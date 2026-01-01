এক ক্লিকে ওপেন সোর্স পিওএস স্থাপন করুন।
ইনভেন্টরি, গ্রাহক ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয় প্রতিবেদন সহ খুচরা দোকানের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক পয়েন্ট অফ সেল সিস্টেম।
Open Source POS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Open Source POS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ওপেন সোর্স পিওএস হল একটি পিএইচপি ওয়েব-ভিত্তিক বিক্রয় কেন্দ্র যা ছোট খুচরা দোকান, ক্যাফে এবং পরিষেবা ব্যবসার জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের প্রতি-টার্মিনাল SaaS ফি ছাড়াই একটি পূর্ণাঙ্গ টিল সিস্টেম প্রয়োজন। ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস যেকোনো ট্যাবলেট, ল্যাপটপ বা কাউন্টার পিসিতে চলে, যাতে একই ব্যাকএন্ড স্থানীয় নেটওয়ার্কের যেকোনো ডিভাইস থেকে চেকআউট, ইনভেন্টরি আপডেট এবং রিপোর্টিং পরিচালনা করে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং গ্রাহকের রেকর্ড, বিক্রয়ের ইতিহাস এবং মূল্যের ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে রাখে — কোনো মাসিক সাবস্ক্রিপশন, কোনো লেনদেন শতাংশ এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। অন্তর্ভুক্ত মারিয়াডিবি ডেটাবেস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরবরাহ করা হয় এবং নিরাপদ আপগ্রেডের জন্য নামযুক্ত ভলিউমে সংরক্ষিত থাকে।
Open Source POS-এর মূল ফিচারগুলো
খুচরা চেকআউট
বারকোড স্ক্যানিং, আইটেম অনুসন্ধান এবং স্ট্যান্ডার্ড থার্মাল প্রিন্টারে প্রিন্ট করা কাস্টমাইজযোগ্য রসিদ ব্যবহার করে বিক্রয়, ফেরত এবং লেঅ্যাওয়ে প্রক্রিয়া করুন।
ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং
স্টক স্তর ট্র্যাক করুন, পুনরায় অর্ডারের সীমা নির্ধারণ করুন এবং প্রতিটি বিক্রয়ে স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় সহ একাধিক আইটেম বিভাগ জুড়ে সরবরাহকারীদের পরিচালনা করুন।
গ্রাহক ব্যবস্থাপনা
ক্রয় ইতিহাস, লয়্যালটি পয়েন্ট, স্টোর ক্রেডিট ব্যালেন্স এবং প্রতি গ্রাহক মূল্য নির্ধারণের স্তর সহ একটি গ্রাহক ডেটাবেস বজায় রাখুন।
বিক্রয় প্রতিবেদন
কনফিগারযোগ্য তারিখের পরিসর এবং কর্মচারী ফিল্টার ব্যবহার করে বিক্রয়, কর, পেমেন্ট, লাভ এবং ডিসকাউন্টের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করুন।
কর্মচারী অ্যাকাউন্ট
একটি শেয়ার্ড টার্মিনালে ক্যাশিয়ার, ম্যানেজার এবং রিপোর্টিং অ্যাক্সেস আলাদা করার জন্য ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ পৃথক কর্মচারী লগইন তৈরি করুন।
বহু-মুদ্রা কর
স্থানীয় খুচরা নিয়ম এবং গ্রাহকের পেমেন্ট পছন্দগুলির সাথে মেলাতে একাধিক করের হার, মুদ্রা এবং পেমেন্ট পদ্ধতি কনফিগার করুন।
কেন Hostinger-এ Open Source POS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।