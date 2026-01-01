eKuiper-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে eKuiper স্থাপন করুন।

এজে IoT ডেটার উপর রিয়েল-টাইম স্ট্রিম অ্যানালিটিক্সের জন্য হালকা ওজনের SQL এবং রুলস ইঞ্জিন।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে eKuiper স্থাপন করুন।

eKuiper-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

eKuiper দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

LF Edge eKuiper হল একটি লিনাক্স ফাউন্ডেশন এজ প্রকল্প যা সীমিত-সম্পদ সম্পন্ন এজ ডিভাইসে রিয়েল-টাইম স্ট্রিম প্রসেসিং এবং নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্লেষণ নিয়ে আসে। প্রায় 10MB-এর একটি ক্ষুদ্র পদচিহ্ন সহ, এটি MQTT ব্রোকার, HTTP এন্ডপয়েন্ট, Kafka, ফাইল উৎস এবং আরও অনেক প্রোটোকল থেকে ডেটা গ্রহণ করে, তারপর পরিচিত SQL সিনট্যাক্স বা একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ রুল এডিটর ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে এটি রূপান্তর করে।

আপনার নিজের VPS-এ eKuiper স্ব-হোস্ট করা সম্পূর্ণ IoT অ্যানালিটিক্স পাইপলাইনকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে — সেন্সর ডেটা, ব্যবসায়িক নিয়ম এবং মেশিন লার্নিং ইনফারেন্স আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে থাকে, কোনো প্রতি-বার্তা ক্লাউড ফি এবং কোনো আপস্ট্রিম নির্ভরতা ছাড়াই। এই টেমপ্লেটটি ভিজ্যুয়াল স্ট্রিম এবং নিয়ম তৈরির জন্য eKuiper ইঞ্জিনকে অফিসিয়াল ওয়েব-ভিত্তিক ম্যানেজার UI-এর সাথে একত্রিত করে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

eKuiper-এর মূল ফিচারগুলো

SQL স্ট্রিম প্রসেসিং

কাস্টম Go বা Java কোড লেখার পরিবর্তে ANSI SQL সিনট্যাক্স ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম IoT স্ট্রিমগুলিকে ফিল্টার করুন, একত্রিত করুন, যোগ করুন এবং রূপান্তর করুন।

দৃশ্যমান নিয়ম ব্যবস্থাপক

বান্ডেল করা ওয়েব কনসোল আপনাকে কনফিগারেশন ফাইল স্পর্শ না করেই একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ গ্রাফ এডিটরের মাধ্যমে স্ট্রিম, নিয়ম এবং ডেটা পাইপলাইন তৈরি করতে দেয়।

MQTT এবং Kafka নেটিভ

MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis, এবং InfluxDB-এর জন্য প্রথম শ্রেণীর সংযোগকারীগুলি শিল্প সেন্সর এবং মেসেজ ব্রোকারগুলির ওয়্যারিংকে সহজ করে তোলে।

এজ-এ এমএল ইনফারেন্স

স্ট্রিমিং সেন্সর ডেটার উপর অস্বাভাবিকতা সনাক্তকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাস চালানোর জন্য TensorFlow Lite এবং ONNX মডেলগুলি সরাসরি SQL কোয়েরির মধ্যে এম্বেড করুন।

ক্ষুদ্র এজ ফুটপ্রিন্ট

ইঞ্জিনটি প্রায় 10MB মেমরিতে চলে, তাই এটি অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি হালকা ওজনের VPS প্ল্যানে স্বাচ্ছন্দ্যে স্থাপন করা যায়।

প্লাগইন প্রসারণযোগ্যতা

কাস্টম গো, পাইথন, বা পোর্টেবল প্লাগইন ব্যবহার করে eKuiper-কে প্রসারিত করুন যাতে আপনার কাজের চাপ অনুযায়ী তৈরি মালিকানাধীন উৎস, সিঙ্ক এবং এসকিউএল ফাংশন যোগ করা যায়।

কেন Hostinger-এ eKuiper রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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