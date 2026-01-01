এক ক্লিকে ক্রোমা ডিপ্লয় করুন।
AI অ্যাপ্লিকেশন, সিম্যান্টিক সার্চ, এবং রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন পাইপলাইনগুলির জন্য ওপেন-সোর্স ভেক্টর ডেটাবেস।
Chroma-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Chroma দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Chroma হল একটি ওপেন-সোর্স এম্বেডিং ডেটাবেস যা AI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যেগুলির উচ্চ-মাত্রিক ভেক্টর এম্বেডিং সংরক্ষণ, সূচীকরণ এবং কোয়েরি করার প্রয়োজন হয়। এটি LangChain, LlamaIndex এবং OpenAI SDK-এর সাথে নেটিভভাবে ইন্টিগ্রেট করে, যা কাস্টম ভেক্টর ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি না করেই যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনে সিমান্টিক সার্চ এবং রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন (RAG) ক্ষমতা যোগ করার দ্রুততম উপায় করে তোলে।
আপনার VPS-এ Chroma সেলফ-হোস্ট করলে আপনার এম্বেডিং, ডকুমেন্ট ডেটা এবং কোয়েরি প্যাটার্ন আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-কোয়েরি মূল্য ছাড়াই এবং আপনার কালেকশন স্কেল করার সাথে সাথে রিসোর্স টিউন করার নমনীয়তা থাকে।
Chroma-এর মূল ফিচারগুলো
RAG পাইপলাইন প্রস্তুত
LLM অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পুনরুদ্ধার স্তর হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি ন্যূনতম ইন্টিগ্রেশন কাজের মাধ্যমে আপনার নিজস্ব নথিতে মডেলের প্রতিক্রিয়াগুলিকে ভিত্তি করতে পারেন।
ফ্রেমওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশন
LangChain, LlamaIndex, এবং OpenAI SDK-এর জন্য নেটিভ সমর্থন মানে আপনার বিদ্যমান এআই কোড মাত্র কয়েকটি কনফিগারেশন লাইন দিয়ে ক্রোমার সাথে সংযুক্ত হয়।
মেটাডেটা ফিল্টারিং
পোস্ট-প্রসেসিং ছাড়াই তারিখ, বিভাগ বা যেকোনো কাস্টম অ্যাট্রিবিউট দ্বারা ফলাফল সংকীর্ণ করতে ভেক্টর সিমিলারিটি সার্চকে কাঠামোগত মেটাডেটা ফিল্টারগুলির সাথে একত্রিত করুন।
একাধিক দূরত্ব মেট্রিক্স
সঠিক ফলাফলের জন্য, আপনার এম্বেডিং মডেলটি যে মেট্রিক দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছিল তার সাথে মেলাতে প্রতিটি সংগ্রহের জন্য কোসাইন সিমিলারিটি, L2 দূরত্ব, অথবা ইনার প্রোডাক্ট বেছে নিন।
স্থায়ী স্টোরেজ
এম্বেডিং এবং সূচক রিস্টার্ট এবং আপডেটের পরেও অক্ষত থাকে, তাই প্রতিটি ডিপ্লয়মেন্ট পরিবর্তনের পর ডকুমেন্ট পুনরায় ইনজেস্ট না করেই আপনার নলেজ বেস অক্ষত থাকে।
কেন Hostinger-এ Chroma রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।