এক ক্লিকে Bagisto স্থাপন করুন।
মাল্টি-কারেন্সি, মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ এবং পেমেন্ট গেটওয়ে সাপোর্ট সহ অনলাইন স্টোর তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স লারাভেল ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম।
Bagisto-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Bagisto দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Bagisto হলো একটি ওপেন-সোর্স ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যা Laravel PHP ফ্রেমওয়ার্কের উপর তৈরি, যা মার্চেন্টদের সাবস্ক্রিপশন ফি বা রেভিনিউ শেয়ারিং ছাড়াই একটি অনলাইন স্টোর চালানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিত্তি প্রদান করে। এতে একটি কাস্টমার-ফেসিং স্টোরফ্রন্ট, একটি ব্যাপক অ্যাডমিন প্যানেল, প্রোডাক্ট ক্যাটালগ ম্যানেজমেন্ট, অর্ডার প্রসেসিং, ইনভেন্টরি কন্ট্রোল এবং একটি চেকআউট ফ্লো রয়েছে যা মাল্টি-কারেন্সি ও মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টগুলো আউট-অফ-দ্য-বক্স হ্যান্ডেল করে।
আপনার VPS-এ Bagisto সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার স্টোরের ট্রানজ্যাকশন রেকর্ড, কাস্টমার ডেটা এবং প্রোডাক্ট ক্যাটালগ এমন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন — যা ডেটা রেসিডেন্সি রিকোয়ারমেন্টের অধীনে পরিচালিত ব্যবসাগুলির জন্য বা SaaS প্রোভাইডারদের প্রতি-ট্রানজ্যাকশন ফি এবং প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা এড়াতে চাওয়া ব্যবসাগুলির জন্য অপরিহার্য।
Bagisto-এর মূল ফিচারগুলো
বহু-মুদ্রা সমর্থন
যেকোনো মুদ্রায় পেমেন্ট গ্রহণ করুন এবং গ্রাহকের স্থানীয় মুদ্রায় মূল্য প্রদর্শন করুন, কনফিগারযোগ্য বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা সহ।
বহুভাষিক স্টোরফ্রন্ট
পণ্য পৃষ্ঠা, চেকআউট ফ্লো এবং লেনদেনমূলক ইমেলের জন্য বিল্ট-ইন স্থানীয়করণ সহ বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের তাদের পছন্দের ভাষায় পরিষেবা দিন।
নমনীয় প্রোডাক্ট ক্যাটালগ
ভ্যারিয়েন্ট, কাস্টম অ্যাট্রিবিউট এবং গতিশীল মূল্য নির্ধারণের নিয়মাবলী সহ সহজ, কনফিগারযোগ্য, গ্রুপ করা এবং ডাউনলোডযোগ্য পণ্যগুলি পরিচালনা করুন।
পেমেন্ট গেটওয়ে একীকরণ
স্ট্রাইপ, পেপ্যাল এবং অন্যান্য জনপ্রিয় গেটওয়েগুলি সরাসরি সংযুক্ত করুন, কাস্টম পেমেন্ট পদ্ধতি যোগ করার জন্য একটি প্লাগইন সিস্টেম সহ।
REST এবং GraphQL API
সম্পূর্ণ API কভারেজ আপনাকে হেডলেস স্টোরফ্রন্ট, মোবাইল অ্যাপ তৈরি করতে অথবা ইআরপি সিস্টেম এবং ফুলফিলমেন্ট পরিষেবাগুলির সাথে অর্ডার এবং পণ্যের ডেটা একত্রিত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Bagisto রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।