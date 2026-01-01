এক ক্লিকে FOSSBilling স্থাপন।
ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার, এজেন্সি এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ওপেন-সোর্স বিলিং এবং ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
FOSSBilling-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FOSSBilling দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FOSSBilling হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স বিলিং এবং ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি, এজেন্সি এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের ব্যয়বহুল বিলিং সফটওয়্যার সাবস্ক্রিপশনের একটি পেশাদার স্ব-হোস্টেড বিকল্প প্রয়োজন। এটি একটি সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট পোর্টাল সরবরাহ করে যেখানে গ্রাহকরা তাদের পরিষেবাগুলি পরিচালনা করতে, সহায়তা টিকিট জমা দিতে, চালান পরিশোধ করতে এবং অর্ডারের ইতিহাস দেখতে পারেন — সবই একটি একক ব্র্যান্ডেড ইন্টারফেস থেকে।
FOSSBilling স্ব-হোস্ট করার মাধ্যমে সমস্ত ক্লায়েন্ট ডেটা, পেমেন্ট রেকর্ড এবং বিলিং ইতিহাস আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-লেনদেন ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। প্ল্যাটফর্মটি একাধিক পেমেন্ট গেটওয়ে, স্বয়ংক্রিয় পুনরাবৃত্ত বিলিং এবং একটি মডুলার এক্সটেনশন সিস্টেম সমর্থন করে যা আপনাকে আপনার ব্যবসার কর্মপ্রবাহের সাথে এটিকে সঠিকভাবে মানিয়ে নিতে দেয়।
FOSSBilling-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় পুনরাবৃত্ত বিলিং
সাবস্ক্রিপশন পণ্য সেট আপ করুন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার নির্ধারিত বিলিং চক্রে গ্রাহকদের চালান করে, ম্যানুয়াল কাজ কমিয়ে এবং অনুমানযোগ্য রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করে।
সমন্বিত সমর্থন টিকিট
বিল্ট-ইন হেল্পডেস্ক ক্লায়েন্টদের সরাসরি তাদের পোর্টালে সাপোর্ট টিকিট খুলতে এবং ট্র্যাক করতে দেয়, বিলিং এবং সাপোর্ট যোগাযোগ এক জায়গায় রেখে।
একাধিক পেমেন্ট গেটওয়ে
PayPal, Stripe এবং আরও অনেক পেমেন্ট প্রসেসর সংযুক্ত করুন যাতে ক্লায়েন্টরা তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়ে চালান পরিশোধ করতে পারে।
ক্লায়েন্ট স্ব-পরিষেবা পোর্টাল
গ্রাহকরা আপনার সাথে যোগাযোগ না করেই তাদের নিজস্ব পরিষেবাগুলি পরিচালনা করতে, চালান ডাউনলোড করতে, যোগাযোগের বিবরণ আপডেট করতে এবং তাদের অ্যাকাউন্টের স্থিতি নিরীক্ষণ করতে পারেন।
অর্ডার ও পণ্য ব্যবস্থাপনা
কনফিগারযোগ্য পণ্য এবং মূল্য নির্ধারণের স্তর সংজ্ঞায়িত করুন, আপগ্রেড এবং ডাউনগ্রেড পরিচালনা করুন, এবং এক্সটেনসিবল মডিউল সিস্টেমের মাধ্যমে প্রভিশনিং হুক স্বয়ংক্রিয় করুন।
বিল্ট-ইন ক্রন অটোমেশন
অফিসিয়াল ডকার ইমেজ প্রতি পাঁচ মিনিটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে FOSSBilling ক্রন চালায়, ফলে চালান তৈরি হয় এবং কোনো ম্যানুয়াল সময়সূচী ছাড়াই সাবস্ক্রিপশন নবায়ন করা হয়।
কেন Hostinger-এ FOSSBilling রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।