EverShop-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

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Node.js, React, এবং GraphQL দিয়ে তৈরি একটি আধুনিক ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা দ্রুত এবং কাস্টমাইজযোগ্য অনলাইন স্টোরের জন্য।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে EverShop স্থাপন করুন।

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সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
63% ছাড়
KVM 2
2,879
1,069/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

EverShop দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

এভারশপ একটি আধুনিক, ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যা Node.js, React এবং GraphQL-এর উপর নির্মিত। ঐতিহ্যবাহী PHP-ভিত্তিক কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলির থেকে ভিন্ন, এভারশপ একটি সার্ভার-সাইড রেন্ডারড রিঅ্যাক্ট স্টোরফ্রন্ট, একটি গ্রাফ-ড্রাইভেন এক্সটেনশন সিস্টেম এবং PostgreSQL পার্সিস্টেন্সকে কেন্দ্র করে ডিজাইন করা হয়েছে — যা ডেভেলপারদের একটি পরিচিত টুলচেইন এবং ক্রেতাদের একটি দ্রুত, অ্যাপ-সদৃশ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

আপনার VPS-এ এভারশপ স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিকাঠামোতে মার্চেন্ট ডেটা, গ্রাহকের রেকর্ড এবং অর্ডারের ইতিহাস রাখে, কোনো লেনদেন-প্রতি ফি বা প্ল্যাটফর্ম কমিশন ছাড়াই। ক্যাটালগ, থিম, পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশন এবং শিপিং নিয়মাবলী সবই অ্যাডমিন UI-এর মাধ্যমে কনফিগার করা যায়, যখন ডেভেলপাররা ফার্স্ট-ক্লাস টাইপস্ক্রিপ্ট মডিউল ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্মটিকে প্রসারিত করতে পারে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

EverShop-এর মূল ফিচারগুলো

আধুনিক জেএস স্ট্যাক

Node.js, React, এবং GraphQL-এর উপর নির্মিত, যাতে ডেভেলপাররা স্টোরফ্রন্ট এবং অ্যাডমিনকে একই টুলচেইন ব্যবহার করে প্রসারিত করতে পারে যা তারা প্রতিদিন ব্যবহার করে।

সার্ভার-সাইড রেন্ডারিং

SSR রিঅ্যাক্ট স্টোরফ্রন্ট দ্রুত ফার্স্ট-পেইন্ট এবং বক্সের বাইরেই এসইও-বান্ধব HTML সরবরাহ করে, যা অ্যাপের মতো নেভিগেশনের জন্য ক্লায়েন্ট-সাইড হাইড্রেশন ব্যবহার করে।

ক্যাটালগ এবং ইনভেন্টরি

বাল্ক এডিটিং এবং CSV ইম্পোর্ট সহ একটি একক অ্যাডমিন UI থেকে পণ্য, ভ্যারিয়েন্ট, অ্যাট্রিবিউট, ক্যাটাগরি এবং স্টক পরিচালনা করুন।

কার্ট এবং চেকআউট

অতিথি অর্ডার, কুপন কোড, শিপিং নিয়মাবলী এবং একাধিক ট্যাক্স জোনের সমর্থন সহ কাস্টমাইজযোগ্য একক-পৃষ্ঠার চেকআউট।

এক্সটেনশন সিস্টেম

প্রথম শ্রেণীর টাইপস্ক্রিপ্ট মডিউল এপিআই এবং হুক সিস্টেম মূল অংশ ফর্ক না করেই কাস্টম পেমেন্ট প্রদানকারী, থিম বা ব্যবসায়িক যুক্তি যোগ করা সহজ করে তোলে।

PostgreSQL ব্যাকএন্ড

সমস্ত ক্যাটালগ, গ্রাহক এবং অর্ডারের ডেটা পোস্টগ্রেএসকিউএল-এ থাকে — যা সহজে ব্যাক আপ করা যায়, প্রতিলিপি করা যায় এবং রিপোর্ট বা মাইগ্রেশনের জন্য সরাসরি কোয়েরি করা যায়।

কেন Hostinger-এ EverShop রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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