএল ফাংশন যোগ করা যায়।
কেন Hostinger-এ eKuiper রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।