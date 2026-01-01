এক ক্লিকে InsForge স্থাপন করুন।
এআই কোডিং এজেন্টদের জন্য ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড প্ল্যাটফর্ম, যা অথ, পোস্টগ্রেস, স্টোরেজ এবং এজ ফাংশনগুলিকে একত্রিত করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
InsForge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
InsForge হলো একটি ওপেন-সোর্স, অল-ইন-ওয়ান ব্যাকএন্ড প্ল্যাটফর্ম যা এজেন্টিক কোডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আধুনিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বিল্ডিং ব্লকগুলিকে একত্রিত করে — যেমন অথেন্টিকেশন, REST এবং রিয়েলটাইম API সহ একটি PostgreSQL ডেটাবেস, S3-কম্প্যাটিবল ফাইল স্টোরেজ, একটি LLM মডেল গেটওয়ে এবং Deno-ভিত্তিক এজ ফাংশন — একটি একক অ্যাডমিন UI এবং MCP সার্ভারের পেছনে, যা AI কোডিং এজেন্টরা প্রোগ্রাম্যাটিক্যালি পরিচালনা করতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ InsForge সেলফ-হোস্ট করলে ইউজার অ্যাকাউন্ট, অ্যাপ্লিকেশন ডেটা এবং আপলোড করা ফাইলগুলি আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-প্রজেক্ট প্রাইসিং, ব্যবহারের সীমা এবং ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। অন্তর্ভুক্ত MCP সার্ভারটি Claude এবং Cursor-এর মতো কোডিং এজেন্টদেরকে সরাসরি আপনার এডিটর থেকে টেবিল প্রভিশন করতে, অথ কনফিগার করতে, ফাংশন ডেপ্লয় করতে এবং স্টোরেজ ম্যানেজ করতে দেয়।
InsForge-এর মূল ফিচারগুলো
AI এজেন্ট নেটিভ
বান্ডেল করা এমসিপি সার্ভার অথ, ডেটাবেস, স্টোরেজ এবং ফাংশনগুলিকে এমন টুলস হিসেবে উন্মুক্ত করে যা এআই কোডিং এজেন্টরা আপনার অ্যাপ তৈরি করার সময় সরাসরি কল করতে পারে।
অটো এপিআই সহ PostgreSQL
বিল্ট-ইন পোস্টগ্রেস্ট তাৎক্ষণিকভাবে আপনার স্কিমাটিকে রো-লেভেল সিকিউরিটি সহ একটি সংস্করণযুক্ত REST API-তে পরিণত করে, যাতে আপনি বয়লারপ্লেট না লিখে এন্ডপয়েন্ট সরবরাহ করতে পারেন।
বিল্ট-ইন প্রমাণীকরণ
ইমেল এবং পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ এবং OAuth প্রদানকারী (গুগল, গিটহাব, ডিসকর্ড এবং আরও অনেক কিছু) একটি একক SDK কলের মাধ্যমে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত।
ডিনোতে এজ ফাংশন
সার্ভারলেস টাইপস্ক্রিপ্ট ফাংশন লিখুন যা একটি স্যান্ডবক্সড ডেনো রানটাইমে ডেটাবেস এবং স্টোরেজ স্তরে সরাসরি অ্যাক্সেস সহ চলে।
S3-compatible স্টোরেজ
একটি S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজ স্তরের মাধ্যমে ফাইল আপলোড, পরিবেশন এবং অনুমতি দিন, যা স্থানীয়ভাবে ডিস্কে বা যেকোনো S3 বালতির সাথে কাজ করে।
একীভূত মডেল গেটওয়ে
OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ গেটওয়ে আপনার অ্যাপকে একটি API সারফেসের মাধ্যমে একাধিক LLM প্রদানকারীকে কল করতে দেয়, যেখানে ব্যবহারের ট্র্যাকিং এবং কী রোটেশন কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়।
কেন Hostinger-এ InsForge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।