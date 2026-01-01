এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Adminer স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম যা MySQL, PostgreSQL, SQLite এবং আরও ৮টি সিস্টেমকে সমর্থন করে।
Adminer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Adminer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Adminer হলো একটি সিঙ্গেল-ফাইল পিএইচপি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট টুল যা ১১টিরও বেশি ডেটাবেস সিস্টেম—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, এবং আরও অনেক কিছু—জুড়ে একটি ইউনিফাইড ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ব্যাপক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্ষমতা প্রদান করে। phpMyAdmin-এর একটি লিনার বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, এর জন্য কোনো জটিল ইনস্টলেশনের প্রয়োজন হয় না এবং ডিপ্লয়মেন্টের পরপরই এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।
এর মিনিমাল ফুটপ্রিন্ট থাকা সত্ত্বেও, Adminer ডেটাবেস অপারেশনের সম্পূর্ণ পরিসর কভার করে: রেকর্ড ব্রাউজ করা এবং এডিট করা, সিনট্যাক্স হাইলাইটিং সহ SQL কোয়েরি চালানো, ইউজার এবং পারমিশন ম্যানেজ করা, ডেটা ইম্পোর্ট ও এক্সপোর্ট করা, এবং স্কিমা রিলেশনশিপ দেখা। এর ক্লিন ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের সময় দ্রুত ডিবাগিং এবং প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে রুটিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য এটিকে সমানভাবে কার্যকর করে তোলে।
Adminer-এর মূল ফিচারগুলো
১১+ ডেটাবেস সিস্টেম
MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB এবং আরও অনেক কিছু একটি একক ইন্টারফেস থেকে পরিচালনা করুন, প্রতিটি ডেটাবেস প্রকারের জন্য আলাদা সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
তাৎক্ষণিক ডিপ্লয়মেন্ট
একটি একক পিএইচপি ফাইল হিসাবে প্যাকেজ করা এবং একটি ওয়েব সার্ভার ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরতা না থাকায়, অ্যাডমিনার চালু হওয়ার সাথে সাথেই কোনো কনফিগারেশন ওভারহেড ছাড়াই অ্যাক্সেসযোগ্য।
SQL ক্যোয়ারী এডিটর
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং কাঠামোগত ফলাফল সহ কাস্টম SQL কোয়েরি চালান, যা ডেটা পরিদর্শন, কোয়েরি ডিবাগ করা বা এককালীন মাইগ্রেশন সম্পাদন করা সহজ করে তোলে।
আমদানি ও রপ্তানি
ব্যাকআপ, মাইগ্রেশন এবং বাহ্যিক সরঞ্জাম বা দলের সদস্যদের সাথে ডেটা শেয়ার করার জন্য SQL এবং CSV ফরম্যাটে ডেটা আমদানি ও রপ্তানি করুন।
ব্যবহারকারী ও অনুমতি ব্যবস্থাপনা
ডেটাবেস ব্যবহারকারী এবং তাদের সুবিধা সরাসরি ওয়েব UI থেকে তৈরি, পরিবর্তন এবং অপসারণ করুন, রুটিন অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের সময় কমান্ড-লাইন অ্যাক্সেসের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
কেন Hostinger-এ Adminer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।