এক ক্লিকে 1Backend ডিপ্লয় করুন।
স্কেলেবল মাইক্রোসার্ভিসেস এবং মাইক্রোফ্রন্টএন্ড সহ এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম।
1Backend-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
1Backend দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
1Backend হল একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা কম্পোজেবল মাইক্রোসার্ভিসেস এবং মাইক্রোফ্রন্টএন্ডস হিসাবে এআই অ্যাপ্লিকেশন শিপিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, সবই একটি একক স্ব-হোস্টেড কন্ট্রোল প্লেন থেকে। এটি ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, অনুমতি, গোপনীয়তা, কনফিগারেশন, রাউটিং, ফাইল স্টোরেজ এবং একটি এআই মডেল পরিষেবা একত্রিত করে, যাতে দলগুলি অবকাঠামো একত্রিত করার পরিবর্তে অ্যাপ্লিকেশন লজিকের উপর মনোযোগ দিতে পারে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ 1Backend স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে প্রম্পট, মডেল ওজন, গোপনীয়তা এবং গ্রাহকের ডেটা রাখে। বিল্ট-ইন পরিষেবাগুলি চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় এলএলএম এবং স্টেবল ডিফিউশন কন্টেইনার চালু করে, যা আপনাকে প্রতি-টোকেন ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই এআই পণ্যগুলির জন্য একটি উৎপাদন-প্রস্তুত ব্যাকএন্ড দেয়।
1Backend-এর মূল ফিচারগুলো
এআই মাইক্রোসার্ভিসেস রানটাইম
এআই কন্টেইনার চালু করুন এবং অর্কেস্ট্রেট করুন — স্থানীয় এলএলএম এবং ইমেজ মডেল সহ — সরাসরি ব্যাকএন্ড থেকে, কোনো বাহ্যিক অর্কেস্ট্রেটর ছাড়াই।
বিল্ট-ইন পরিচয়
ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, ভূমিকা, অনুমতি, সংস্থা এবং API কীগুলি ডিফল্টভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাতে প্রতিটি নতুন পরিষেবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণীকরণ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়।
গোপনীয়তা এবং কনফিগারেশন
এনক্রিপ্ট করা গোপনীয় স্টোরেজ এবং প্রতি-অ্যাপ কনফিগারেশন পরিষেবাগুলি এপিআই কী এবং সেটিংসকে কোড ও সংস্করণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখে।
মাইক্রোফ্রন্টএন্ড হোস্টিং
একটি একক রাউটিং স্তরের মাধ্যমে একাধিক ফ্রন্টএন্ড পরিবেশন করুন, যার ফলে স্বাধীন দলগুলি পুরো অ্যাপটি পুনরায় তৈরি না করেই UI মডিউলগুলি প্রকাশ করতে পারে।
বুটস্ট্র্যাপ ম্যানিফেস্ট
বিভিন্ন পরিবেশে পুনরাবৃত্তিযোগ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার-অ্যাস-কোড স্থাপনার জন্য YAML ম্যানিফেস্টে রুট, পারমিট, কনফিগ এবং গোপনীয়তা সংজ্ঞায়িত করুন।
কেন Hostinger-এ 1Backend রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।