এক ক্লিকে মাল্টি-স্ক্রবলার ইনস্টলেশন।
স্ব-হোস্টেড স্ক্রবলিং হাব যা প্লেক্স, জেলিফিন, স্পটিফাই এবং আরও অনেক কিছু থেকে Last.fm, ListenBrainz, অথবা Maloja-তে মিউজিক প্লে ট্র্যাক করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Multi-Scrobbler দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মাল্টি-স্ক্রবলার আপনার গান শোনার প্রতিটি স্থানকে ট্র্যাক করে এমন প্রতিটি পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করে। প্রতিটি মিউজিক অ্যাপের বিল্ট-ইন স্ক্রবলিংয়ের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে — যা প্লেক্স এবং জেলিফিন থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এবং ইউটিউব মিউজিক, ডিইজার এবং সাবসোনিক ক্লায়েন্ট জুড়ে খণ্ডিত — মাল্টি-স্ক্রবলার প্রতিটি প্লেকে একটি একক পাইপলাইনে কেন্দ্রীভূত করে। এটি ২৫টিরও বেশি উৎস সমর্থন করে এবং একই সাথে Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito এবং অন্যান্য টার্গেটে শোনা ডেটা ফরোয়ার্ড করে।
আপনার ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার অন্যান্য মিডিয়া পরিষেবার পাশাপাশি স্ক্রবলারকে ২৪/৭ চালু রাখে, পাবলিক OAuth কলব্যাক ইউআরএল সহ যা Spotify এবং Last.fm অ্যাক্সেস করতে পারে। ওয়েব ড্যাশবোর্ড আপনার শোনার ইতিহাস কোনো তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর কাছে প্রকাশ না করেই লাইভ শোনা, প্রতি-উৎস পরিসংখ্যান এবং বিস্তারিত লগ দেখায়।
Multi-Scrobbler-এর মূল ফিচারগুলো
ইউনিভার্সাল সোর্স কভারেজ
একটি একক পাইপলাইনের মাধ্যমে Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic ক্লায়েন্ট এবং ২৫+ অন্যান্য মিউজিক প্লেয়ার থেকে প্লে ট্র্যাক করে।
একাধিক স্ক্রোবল লক্ষ্য
প্রতিটি শোনাকে Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, এবং অন্যান্য টার্গেটে একই সাথে ম্যানুয়াল ডুপ্লিকেশন ছাড়াই ফরোয়ার্ড করে।
সরাসরি স্থিতি ড্যাশবোর্ড
ওয়েব ইউআই বর্তমানে বাজানো ট্র্যাকগুলি, সাম্প্রতিক স্ক্রোবলগুলি এবং প্রতি-উৎস পরিসংখ্যান দেখায় যাতে আপনি এক নজরে প্রতিটি সংযোগ যাচাই করতে পারেন।
স্মার্ট ডিডুপ্লিকেশন
একাধিক উৎস থেকে একই ট্র্যাক বাজানোর ফলে রিপোর্ট করা সদৃশ শোনা সনাক্ত করে এবং প্রতিটি প্লে শুধুমাত্র একবার আপনার স্ক্রোবল লক্ষ্যগুলিতে জমা দেয়।
ওয়েবহুক বিজ্ঞপ্তি
ডিসকর্ড, গটিফাই, এনটিফাই, অথবা অ্যাপ্রাইসে নাউ প্লেয়িং আপডেট এবং ত্রুটিগুলি পুশ করে যাতে আপনি ড্যাশবোর্ড চেক না করেই ত্রুটিপূর্ণ ইন্টিগ্রেশনগুলি ধরতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Multi-Scrobbler রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।