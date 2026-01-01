এক ক্লিকে ইমাজিনারি স্থাপন।
libvips দ্বারা চালিত উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন চিত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য দ্রুত, পরিমাপযোগ্য HTTP মাইক্রোসার্ভিস।
Imaginary-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Imaginary দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ইমাজিনারি হল একটি ওপেন-সোর্স HTTP মাইক্রোসার্ভিস যা Go-তে লেখা, যা উচ্চ-পারফরম্যান্স ইমেজ প্রসেসিং অপারেশন যেমন রিসাইজ, ক্রপ, রোটেট, ওয়াটারমার্ক, ফরম্যাট রূপান্তর এবং স্মার্ট ক্রপিং সম্পাদন করে। libvips দ্বারা সমর্থিত, এটি ImageMagick বা GraphicsMagick-এর চেয়ে কয়েকগুণ দ্রুত ছবি প্রক্রিয়া করে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কম মেমরি ব্যবহার করে।
আপনার VPS-এ ইমাজিনারি সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ এবং পাইপলাইনের জন্য একটি ব্যক্তিগত, কম-ল্যাটেন্সি ইমেজ প্রসেসিং পরিষেবা দেয়, যেখানে কোনো প্রতি-অনুরোধ ফি এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের ডেটা এক্সপোজার থাকে না। এটি একটি সাধারণ HTTP API-এর মাধ্যমে একত্রিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং নিরাপদ পাবলিক এক্সপোজারের জন্য API কী অনুমোদন, URL সাইনিং, থ্রটলিং এবং CORS সমর্থন করে।
Imaginary-এর মূল ফিচারগুলো
libvips কর্মক্ষমতা
কম মেমরি ব্যবহার করে ImageMagick-এর চেয়ে 8 গুণ দ্রুত পর্যন্ত JPEG, PNG, WEBP, HEIF, এবং TIFF ছবিগুলি প্রক্রিয়া করুন।
উন্নত চিত্র কার্যক্রম
আকার পরিবর্তন করুন, ক্রপ করুন, স্মার্ট-ক্রপ করুন, ঘোরান, জুম করুন, ওয়াটারমার্ক করুন, ঝাপসা করুন এবং প্রতিটি অপারেশনের জন্য একটি একক HTTP এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে ফরম্যাট রূপান্তর করুন।
পাইপলাইন রূপান্তর
অতিরিক্ত রাউন্ড ট্রিপ ছাড়াই ডেরিভেটিভ রেন্ডার করতে একটি HTTP অনুরোধে একাধিক স্বাধীন চিত্র রূপান্তরকে শৃঙ্খলিত করুন।
API কী (key) এবং URL সাইনিং
সর্বজনীন ক্লায়েন্টদের কাছে উন্মুক্ত হলে অপব্যবহার রোধ করতে API কী অনুমোদন এবং HMAC URL স্বাক্ষর ব্যবহার করে পরিষেবাটি সুরক্ষিত করুন।
একযোগে থ্রটলিং
বিল্ট-ইন HTTP থ্রটল প্রতি সেকেন্ডে সমসাময়িক অনুরোধ সীমিত করে, যাতে উচ্চ ট্র্যাফিকের সময় পরিষেবাটি প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।
দূরবর্তী URL উৎস
ক্যোয়ারী প্যারামিটার ব্যবহার করে রিমোট HTTP উৎস বা একটি মাউন্ট করা স্থানীয় ডিরেক্টরি থেকে সরাসরি ছবি আনুন এবং প্রক্রিয়া করুন।
কেন Hostinger-এ Imaginary রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।