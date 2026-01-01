এক ক্লিকে আলেকজান্দ্রিয়া স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড নলেজ বেস, এক্সটেন্ডেড মার্কডাউন, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং ডকুমেন্ট-ভিত্তিক সূক্ষ্ম অনুমতি সহ।
Alexandrie-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Alexandrie দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Alexandrie হলো Go এবং Nuxt 4 দিয়ে তৈরি একটি সেল্ফ-হোস্টেড নলেজ বেস এবং ডকুমেন্টেশন প্ল্যাটফর্ম। এটি KaTeX ম্যাথ এক্সপ্রেশন, রঙিন কলআউট কন্টেইনার এবং আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট জুড়ে ফুল-টেক্সট সার্চের জন্য একটি কমান্ড সেন্টার সহ একটি সমৃদ্ধ মার্কডাউন এডিটর সরবরাহ করে। একটি পাঁচ-স্তরের প্রতি-ডকুমেন্ট পারমিশন সিস্টেম আপনাকে কিছু নোট ব্যক্তিগত রাখতে, অন্যদের আপনার টিমের সাথে শেয়ার করতে এবং নির্বাচিত পেজগুলো সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করতে দেয় — সবই একটি একক ইনস্টলেশন থেকে।
Alexandrie সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনার ডকুমেন্ট, নোট এবং আপলোড করা ফাইলগুলো আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে। বিল্ট-ইন S3-কম্প্যাটিবল অবজেক্ট স্টোরেজ কোনো বাহ্যিক পরিষেবা ছাড়াই ফাইল আপলোড পরিচালনা করে, এবং ওয়ান-ক্লিক ব্যাকআপ ও রিস্টোর আপনাকে ম্যানুয়াল ডেটাবেস এক্সপোর্ট ছাড়াই সম্পূর্ণ নলেজ বেস সুরক্ষিত রাখতে দেয়।
Alexandrie-এর মূল ফিচারগুলো
এক্সটেন্ডেড মার্কডাউন এডিটর
কাঠামোগত ডকুমেন্টেশনের জন্য ডিজাইন করা একটি কোডমিরর 6 এডিটর ব্যবহার করে KaTeX গণিত এক্সপ্রেশন, রঙিন কলআউট কন্টেইনার এবং সমৃদ্ধ এম্বেড সহ লিখুন।
পাঁচ-স্তরের অনুমতি
প্রতিটি নথির জন্য সূক্ষ্ম অ্যাক্সেস স্তর নির্ধারণ করুন — সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত থেকে সর্বজনীনভাবে পঠনযোগ্য পর্যন্ত — যাতে একই ইনস্টলেশন ব্যক্তিগত নোট, টিম উইকি এবং সর্বজনীন নথিগুলিকে একই সাথে পরিবেশন করতে পারে।
পূর্ণ-পাঠ্য কমান্ড অনুসন্ধান
একটি কীবোর্ড-চালিত কমান্ড সেন্টার আপনার সমস্ত নথি জুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করে, ম্যানুয়াল ফোল্ডার ব্রাউজিং ছাড়াই বড় নলেজ বেসগুলিকে নেভিগেটযোগ্য করে তোলে।
বিল্ট-ইন ফাইল স্টোরেজ
একটি সমন্বিত S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোর কোনো বাহ্যিক স্টোরেজ পরিষেবা বা CDN অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন ছাড়াই ফাইল আপলোড এবং মিডিয়া সংযুক্তি পরিচালনা করে।
SSO এবং OIDC লগইন
OIDC এর মাধ্যমে Google, GitHub, Microsoft, অথবা Discord দিয়ে প্রমাণীকরণ করুন, প্রতিটি দলের সদস্যের জন্য আলাদা ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
কেন Hostinger-এ Alexandrie রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।