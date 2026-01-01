এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে MantisBT স্থাপন করুন।
সফটওয়্যার টিমের জন্য ওপেন-সোর্স বাগ ট্র্যাকার যা ত্রুটি লগ করতে, ফিচারের অনুরোধগুলি পরিচালনা করতে এবং প্রকল্পের কর্মপ্রবাহ সমন্বয় করতে সাহায্য করে।
MantisBT-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MantisBT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MantisBT (Mantis Bug Tracker) হল একটি দীর্ঘস্থায়ী ওপেন-সোর্স ইস্যু ট্র্যাকার যা PHP-তে লেখা হয়েছে, যা সফটওয়্যার দলগুলি বাগ লগ করতে, ফিচারের অনুরোধগুলি পরিচালনা করতে এবং একাধিক প্রোজেক্ট জুড়ে কাজ সমন্বয় করতে ব্যবহার করে। কাস্টমাইজযোগ্য ওয়ার্কফ্লো, গ্রানুলার প্রতি-প্রোজেক্ট অনুমতি এবং ইমেল নোটিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এটি সম্পূর্ণ প্রোজেক্ট-ম্যানেজমেন্ট স্যুটের অতিরিক্ত জটিলতা ছাড়াই ইস্যু ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলার উপর মনোযোগ দেয়।
MantisBT স্ব-হোস্টিং করলে রিপোর্ট করা ত্রুটি, সংযুক্তি এবং অভ্যন্তরীণ আলোচনা আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে — যা এমন সংস্থাগুলির জন্য অপরিহার্য যাদের বাগ রিপোর্টে পুনরুৎপাদনের ধাপ, গ্রাহকের ডেটা বা মালিকানাধীন কোড থাকে। এই স্থাপনাটি টেকসই ইস্যু ইতিহাসের জন্য MariaDB সহ আসে এবং অনেক বাণিজ্যিক ইস্যু ট্র্যাকার দ্বারা চার্জ করা প্রতি-ব্যবহারকারী লাইসেন্সিং খরচ দূর করে।
MantisBT-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টমাইজযোগ্য কার্যপ্রবাহ
প্রতিটি প্রকল্পের জন্য স্থিতি পরিবর্তন, সমাধান অবস্থা এবং অ্যাক্সেস নিয়ম সংজ্ঞায়িত করুন যাতে ট্র্যাকারটি প্রতিফলিত করে যে প্রতিটি দল কীভাবে আসলে রিপোর্ট থেকে সমাধান পর্যন্ত কাজ পরিচালনা করে।
দানাযুক্ত অনুমতি
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, বিভাগ এবং ক্ষেত্র স্তরে সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের কাছে দৃশ্যমান রাখে যাদের সেগুলি দেখার প্রয়োজন।
ইমেল বিজ্ঞপ্তি
কনফিগারযোগ্য ইমেল নিয়মাবলী প্রতিবেদক, হ্যান্ডলার এবং পর্যবেক্ষকদের অবহিত করে যখন সমস্যাগুলির অবস্থা পরিবর্তিত হয়, নিশ্চিত করে যে কোনো ত্রুটি বা বৈশিষ্ট্যের অনুরোধ বাদ পড়ে না।
কাস্টম ক্ষেত্র এবং ফিল্টার
সমস্যাগুলিতে ইচ্ছামতো কাস্টম ক্ষেত্র যোগ করুন এবং জটিল ফিল্টারগুলিকে নামযুক্ত ভিউ হিসাবে সংরক্ষণ করুন, যাতে প্রসঙ্গ না হারিয়ে হাজার হাজার রিপোর্ট বাছাই করা যায়।
প্লাগইন আর্কিটেকচার
একটি বিস্তৃত প্লাগইন ইকোসিস্টেম সোর্স-কন্ট্রোল ইন্টিগ্রেশন, অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ পদ্ধতি এবং রিপোর্টিং অ্যাড-অন সহ MantisBT-কে প্রসারিত করে।
REST এবং SOAP APIs
REST এবং SOAP উভয় ইন্টারফেস আপনাকে ইস্যু তৈরি স্ক্রিপ্ট করতে, ট্রায়াজ স্বয়ংক্রিয় করতে এবং CI পাইপলাইন বা বাহ্যিক সরঞ্জামগুলির সাথে ট্র্যাকারকে একীভূত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ MantisBT রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।