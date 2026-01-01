এক ক্লিকে Posterr স্থাপন করুন।
ডিজিটাল নাও-প্লেয়িং পোস্টার সাইনেজ যা যেকোনো ব্রাউজারকে প্লেক্স লাইব্রেরিগুলির জন্য একটি সিনেমা-থিয়েটার-স্টাইলের ডিসপ্লেতে রূপান্তরিত করে।
Posterr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Posterr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Posterr হল একটি ওপেন-সোর্স Node.js অ্যাপ্লিকেশন যা সিনেমা হলের ফোয়ারে পাওয়া ডিজিটাল পোস্টার বোর্ডের অনুকরণ করে। এটি আপনার Plex Media Server-এর লাইভ স্টেট পড়ে এবং বর্তমানে প্লে হওয়া টাইটেল, নির্বাচিত লাইব্রেরি থেকে অন-ডিমান্ড পিকস, এবং Sonarr, Radarr, ও Readarr থেকে আসা আসন্ন রিলিজগুলি দেখায়।
একটি VPS-এ Posterr সেলফ-হোস্ট করলে ডিসপ্লেটি যেকোনো ব্রাউজার, ফোন, ট্যাবলেট, ফায়ার স্টিক বা ওয়াল-মাউন্টেড স্ক্রিন থেকে সর্বদা উপলব্ধ থাকে — একটি হোম কম্পিউটার চালু থাকার উপর নির্ভর না করেই। এটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে Plex এবং arr স্ট্যাকের সাথে সংযুক্ত হয়, তাই আপনার মিডিয়া পরিষেবাগুলি একই VPS-এ চলুক বা একটি রিমোট হোম সার্ভারে চলুক, এটি কাজ করে।
Posterr-এর মূল ফিচারগুলো
এখন চলছে ডিসপ্লে
লাইভ সিনেমা, টিভি এবং মিউজিক পোস্টার দেখায় চলমান সময়, স্টুডিও, বিষয়বস্তু রেটিং সহ, এবং একটি ট্রান্সকোড-সচেতন অগ্রগতি বার।
কামিং সুন স্লাইড
Radarr থেকে আসন্ন সিনেমা, Sonarr থেকে পর্ব এবং সিজন প্রিমিয়ার, এবং Readarr থেকে নতুন বই আনে।
অন-ডিমান্ড লাইব্রেরি বাছাই
নির্বাচিত প্লেক্স লাইব্রেরি থেকে এলোমেলো শিরোনামগুলি ঘোরানো হয়, যাতে কিছু স্ট্রিম না হলেও স্ক্রিন আকর্ষণীয় থাকে।
মাল্টি-স্ক্রিন প্রস্তুত
320px থেকে 4K পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কেল করে, পোর্ট্রেট বা ল্যান্ডস্কেপ সমর্থন করে এবং CEC মনিটর নিয়ন্ত্রণ সহ একটি স্লিপ টাইমার অন্তর্ভুক্ত।
কাস্টম স্লাইড এবং থিম
আপনার নিজস্ব ছবি, পটভূমির শিল্পকর্ম এবং থিম যোগ করুন, অথবা অতিরিক্ত ঘূর্ণায়মান স্লাইড হিসাবে বাহ্যিক ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি এম্বেড করুন।
সাধারণ জ্ঞান এবং Awtrix
স্লাইডগুলির মধ্যে একটি বিল্ট-ইন মুভি ট্রিভিয়া কুইজ চালান এবং বর্তমানে-চলমান ডেটা Awtrix LED ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লেতে মিরর করুন।
কেন Hostinger-এ Posterr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।