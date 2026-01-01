এক ক্লিকে Odoo ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স ইআরপি এবং সিআরএম স্যুট যা বিক্রয়, অ্যাকাউন্টিং, ইনভেন্টরি, ই-কমার্স এবং আরও অনেক কিছু একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে কভার করে।
Odoo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Odoo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Odoo হল একটি ব্যাপক ওপেন-সোর্স ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা স্যুট যা ১২০টি দেশের ১০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী ব্যবহার করেন। এর মডুলার ডিজাইন আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাপস — CRM, অ্যাকাউন্টিং, ইনভেন্টরি, ই-কমার্স, বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা — দিয়ে শুরু করতে এবং আপনার ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে প্রসারিত করতে দেয়, সবই একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে।
আপনার VPS-এ Odoo স্ব-হোস্ট করা প্রতি-ব্যবহারকারী সাবস্ক্রিপশন খরচ দূর করে, আপনার সমস্ত ব্যবসায়িক ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, এবং আপনাকে কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই কাস্টম মডিউল ও ইন্টিগ্রেশন ইনস্টল করার স্বাধীনতা দেয়। এই টেমপ্লেটে নির্ভরযোগ্য ডেটা স্টোরেজের জন্য PostgreSQL অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Odoo-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত সিআরএম ও সেলস
লিড ট্র্যাক করুন, পাইপলাইন পরিচালনা করুন, এবং ফলো-আপ স্বয়ংক্রিয় করুন একটি CRM-এ যা সরাসরি ইনভয়েসিং এবং ইনভেন্টরির সাথে সংযুক্ত।
বিল্ট-ইন ই-কমার্স
একটি ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ওয়েবসাইট বিল্ডার, পণ্য ক্যাটালগ এবং পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন সহ একটি অনলাইন স্টোর চালু করুন।
অ্যাকাউন্টিং ও ইনভয়েসিং
আলাদা অ্যাকাউন্টিং টুল ছাড়াই বহু-মুদ্রার চালান, কর সম্মতি এবং ব্যাংক সমন্বয় পরিচালনা করুন।
ইনভেন্টরি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং
একাধিক গুদামে স্টক পরিচালনা করুন, এমআরপি ওয়ার্কফ্লো চালান এবং বারকোড স্ক্যানিং সমর্থন সহ উৎপাদন ট্র্যাক করুন।
মডুলার অ্যাপ স্টোর
Odoo-কে শিল্প-নির্দিষ্ট ওয়ার্কফ্লো এবং ইন্টিগ্রেশন সহ প্রসারিত করতে 30,000-এর বেশি তৃতীয় পক্ষের মডিউল থেকে বেছে নিন।
কেন Hostinger-এ Odoo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।