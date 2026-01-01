এক ক্লিকে OmniTools স্থাপন করুন।
ছবি সম্পাদনা, পিডিএফ ম্যানিপুলেশন, ভিডিও রূপান্তর এবং ডেটা রূপান্তরের জন্য ৮০টিরও বেশি টুল সহ স্ব-হোস্টেড ওয়েব ইউটিলিটি স্যুট।
OmniTools-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OmniTools দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OmniTools ৮০টিরও বেশি ব্রাউজার-ভিত্তিক ইউটিলিটিকে একটি একক সেল্ফ-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনে একত্রিত করে, যা একাধিক ছড়ানো-ছিটানো অনলাইন কনভার্সন সাইট ভিজিট করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে। ইমেজ এডিটিং, পিডিএফ মার্জিং, ভিডিও ট্রিমিং, JSON ফরম্যাটিং, QR কোড জেনারেশন এবং আরও অনেক কিছু সবই একটি সুসংগত ইন্টারফেস থেকে উপলব্ধ, যেখানে কোনো ফাইল সাইজ লিমিট বা প্রিমিয়াম পেওয়াল নেই।
যেহেতু সমস্ত প্রসেসিং সরাসরি ব্রাউজারে ঘটে, তাই কোনো ফাইলই সার্ভারে আপলোড করা হয় না। OmniTools সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হলো সংবেদনশীল ডকুমেন্ট আপনার নেটওয়ার্কে থাকে, আপনার টিম যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি পরিষ্কার বিজ্ঞাপন-মুক্ত টুল পায় এবং আপনি পাবলিক কনভার্সন ওয়েবসাইটগুলির গোপনীয়তার ঝুঁকি দূর করেন।
OmniTools-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ
সমস্ত ফাইল অপারেশন ব্রাউজারে স্থানীয়ভাবে চলে — সার্ভারে কিছুই আপলোড করা হয় না, ফলে সংবেদনশীল নথিগুলি ব্যক্তিগত থাকে।
ছবি ও পিডিএফ টুলস
ডেস্কটপ সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই ছবিগুলির আকার পরিবর্তন করুন, রূপান্তর করুন এবং সংকুচিত করুন; পিডিএফগুলিকে একত্রিত করুন, বিভক্ত করুন এবং টীকা দিন।
ভিডিও ও অডিও ইউটিলিটিজ
ভিডিও কাটুন, অডিও ট্র্যাক বের করুন এবং সরাসরি ব্রাউজারে GIF ফরম্যাটে রূপান্তর করুন।
ডেভেলপার ডেটা টুল
JSON ফরম্যাট করুন, CSV এবং JSON এর মধ্যে রূপান্তর করুন, XML যাচাই করুন, এবং এক জায়গায় URL এনকোড বা ডিকোড করুন।
কোনো বিজ্ঞাপন বা পেওয়াল নেই
স্ব-হোস্টিং একটি পরিচ্ছন্ন, বিভ্রান্তিমুক্ত ইন্টারফেস প্রদান করে যেখানে ৮০টিরও বেশি টুল কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ।
কেন Hostinger-এ OmniTools রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।