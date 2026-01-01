এক ক্লিকে AureusERP স্থাপন করুন।
এসএমই-এর জন্য ওপেন-সোর্স ইআরপি প্ল্যাটফর্ম যা অর্থ, মানবসম্পদ, ইনভেন্টরি, বিক্রয় এবং সিআরএম-কে একটি সমন্বিত সিস্টেমে কভার করে।
AureusERP-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
AureusERP দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
AureusERP হল Laravel 11 এবং FilamentPHP 3-এর উপর নির্মিত একটি আধুনিক, ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং প্ল্যাটফর্ম। এটি অর্থ, মানব সম্পদ, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, বিক্রয় এবং গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনাকে একটি একক, সুসংহত ইন্টারফেসের অধীনে একত্রিত করে — বিচ্ছিন্ন স্প্রেডশীট এবং পৃথক টুলের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
আপনার নিজের VPS-এ AureusERP স্ব-হোস্ট করা আপনার ব্যবসার ডেটাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি ফি বা বিক্রেতা লক-ইন ছাড়াই। 10,000 এর বেশি GitHub স্টার এবং সক্রিয় দৈনিক ডেভেলপমেন্ট সহ, এটি Odoo বা SAP Business One-এর মতো পেইড ERP স্যুটগুলির একটি বিশ্বাসযোগ্য ওপেন-সোর্স বিকল্প সরবরাহ করে।
AureusERP-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত ফাইন্যান্স মডিউল
একটি একক সমন্বিত ড্যাশবোর্ড থেকে প্রদেয় ও প্রাপ্য হিসাব, জার্নাল, চালান এবং আর্থিক প্রতিবেদন পরিচালনা করুন।
এইচআর এবং বেতন
আলাদা এইচআর টুলের মধ্যে স্যুইচ না করেই কর্মচারী, চুক্তি, উপস্থিতি এবং ছুটির আবেদনগুলি ট্র্যাক করুন।
ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট
ঘাটতি এবং অতিরিক্ত স্টক প্রতিরোধ করতে স্টক স্তর, গুদাম, ক্রয় আদেশ এবং পণ্যের চলাচল রিয়েল টাইমে নিরীক্ষণ করুন।
CRM এবং বিক্রয় পাইপলাইন
ইনভয়েসিং এবং অর্ডার পূরণের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি পাইপলাইন দৃশ্যের মাধ্যমে লিড, সুযোগ এবং গ্রাহক অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করুন।
FilamentPHP অ্যাডমিন ইউআই
FilamentPHP 3-এর উপর নির্মিত পরিষ্কার, দ্রুত অ্যাডমিন ইন্টারফেস প্রতিটি মডিউলকে অতিরিক্ত কনফিগারেশন ছাড়াই একটি সুসংগত চেহারা এবং অনুভূতি দেয়।
কেন Hostinger-এ AureusERP রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।